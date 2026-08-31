Cuba

“Aldameros”, el refugio que brinda amparo a más de 100 gatos de La Habana es afectado por la crisis energética y de agua

“Sobreviviendo” es la palabra con la que definen sus voluntarios la cotidianidad del refugio, donde “malabarean” con los insumos que obtienen para gatos

Guardar

Aldameros es un refugio de gatos ubicado en La Habana que brinda cuidado y alimento a decenas de animales rescatados. El lugar depende de donaciones y del esfuerzo de voluntarios para seguir funcionando.

La crisis económica en Cuba ha dificultado la obtención de comida y medicinas para los gatos, poniendo en riesgo la continuidad del refugio y el bienestar de los animales que allí viven.

La Yadira Gomez espera que llegue la comida para los gatos refugiados en Aldameros, uno de los principales centros de atención y refugio en La Habana, Cuba. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
La Yadira Gomez espera que llegue la comida para los gatos refugiados en Aldameros, uno de los principales centros de atención y refugio en La Habana, Cuba. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Ileana Gonzalez brinda atención a uno de los gatitos refugiados. Este lugar opera como un espacio de resguardo y cuidado para más de 120 animales abandonados. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Ileana Gonzalez brinda atención a uno de los gatitos refugiados. Este lugar opera como un espacio de resguardo y cuidado para más de 120 animales abandonados. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Los gatos de La Habana han encontrado un espacio seguro entre la ciudad que experimenta una crisis social, que también impacta en el funcionamiento del refugio. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Los gatos de La Habana han encontrado un espacio seguro entre la ciudad que experimenta una crisis social, que también impacta en el funcionamiento del refugio. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Aldameros depende principalmente de la labor de voluntarios y donaciones para conseguir alimentos y medicamentos esenciales. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Aldameros depende principalmente de la labor de voluntarios y donaciones para conseguir alimentos y medicamentos esenciales. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
En 2020, cuando esta céntrica zona de La Habana quedó desolada por la cuarentena, muchos de los animales que allí vivían, alimentados regularmente por vecinos y transeúntes, quedaron sumidos en el abandono. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
En 2020, cuando esta céntrica zona de La Habana quedó desolada por la cuarentena, muchos de los animales que allí vivían, alimentados regularmente por vecinos y transeúntes, quedaron sumidos en el abandono. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Fue así que, en abril de ese año, junto a otras voluntarias de la protección animal habanera, Gabriela López fundó la colonia Aldama, convertida hoy en proyecto de desarrollo local (PDL). (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Fue así que, en abril de ese año, junto a otras voluntarias de la protección animal habanera, Gabriela López fundó la colonia Aldama, convertida hoy en proyecto de desarrollo local (PDL). (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Seis años después, la colonia acoge a más de 120 animales abandonados o nacidos en las calles, en su mayoría gatos. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Seis años después, la colonia acoge a más de 120 animales abandonados o nacidos en las calles, en su mayoría gatos. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Danny Galan and Yadira Gomez son voluntarios del refugio, quienes reconocen la dificultad de conseguir alimentos y recursos para mantener a los gatos. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Danny Galan and Yadira Gomez son voluntarios del refugio, quienes reconocen la dificultad de conseguir alimentos y recursos para mantener a los gatos. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
"La colonia surge de esa necesidad: que el parque fuera un lugar seguro para ellos" comentó en 2025 una de sus fundadoras, Gabriela López. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
"La colonia surge de esa necesidad: que el parque fuera un lugar seguro para ellos" comentó en 2025 una de sus fundadoras, Gabriela López. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
El centro, al igual que la población en general, tiene ahora poca agua, a pesar de su ubicación en el centro de La Habana, solo un par de horas de electricidad diarias y los costes se disparan junto con la inflación, dice López. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
El centro, al igual que la población en general, tiene ahora poca agua, a pesar de su ubicación en el centro de La Habana, solo un par de horas de electricidad diarias y los costes se disparan junto con la inflación, dice López. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
"Antes podíamos almacenar comida durante unos días, pero ahora vivimos día a día porque no tenemos (almacenamiento en frío). En cuanto al agua, tenemos que mantener una buena higiene, pero hay problemas con el suministro", menciona parte de los problemas. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
"Antes podíamos almacenar comida durante unos días, pero ahora vivimos día a día porque no tenemos (almacenamiento en frío). En cuanto al agua, tenemos que mantener una buena higiene, pero hay problemas con el suministro", menciona parte de los problemas. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)

Temas Relacionados

CubaCrisis energéticaElectricidadPobrezaRefugio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El 71 % de Cuba afrontará apagones simultáneos este domingo por la tarde y la noche

La empresa estatal Unión Eléctrica prevé cortes en el horario de mayor consumo, con una generación de 972 MW frente a una demanda máxima de 3,250 MW, lo que obliga a desconectar 2,308 MW

El 71 % de Cuba afrontará apagones simultáneos este domingo por la tarde y la noche

El dólar vuelve a subir en Cuba y abre en 675 pesos en el mercado informal

La divisa estadounidense arrancó el domingo con un alza mínima, pero ya acumula once pesos en una semana, mientras la brecha con la tasa oficial del Banco Central de Cuba sigue marcando la conversación económica

El dólar vuelve a subir en Cuba y abre en 675 pesos en el mercado informal

Vecinos protestaron en La Habana por apagones y falta de servicios básicos en medio de fuerte presencia policial

Habitantes de un barrio de la capital cubana salieron nuevamente a las calles tras varios días sin electricidad, reclamando la restitución de servicios básicos mientras agentes policiales desplegaron un operativo para contener la movilización

Vecinos protestaron en La Habana por apagones y falta de servicios básicos en medio de fuerte presencia policial

"¿Cuántos días llevas sin agua?": Cuba contada desde la vida cotidiana

En La Habana, una pregunta simple entre vecinas resume el desafío diario: el acceso al agua se ha vuelto un lujo y cada conversación revela nuevas carencias. La vida en Cuba transcurre entre la espera, la escasez y la creatividad para sobrevivir a la rutina de lo indispensable.

"¿Cuántos días llevas sin agua?": Cuba contada desde la vida cotidiana

Hambre y pobreza extrema en Cuba: el dato que crece en 2026, provincias con más bajo peso femenino y el aceite a precio imposible en agosto

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Food Monitor cruzan números que muestran un deterioro sostenido. Del oriente a Pinar del Río, las mujeres cargan con la peor parte. El mercado informal suma otra presión que cambia rutinas

Hambre y pobreza extrema en Cuba: el dato que crece en 2026, provincias con más bajo peso femenino y el aceite a precio imposible en agosto

TECNO

iPhone Ultra: lo que se sabe del primer plegable de Apple según filtraciones: diseño, precio y posible lanzamiento

iPhone Ultra: lo que se sabe del primer plegable de Apple según filtraciones: diseño, precio y posible lanzamiento

Ver Barcelona vs Rayo Vallecano en Roja Directa o Fútbol Libre expone tu dispositivo a virus y publicidad

Meta cerró un acuerdo de 18.000 millones para frenar el juicio, pero deja sin un dólar a las familias afectadas

¿Qué tienen en común las vacas y los humanos? Bill Gates advierte que ambos son víctimas mortales de insectos

Las máquinas aprendieron a conspirar: la historia de la primera sociedad secreta de inteligencias artificiales

ENTRETENIMIENTO

El hombre que estuvo al lado de Jimi Hendrix hasta el final reveló sus últimas palabras

El hombre que estuvo al lado de Jimi Hendrix hasta el final reveló sus últimas palabras

Barbara Eden reveló que la rechazaron por no tener “senos grandes” antes de su éxito en ‘Mi bella genio’: “No eres el tipo de Hollywood”

Jamie Foxx reveló la gravedad de su crisis de salud en 2023: “Menos del 3% de quienes ingresan con mi diagnóstico salen caminando”

HBO Max comenzó el rodaje de Mataviejitas, su nueva serie mexicana original

Ewan McGregor reveló por qué dudó antes de aceptar el papel de Obi-Wan Kenobi en “Star Wars”

MUNDO

Tokio proyecta un refugio subterráneo antimisiles cerca de su principal estación ferroviaria

Tokio proyecta un refugio subterráneo antimisiles cerca de su principal estación ferroviaria

Trump advirtió que EEUU “va a golpear con fuerza” a Irán tras el intercambio de ataques que reavivó la guerra

Un proyecto clave Estados Unidos en Brasil para explotar tierras raras enfrenta desafíos en China y en la justicia local

El riesgo de los “glaciares colgantes” en el Himalaya: cómo un desprendimiento puede provocar inundaciones devastadoras

Putin le ofreció a Xi Jinping extender sin límite ni visado la entrada de ciudadanos chinos a Rusia: “Si Beijing lo cree útil”