América Latina

Abogado de Cerimedo dice que su salud es “crítica” y advierte riesgos si lo llevan a una cárcel en el altiplano

Una nueva detención preventiva contra el asesor presidencial ordena su traslado a la cárcel de Chonchocoro a casi 4.000 metros de altura

El consultor político argentino, Fernando Cerimedo, durante su audiencia judicial en Santa Cruz, Bolivia. 21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
El consultor político argentino, Fernando Cerimedo, durante su audiencia judicial en Santa Cruz, Bolivia. 21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
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La defensa de Fernando Cerimedo advirtió riesgos para la salud de su defendido en caso de que sea trasladado al penal de Chonchocoro, ubicado a 3.885 metros sobre el nivel del mar, en el altiplano de La Paz. El abogado Ernesto Girales informó que se presentó una apelación para evitar su traslado luego de que el juez determinara su reclusión en ese recinto penitenciario por el delito de enriquecimiento ilícito.

El jurista señaló que su defendido padece presión arterial alta y que “su estado de salud es crítico”. “Allá (en La Paz) corre peligro su vida”, afirmó en una rueda de prensa este domingo.

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Cerimedo actualmente está detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, investigado por el presunto atentado contra la abogada Nadia Beller, la operadora política con la que tenía una relación sentimental. Beller fue baleada por dos sicarios el 17 de agosto y, tras sobrevivir al ataque, acusó a Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, de haber ordenado el ataque para impedir que revelara información sobre presuntos hechos de corrupción dentro del Estado.

En paralelo a la investigación por tentativa de feminicidio, Cerimedo enfrenta otros tres procesos por violencia doméstica, encubrimiento al narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Por este último caso obtuvo detención preventiva el sábado en la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro.

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El centro penitenciario Chonchocoro está ubicado en el municipio de Viacha, en el altiplano de La Paz. REUTERS/Claudia Morales
El centro penitenciario Chonchocoro está ubicado en el municipio de Viacha, en el altiplano de La Paz. REUTERS/Claudia Morales

Antes de que se diera lectura a la resolución, el asesor presidencial pidió intervenir en la audiencia de medidas cautelares en la que negó las acusaciones en su contra, se declaró inocente y aseguró que todos sus bienes y recursos fueron obtenidos de “manera legal”.

“Traje dinero a Bolivia porque estábamos adquiriendo una oficina para una agencia de marketing. Yo, desde acá, estaba operando mis empresas; me convenía estar por acá y me quería establecer acá”, afirmó en una audiencia virtual.

El subcomandante departamental de la Policía en La Paz, Martín Gálvez, informó que todavía no se tiene definida la fecha de traslado y que la institución espera la definición de las autoridades judiciales para establecer las condiciones del traslado.

“Se están tomando los recaudos necesarios; el comando departamental está previendo colaborar con las cápsulas de traslado que se van a necesitar para que sea trasladado de forma segura y oportunamente de acuerdo a la ley”, afirmó el jefe policial, citado por medios locales.

Fernando Cerimedo
Fernando Cerimedo observa al presidente Rodrigo Paz durante una entrevista en Panamá en enero de 2026.

Cerimedo es un consultor político de 45 años que ha desatado una tormenta política en Bolivia por las acusaciones que pesan en su contra y el poder que habría ostentado, de manera presuntamente irregular, en el gobierno de Paz como su “asesor principal”, como se identificaba en tarjetas de presentación que fueron encontradas en un allanamiento a su domicilio.

Antes de llegar a Bolivia, arrastraba antecedentes judiciales en Argentina y había sido investigado en Brasil por la difusión de desinformación sobre el sistema electoral. Su trayectoria también estuvo marcada por el uso de bots, trolls y campañas digitales negativas.

A pesar de que el Gobierno de Paz intenta ahora tomar distancia de Cerimedo y minimizar su influencia en la gestión, las evidencias difundidas en la última semana contradicen esa versión. Una serie de fotografías y presuntas conversaciones de WhatsApp lo muestran en contacto directo con figuras del poder y abren serios cuestionamientos sobre el alcance real de su intervención en el Gobierno, más allá de la asesoría comunicacional.

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