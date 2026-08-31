Trump advirtió que EEUU “va a golpear con fuerza” a Irán tras el intercambio de ataques que reavivó la guerra

“Vamos a golpearlos con fuerza”, dijo Trump tras los ataques iraníes. “Habrá una respuesta”.

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El presidente Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos responderá a los ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio, en momentos en que la guerra entre ambos países volvía a estallar tras meses sin combates directos, según reportó Fox News.

“Vamos a golpearlos con fuerza”, dijo Trump, según un periodista de esa cadena que afirmó haber hablado brevemente con el mandatario. “Habrá una respuesta”, agregó, tras los ataques iraníes, que a su vez fueron una represalia por un bombardeo estadounidense sobre una isla en el estrecho de Ormuz. Según la prensa oficial iraní, ese ataque dejó dos muertos.

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Un fin de semana de combates tras un mes de calma

El régimen de Teherán dijo que atacó objetivos en Jordania y Emiratos Árabes Unidos

Funcionarios iraníes habían informado que dos personas murieron y varias más resultaron heridas en el ataque estadounidense del domingo por la noche sobre la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz. Irán respondió lanzando misiles contra instalaciones de Estados Unidos en Jordania, que fueron interceptados. Se trató del primer intercambio de fuego directo entre ambos países en un mes.

Durante la tregua en los combates, Estados Unidos había intensificado la presión económica sobre Irán con la esperanza de forzar concesiones de Teherán, entre ellas la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, Teherán mantuvo un fuerte control sobre esa vía estratégica —por la que en tiempos de paz circulaba una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo—, reduciendo el tráfico de buques a un goteo y generando fuertes trastornos en la economía global, con aumentos de precios de la energía y otros bienes en todo el planeta.

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Con la reanudación de los combates, el precio del petróleo Brent, la referencia internacional, superó los 90 dólares, un incremento de casi el 25% desde el inicio de la guerra, lo que representa un problema creciente para Trump de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Irán advierte que “responderá de manera decisiva”

Tras el ataque estadounidense del domingo, la cancillería iraní afirmó este lunes que Irán “no dudará en ejercer el derecho inherente a la legítima defensa y responderá de manera decisiva ante cualquier agresión militar”. Antes de partir hacia la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en Kirguistán, junto al canciller Abbas Araghchi, el presidente iraní Masoud Pezeshkian —partidario de una salida negociada al conflicto— remarcó que Irán no busca la guerra. “Pero”, advirtió, “vamos a responder de manera decisiva a los agresores”.

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Esa cumbre reúne a un grupo presentado como un contrapeso a la influencia global de Estados Unidos, e incluye al presidente chino, Xi Jinping, al presidente ruso, Vladímir Putin, y al primer ministro indio, Narendra Modi. Pezeshkian tenía previsto reunirse con Putin al margen del encuentro este martes.

El Pentágono califica de “precisa” su acción contra lanzadores iraníes

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que Estados Unidos atacó la isla de Larak y amenazó con responder: “El agresor será castigado”

El domingo, el Comando Central de Estados Unidos había informado que atacó lanzadores iraníes tras observar a fuerzas de la Guardia Revolucionaria preparando el lanzamiento de cohetes con minas marinas hacia el estrecho de Ormuz. La semana anterior, el ejército estadounidense había anunciado que completó la limpieza de minas marinas en las rutas de navegación internacional de esa vía. Funcionarios militares estadounidenses rechazaron la versión iraní de que los últimos ataques constituyeron un acto de agresión, y los calificaron como una “acción limitada y precisa” contra lo que describieron como fuerzas dedicadas a colocar minas.

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La televisión estatal iraní mostró después lo que dijo eran misiles balísticos disparados contra bases estadounidenses en Jordania, y el ejército jordano informó que interceptó ocho de ellos que habían ingresado a su espacio aéreo. La última vez que el ejército estadounidense había confirmado un ataque contra Irán fue el 29 de julio, cuando anunció una “intensa ola de ataques” contra decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria, entre ellos instalaciones de vigilancia costera y defensa.

Emiratos Árabes Unidos denuncia una “escalada peligrosa”

Un regreso a un conflicto abierto resultaría peligroso para toda la región, donde Irán viene atacando bases e infraestructura militar estadounidense en países del Golfo desde el inicio de la guerra. En medio de esta nueva ola de violencia, Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, sostuvo en redes sociales que “el estado de ni guerra ni paz no puede ser una solución sostenible”, y reclamó una salida política que restablezca la navegación normal por el estrecho de Ormuz, aunque con un “enfoque más realista” que el memorando de entendimiento firmado en junio entre Irán y Estados Unidos, al que calificó de insuficiente para delinear una hoja de ruta “práctica y aceptable”.

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El Ministerio de Defensa emiratí había informado poco antes que “neutralizó” un dron iraní detectado sobre sus aguas territoriales que se aproximaba desde Irán, sin reportes de daños. “Esta peligrosa escalada constituye una violación flagrante de la soberanía, la seguridad y la estabilidad de los Emiratos Árabes Unidos, y una amenaza directa a la seguridad de sus ciudadanos y residentes”, señaló la cancillería emiratí. El Ministerio de Defensa emitió después un segundo comunicado desmintiendo una versión del ejército iraní, según la cual la base aérea de Al Minhad, en Dubái, había sido blanco de un ataque.