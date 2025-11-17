Tecno

¿Por qué tu móvil se pone lento con el tiempo?: descubre las verdaderas causas

El declive gradual responde a una combinación de factores tecnológicos, físicos y de hábitos de uso

Guardar
Un elemento determinante en la
Un elemento determinante en la pérdida de velocidad son las apps y su evolución constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrenar un móvil suele traer consigo una notable sensación de rapidez y fluidez. Sin embargo, a medida que pasan los meses (o los años), la experiencia de uso puede volverse más lenta y pesada, al punto que los usuarios a menudo consideran la idea de reemplazar el celular.

Lejos de ser resultado de conspiraciones o decisiones intencionadas para forzar nuevas compras, este declive gradual responde a una combinación de factores tecnológicos, físicos y de hábitos de uso, acumulando pequeños impactos que terminan por afectar el rendimiento general.

Causas principales de la ralentización en móviles: memoria, apps y actualizaciones

Con el uso constante, el móvil se va llenando de información: aplicaciones instaladas, archivos multimedia, documentos y datos residuales que quedan aunque no siempre se perciban. Cuando la memoria interna comienza a saturarse, el sistema debe invertir más recursos en gestionar ese almacenamiento desordenado, lo que ralentiza el funcionamiento.

Estrenar un móvil suele traer
Estrenar un móvil suele traer consigo una notable sensación de rapidez y fluidez. VisualesIA

Afortunadamente, este problema suele ser reversible y con acciones como un restablecimiento de fábrica se puede recuperar buena parte de la agilidad original del dispositivo.

Otro elemento determinante en la pérdida de velocidad son las aplicaciones y su evolución constante. Mientras el hardware del móvil permanece inalterable, el software —especialmente apps y juegos— se actualiza con nuevas funciones que, por lo general, exigen más recursos y potencia.

Así, aun si el móvil no presenta daños, la exigencia de los programas sube y el procesador puede quedarse corto para ejecutarlos con la misma soltura que antes.

La política de actualizaciones en Android también influye. Muchos dispositivos solo reciben mejoras durante un periodo limitado; cuando estas cesan, el equipo queda fuera del circuito de optimizaciones que el fabricante lanza para modelos recientes. Poco a poco, el móvil deja de sacar provecho a pequeños ajustes que podrían mantener un rendimiento más fluido.

La ralentización progresiva del móvil
La ralentización progresiva del móvil es parte natural de su ciclo de vida gracias a la suma de factores internos y externos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Factores físicos que afectan la velocidad del móvil

Más allá del software, el desgaste físico cobra relevancia con el paso de los años. La batería es el componente que primero muestra señales de envejecimiento, perdiendo capacidad para mantener cargas largas y generando más calor en el proceso.

El calor es especialmente perjudicial para el rendimiento de cualquier dispositivo electrónico, pues obliga a los componentes internos a trabajar en condiciones menos ideales. Aunque el deterioro del procesador o la memoria suele ser mínimo en comparación con la batería, el uso intensivo y prolongado puede traducirse en una percepción de lentitud y menor capacidad de respuesta.

Cómo abordar la lentitud y prolongar la vida útil del móvil

Entender por qué los dispositivos envejecen y bajan su rendimiento ayuda a tomar mejores decisiones. Eliminar archivos y aplicaciones innecesarias, restaurar el teléfono de fábrica y mantenerlo actualizado mientras sea posible son prácticas clave para prolongar su vida útil.

Actualizar el sistema operativo y
Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones mejora la eficiencia energética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ser consciente del desgaste de la batería y evitar la exposición prolongada al calor también contribuye a conservar el móvil ágil durante más tiempo.

La ralentización progresiva del móvil es parte natural de su ciclo de vida gracias a la suma de factores internos y externos. Con un enfoque proactivo en el mantenimiento y la gestión de recursos, es posible disfrutar de un dispositivo eficiente prácticamente hasta el final de su vida útil, evitando renovaciones prematuras y garantizando un mejor aprovechamiento del equipo.

Consejos prácticos para cuidar la batería del celular y prolongar su vida útil

Para cuidar la batería del celular, es recomendable evitar cargas completas frecuentes y no dejar que el nivel de energía baje al mínimo antes de recargar. Mantener la batería entre un 20% y un 80% ayuda a prolongar su vida útil y reduce el desgaste asociado a ciclos de carga extremos.

También es importante utilizar cargadores originales y evitar la exposición prolongada a altas temperaturas, ya que el calor excesivo puede dañar la batería. Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones mejora la eficiencia energética, contribuyendo a que el dispositivo mantenga un rendimiento óptimo durante más tiempo.

Temas Relacionados

MóvilCelularCelular lentoBateríaAppsLo último en tecnología

Últimas Noticias

Si un adolescente enamorado usa IA y decide quitarse la vida: quién tiene la responsabilidad

El caso de Sewell Setzer III, quien se suicidó tras interactuar con un chatbot, abre el debate sobre los límites éticos y legales de la IA y su impacto en la salud mental de los menores

Si un adolescente enamorado usa

Apple acelera planes de sucesión ante posible salida de Tim Cook

La compañía tecnológica intensifica la búsqueda de un nuevo líder mientras crecen las especulaciones sobre el futuro de su actual CEO, en medio de desafíos estratégicos y competencia en inteligencia artificial

Apple acelera planes de sucesión

Google prepara el mejor ajuste para jugar en el celular: basta Android 17 y no una consola

En lugar de un simple parche, el sistema introduciría herramientas nativas de personalización que convierten a cualquier teléfono en un centro de entretenimiento interactivo

Google prepara el mejor ajuste

Free Fire: consigue los códigos para recompensas gratis el 17 y 18 de noviembre de 2025

La validez de las claves puede variar según la región y algunas combinaciones podrían dejar de funcionar conforme avanza el tiempo

Free Fire: consigue los códigos

Drones en el mar: la tecnología abre nuevas perspectivas para el estudio de orcas, delfines y ballenas en libertad

Desde la medición de cuerpos gigantescos hasta la identificación individual, los dispositivos no tripulados brindan a los científicos una mirada inédita, eficiente y segura sobre la vida acuática. Las claves de una técnica que facilita hallazgos en salud, según Smithsonian Magazine

Drones en el mar: la
DEPORTES
“Vamos a hablar y te

“Vamos a hablar y te voy a romper todo”: la respuesta del árbitro Andrés Gariano a Kudelka en el escandaloso final de Barracas-Huracán

Tras vencer a Mike Tyson, Jake Paul se medirá ante Antony Joshua en un combate oficial: “No habrá piedad”

Gimnasia vence a Platense y se clasifica a los octavos de final del Torneo Clausura

Alemania y Países Bajos golearon y jugarán el Mundial 2026: lo mejor de la fecha de Eliminatorias y todos los clasificados

Todos los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2026: qué necesita River para acceder al máximo certamen internacional

TELESHOW
El enojo de Benjamín Vicuña

El enojo de Benjamín Vicuña después de las declaraciones de la China Suárez: “Me parece muy patético”

Katja Alemann recordó a Omar Chabán a 11 años de su muerte: “Soñé que seguíamos conversando”

La valiente lucha de Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano: “Me salió una mancha en el cerebelo”

Ricardo Montaner abrió por primera vez su historia familiar más dolorosa: “Ver a mi mamá llorar fue devastador”

La fuerte reacción de la China Suárez a una pregunta de Moria Casán: “¿Cómo lo llaman tus hijos a Icardi? ¿Mauro o papá?”

INFOBAE AMÉRICA

Trump confirmó que autorizará la

Trump confirmó que autorizará la venta de aviones de combate F-35 a Arabia Saudita

Estados Unidos: la sequía en California provoca más encuentros entre personas y animales salvajes

El bloque aliado a Irán lidera las elecciones en Irak pero la formación del gobierno podría extenderse durante meses

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución impulsada por Estados Unidos que establece una fuerza internacional en Gaza

Polonia señaló a la inteligencia rusa por la explosión en una línea férrea clave para el envío de ayuda a Ucrania