Jensen Huang, CEO de Nvidia, desmiente que la Generación Z tenga problemas para encontrar trabajo

El empresario aseguró que el desarrollo de centros de datos y el avance de la inteligencia artificial están impulsando la demanda de electricistas, fontaneros y carpinteros

Jensen Huang cree que la
Jensen Huang cree que la revolución tecnológica requiere cientos de miles de trabajadores especializados en construcción. (Foto: REUTERS/Lisi Niesner)

El auge de la inteligencia artificial (IA) y la construcción de centros de datos está generando una demanda sin precedentes de profesionales en oficios tradicionales, según la visión de Jensen Huang, CEO de Nvidia.

En una entrevista concedida a Channel 4 News, Huang desafió la percepción extendida entre la Generación Z sobre las dificultades para acceder al mercado laboral, y sostuvo que el verdadero problema radica en una confianza excesiva en el sistema universitario, más que en la supuesta desaparición de trabajos provocada por la automatización.

El directivo argumentó que la expansión de la infraestructura necesaria para sostener la revolución de la inteligencia artificial, está impulsando una necesidad masiva de trabajadores especializados en áreas como: la electricidad, la fontanería y la carpintería.

El auge de la IA
El auge de la IA y los centros de datos impulsa la demanda de oficios tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si eres electricista, fontanero, carpintero... vamos a necesitar cientos de miles de ellos para construir todas estas fábricas”, afirmó Huang. Añadió que el sector de los oficios experimentará un crecimiento acelerado y que la fuerza laboral deberá “doblarse y doblarse y doblarse cada año”.

Qué deben estudiar los jóvenes para tener más oportunidades laborales

Huang subrayó que, de encontrarse hoy en la veintena, optaría por dedicarse al “lado más físico de la tecnología” en lugar de centrarse en el software.

El ejecutivo fue más allá al asegurar: “Los millonarios del futuro serán fontaneros o electricistas”, una declaración que, según sus propias palabras, remite a consejos familiares sobre la importancia de los oficios manuales.

Cuál es la visión de otros líderes sobre la escasez de talento

Jim Farley, CEO de Ford,
Jim Farley, CEO de Ford, destaca que faltan más de 500.000 trabajadores en el sector de la construcción estadounidense. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

El planteamiento de Huang encuentra eco en otros líderes empresariales. Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, advirtió a la Casa Blanca que Estados Unidos enfrenta una escasez de electricistas para la construcción de centros de datos de inteligencia artificial.

Fink atribuyó esta situación tanto a decisiones políticas relacionadas con los inmigrantes como a la falta de interés de los jóvenes en estos oficios.

Por su parte, Jim Farley, CEO de Ford, puso en duda la viabilidad del avance de la inteligencia artificial sin una base sólida de trabajadores que construyan la infraestructura necesaria. Farley destacó que en Estados Unidos ya “faltan más de 500.000 trabajadores en el sector de la construcción”.

Cómo ha impactado la inteligencia artificial en el trabajo de la Generación Z

La Generación Z prefiere consultar
La Generación Z prefiere consultar herramientas de inteligencia artificial antes que acudir a sus superiores en el ambiente laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente de la consultora Robert Walters reveló que uno de cada tres jóvenes de esta generación prefiere consultar herramientas de inteligencia artificial, antes que acudir a sus superiores o colegas, lo que refleja un cambio profundo en la dinámica de comunicación dentro de las empresas.

El informe señala que el 39% de los empleados ha reducido la frecuencia con la que plantea preguntas a sus supervisores desde que utiliza sistemas de inteligencia artificial.

Esta tendencia indica que la tecnología se ha consolidado como un “compañero silencioso”, capaz de ofrecer respuestas inmediatas, pero no siempre completamente precisas.

Cómo la inteligencia artificial está cambiando la cultura laboral

Las herramientas de IA transforman
Las herramientas de IA transforman la comunicación y la cultura laboral, al mejorar la productividad y la inmediatez en las respuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la inteligencia artificial, según el análisis, va más allá de la eficiencia o la rapidez en la obtención de datos, porque además está cambiando la cultura laboral.

Alexandre Coffin, director comercial regional de Robert Walters, explicó: “Las herramientas de IA están transformando cómo nos comunicamos en el trabajo, al tiempo que mejoran la productividad y reducen el tiempo que los profesionales dedican a esperar una respuesta por parte de otros compañeros”.

Pero al tiempo que la IA ofrece ventajas en materia de productividad, el directivo señaló que “estas herramientas pueden generar complicaciones al delegar la toma de decisiones o mantener a los miembros del grupo de trabajo al tanto de cada actividad, y limitan el pensamiento crítico y la creatividad”.

