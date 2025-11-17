Dónde colocar el router de WiFi para que el internet llegue a todas las habitaciones de la casa

Si se requiere mayor calidad en la conexión se debe acercar los aparatos al módem. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de la conexión a internet en el hogar depende en gran medida de la ubicación física del router de WiFi, un aspecto que suele pasar inadvertido pero que resulta decisivo para garantizar una señal estable y veloz en todos los ambientes.

La posición del módem, la altura a la que se instala y la presencia de obstáculos materiales pueden determinar si la cobertura es uniforme o si, por el contrario, surgen zonas donde la señal es débil o inexistente.

Por esta razón, se explica cómo elegir un lugar adecuado para ubicar el router de WiFi en el hogar, y de esta manera evitar que existan zonas domésticas donde la señal de internet sea nula o falle con frecuencia.

En qué lugar es un error colocar el router de WiFi

Se deben evitar las esquinas o espacios alejados.

El router emite su señal siguiendo un patrón esférico o semicircular, lo que implica que su colocación en una esquina o en un extremo de la vivienda limita el alcance y genera áreas con conectividad deficiente.

High Speed Internet sugiere instalar el router en el centro del hogar, porque esta disposición permite que la señal se distribuya de manera equitativa hacia todos los espacios, optimizando el funcionamiento de dispositivos como teléfonos, computadoras y asistentes inteligentes.

Por qué el router debe estar cerca a lugares donde se necesita mayor cobertura

La distancia entre el router y las zonas de mayor demanda de conectividad es otro factor determinante. Ubicar el dispositivo en un área central maximiza el alcance de la red inalámbrica y reduce la probabilidad de interrupciones o pérdidas de velocidad.

La distancia entre el router y las zonas de mayor demanda de conectividad influye en la velocidad y estabilidad de la red.

Esto resulta muy útil en viviendas donde varios usuarios trabajan o estudian desde diferentes habitaciones. En casas de tamaño medio, un router situado en el punto más céntrico suele garantizar una conexión más fuerte y estable en cada ambiente.

Qué materiales domésticos afectan la calidad de la red de internet

El análisis de los materiales de construcción es fundamental, porque no todos permiten el paso de la señal WiFi con la misma facilidad.

El metal, el mármol, el agua y los azulejos obstaculizan el flujo de datos con mayor intensidad, mientras que las paredes convencionales ofrecen cierta permeabilidad, pero la presencia de varios muros entre el router y los dispositivos puede debilitar la conexión.

Colocar el router sobre una mesa o estantería ayuda a evitar bloqueos de señal por muebles y mejora la propagación del WiFi.

Por ello, se aconseja evitar instalar el router junto a superficies sólidas de estos materiales y buscar ubicaciones con el menor número de obstáculos posibles hacia las habitaciones más utilizadas.

Cuál electrodoméstico puede generar fallas en la red WiFi

La interferencia eléctrica generada por algunos electrodomésticos, en particular los hornos microondas, puede afectar la frecuencia WiFi y provocar interrupciones si el router se encuentra muy cerca de estos aparatos.

Por este motivo, se debe mantener el dispositivo alejado de fuentes de interferencia y de materiales que dificulten la propagación de la señal.

Evitar instalar el router cerca de hornos microondas previene interferencias que afectan la frecuencia WiFi y la calidad de la conexión.

Asimismo, para optimizar la cobertura, es conveniente colocar el punto de acceso a internet sobre una mesa, estantería o soporte de pared, lo que ayuda a evitar que la señal se vea bloqueada por muebles y reduce el contacto con el suelo. Además, la altura a la que se instala el router influye en la cobertura vertical del hogar.

Cómo mejorar la calidad del internet en casas con varios pisos

En viviendas de más de un piso, se sugiere ajustar la altura del dispositivo según los niveles de la casa: cerca del techo en el primer piso o próximo al suelo en el segundo, lo que favorece la llegada de la señal a las habitaciones superiores e inferiores, incluso a aquellas alejadas o situadas entre pisos.

En este sentido, la elección del lugar adecuado para el router requiere observar cómo la señal atraviesa muros y objetos presentes en cada habitación, así como considerar la distribución de los espacios.