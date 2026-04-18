La Rioja: interceptaron a dos motos que llevaban quiriquinchos faeneados y a un camión con 30 toneladas de cuarzo

Efectivos de Gendarmería Nacional hallaron en La Rioja una cargamento de 30 toneladas de cuarzo en un camión

En el marco de una serie de operativos de control realizados en la provincia de La Rioja, personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) interceptó a un camión, un auto y dos motos que transportaban mercadería de manera irregular. El primero fue descubierto con más de 30 toneladas de cuarzo. Los otros, con animales protegidos faeneados: en total, encontraron nueve quirquinchos.

Los procedimientos se realizaron sobre el kilómetro 434 de la Ruta Nacional N° 38. La primera detención fue la del camión, interceptado mientras se dirigía de la localidad de Villa Mazán con destino a Mendoza.

Como los agentes detectaron que el rodado no tenía la revisión técnica obligatoria y que la documentación de la carga presentaba anomalías, le dieron intervención a la Secretaría de Minería y al Juzgado Federal de La Rioja.

Oficiales inspeccionan un camión de carga con 30 toneladas de cuarzo interceptado en un operativo en La Rioja.

El magistrado dispuso el secuestro de la carga por presunta infracción a la Ley N°7277 y al artículo 296 del Código Penal de la Nación Argentina, mientras que el camión quedó retenido en el depósito judicial hasta que se regularice la situación.

La incautación responde a controles reforzados sobre el tránsito de minerales en la región, ante sospechas de maniobras irregulares. El vehículo fue interceptado por el Grupo “Talamuyuna”, de GNA.

Efectivos de la Gendarmería Nacional hallaron un animal silvestre en el baúl de un auto en La Rioja

Hallazgo de animales protegidos

En otro procedimiento, efectivos de la Sección “Chepes” detuvieron un automóvil cerca de la localidad de Chamical. Al inspeccionar el baúl, hallaron los restos de un Suri Rhea Pennata y dos quirquinchos, de los cuales solo uno permanecía con vida.

Pero no fue lo único: además, en controles sobre otras dos motocicletas, los agentes encontraron nueve quirquinchos faenados.

Un agente de la Gendarmería Nacional examina los quirquinchos incautados durante el operativo nocturno en La Rioja

Por estos hechos, se labraron actuaciones en infracción a la Ley 22.421 y a la Ley Provincial N° 4677, que regulan la protección de flora y fauna silvestres.

Los animales decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades ambientales correspondientes para evaluar su destino y adoptar las medidas sobre las personas que transportaban los animales protegidos.