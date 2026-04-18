Crimen y Justicia

La Rioja: interceptaron a dos motos que llevaban quiriquinchos faeneados y a un camión con 30 toneladas de cuarzo

El procedimiento lo realizó Gendarmería Nacional sobre el kilómetro 434 de la Ruta Nacional N°38. El mineral se dirigía a la provincia de Mendoza

Guardar
Dos individuos con uniformes verde oscuro y un chaleco reflectante amarillo en medio de rocas y barras de metal. Uno levanta una roca blanca
Efectivos de Gendarmería Nacional hallaron en La Rioja una cargamento de 30 toneladas de cuarzo en un camión

En el marco de una serie de operativos de control realizados en la provincia de La Rioja, personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) interceptó a un camión, un auto y dos motos que transportaban mercadería de manera irregular. El primero fue descubierto con más de 30 toneladas de cuarzo. Los otros, con animales protegidos faeneados: en total, encontraron nueve quirquinchos.

Los procedimientos se realizaron sobre el kilómetro 434 de la Ruta Nacional N° 38. La primera detención fue la del camión, interceptado mientras se dirigía de la localidad de Villa Mazán con destino a Mendoza.

Como los agentes detectaron que el rodado no tenía la revisión técnica obligatoria y que la documentación de la carga presentaba anomalías, le dieron intervención a la Secretaría de Minería y al Juzgado Federal de La Rioja.

Oficiales en uniforme revisan la carga de un camión volquete blanco lleno de rocas de cuarzo durante una operación de control nocturno
Oficiales inspeccionan un camión de carga con 30 toneladas de cuarzo interceptado en un operativo en La Rioja.

El magistrado dispuso el secuestro de la carga por presunta infracción a la Ley N°7277 y al artículo 296 del Código Penal de la Nación Argentina, mientras que el camión quedó retenido en el depósito judicial hasta que se regularice la situación.

La incautación responde a controles reforzados sobre el tránsito de minerales en la región, ante sospechas de maniobras irregulares. El vehículo fue interceptado por el Grupo “Talamuyuna”, de GNA.

Dos gendarmes uniformados inspeccionan un gran animal de color claro y ramas verdes dentro del maletero abierto de un vehículo blanco
Efectivos de la Gendarmería Nacional hallaron un animal silvestre en el baúl de un auto en La Rioja

Hallazgo de animales protegidos

En otro procedimiento, efectivos de la Sección “Chepes” detuvieron un automóvil cerca de la localidad de Chamical. Al inspeccionar el baúl, hallaron los restos de un Suri Rhea Pennata y dos quirquinchos, de los cuales solo uno permanecía con vida.

Pero no fue lo único: además, en controles sobre otras dos motocicletas, los agentes encontraron nueve quirquinchos faenados.

Un agente de la Gendarmería Nacional agachado bajo una luz, observando de cerca tres armadillos muertos y un cartel de "Gendarmería Nacional" en el suelo
Un agente de la Gendarmería Nacional examina los quirquinchos incautados durante el operativo nocturno en La Rioja

Por estos hechos, se labraron actuaciones en infracción a la Ley 22.421 y a la Ley Provincial N° 4677, que regulan la protección de flora y fauna silvestres.

Los animales decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades ambientales correspondientes para evaluar su destino y adoptar las medidas sobre las personas que transportaban los animales protegidos.

Temas Relacionados

GendarmeríaLa RiojaCuarzoAnimales protegidosQuirquinchosúltimas noticias

Últimas Noticias

El impresionante arsenal de armas blancas en medio de una ranchada en Parque Chacabuco: hay 4 detenidos

El procedimiento se llevó a cabo en la avenida Riestra al 1800 de la Ciudad de Buenos Aires. Les incautaron, además, 30 celulares, 22 billeteras, un parlante, entre otras cosas

El impresionante arsenal de armas blancas en medio de una ranchada en Parque Chacabuco: hay 4 detenidos

Femicidio seguido de suicidio en Rosario: una amiga de la víctima aseguró que tenía una relación tóxica

El caso está en plena investigación, a cargo de la fiscal Carla Ranciari. Una joven que conocía a la pareja contó que él era muy celoso y que ella estaba sometida a situaciones de control y agresión emocional

Femicidio seguido de suicidio en Rosario: una amiga de la víctima aseguró que tenía una relación tóxica

Oleada de amenazas por tiroteos en escuelas: detenciones, allanamientos y nuevas medidas en todo el país

En una semana marcada por la violencia escolar, los operativos alcanzaron a adolescentes de mensajes intimidatorios. Las autoridades buscan frenar la viralización de amenazas y advierten sobre penas de prisión

Oleada de amenazas por tiroteos en escuelas: detenciones, allanamientos y nuevas medidas en todo el país

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos como presuntos culpables del crimen de un hombre en City Bell

La captura de dos jóvenes ocurrió luego de que un vecino señalara su implicación en la muerte de Claudio Gastón González tras una confrontación ocurrida en el Barrio Savoia en la madrugada del viernes

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos como presuntos culpables del crimen de un hombre en City Bell

Inesperada primera semana del juicio por Maradona: los imputados están confiados y Luque se fue “muy conforme”

Las defensas tuvieron un papel protagónico en el reinicio del debate oral en San Isidro. Los fiscales aseguran que sus embates no los harán “bajar los brazos”

Inesperada primera semana del juicio por Maradona: los imputados están confiados y Luque se fue “muy conforme”
DEPORTES
El golazo “a lo Messi” de un juvenil Sub 17 para clasificar a la selección argentina a la final de los Juegos Suramericanos

El golazo “a lo Messi” de un juvenil Sub 17 para clasificar a la selección argentina a la final de los Juegos Suramericanos

Fue Top Ten, campeón de Grand Slam y ahora sorprende en el pickleball con un triunfo ante el número 1

Verstappen reveló una charla inédita con su pareja tras las cancelaciones en la F1: “¿De verdad es necesario?”

El momento en que una bandada de gaviotas invadió la cancha en medio de un partido: “Esto es una locura”

La estrella del fútbol inglés que tocó fondo tras fracasar con su selección: “Tenía un problema conmigo”

TELESHOW
El reproche al aire de Sebastián Ortega a Mario Pergolini por una crítica: “Me acuerdo lo que dijiste”

El reproche al aire de Sebastián Ortega a Mario Pergolini por una crítica: “Me acuerdo lo que dijiste”

Ricky Martin deslumbró con un show íntimo, hits y cinco cambios de look: “Hicieron que estas canciones sean himnos”

Las 45 mejores fotos del show de Ricky Martin en Buenos Aires: sorpresas, hits y emoción en una noche mágica

Pipo Lernoud, pionero del rock nacional: el hombre que estuvo ahí...

De boxeador invicto a cantante: Ezequiel Matthysse revela los secretos de un “Boxindanga”

INFOBAE AMÉRICA

Asamblea aprueba por insistencia ley de atención extendida en Panamá: ¿podrá implementarse sin recursos?

Asamblea aprueba por insistencia ley de atención extendida en Panamá: ¿podrá implementarse sin recursos?

La CIDH alerta que persiste la crisis de derechos humanos en Nicaragua

El líder supremo iraní desafía a Trump: dijo que la Armada persa “está preparada” para derrotar a EEUU

EEUU autorizó la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques hasta mediados de mayo

La estrella del fútbol inglés que tocó fondo tras fracasar con su selección: “Tenía un problema conmigo”