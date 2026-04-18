Crece la expectativa por una posible visita del papa León XIV a la Argentina antes de fin de año

El arzobispo de Buenos Aires dijo que aún no hay certezas, pero afirmó que la posibllidad es grande de que el sumo pontífice llegue al país

El arzobispo de Buenos Airesm Jorge García Cuerva, ratificó este sábado que existen altas probabilidades de que el papa León visite la Argentina antes de fin de año. Explicó que, aunque se mencionó la reserva del estadio de River Plate para una posible misa entre mediados de octubre y mediados de noviembre, hasta el momento no hay una fecha precisa ni decisión definitiva sobre el lugar. Cuerva aclaró que la comisión directiva del club ofreció la cancha desde el año pasado para recibir al papa, pero las definiciones concretas siguen pendientes. Además, destacó el impacto que podría tener una visita papal, señalando el interés de la población y la movilización que suelen provocar estos eventos en el país.

“Más o menos la misma (información) que ustedes. La posibilidad grande de que antes de fin de año pueda venir a la Argentina”, anticipó García Cuerva al ser consultado en Radio Mitre sobre una posible visita del papa León XIVal país.

La expectativa de que León XIV visite la Argentina fue creciendo en los últimos meses. Hasta el momento, el Vaticano no confirmó la llegada del máximo pastor del culto católico, pero tanto el Gobierno como las autoridades religiosas locales siguen una estrategia diplomática ante una eventual desembarco.

El presidente Javier Milei ya había transmitido una invitación oficial en febrero, mediante una carta entregada al papa por el canciller Pablo Quirno, quien utilizó sus redes sociales para destacar que la relación bilateral atraviesa “un excelente momento”.

El 18 de junio del año pasado, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) giró la invitación con una misiva llevada a la Santa Sede por el obispo Daniel Fernández, vicepresidente segundo de la entidad. El mensaje destacó “el deseo de recibir al sucesor de Pedro en la tierra de Bergoglio”, en referencia al papa Francisco y a la dimensión espiritual de la visita esperada.

El papa León XIV y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva

El propio presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, conversó en febrero con el canciller Quirno en el Palacio San Martín, resaltando la “honda significación espiritual y pastoral” de la eventual llegada pontificia en un contexto nacional marcado por cambios profundos.

Semanas atrás, también el jefe de Gobierno porteño,Jorge Macri, formalizó una invitación para que León XIV visite la capital argentina. La solicitud fue entregada personalmente en el Vaticano por el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, que le acercó una carta del alcalde capitalino al Sumo Pontífice, con el fin de remarcar el valor espiritual y social que tendría su presencia en la ciudad natal del Papa Francisco.

El homenaje al papa Francisco

Durante la entrevista, García Cuerva también se refirió al espectáculo musical dedicado al papa Francisco, impulsado por la Fundación Miserando. Señaló que la propuesta artística prioriza transmitir el magisterio y las ideas centrales de Francisco, y que ya fue presentada en la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal y en el jubileo de Roma. El arzobispo detalló que el show busca acercar el mensaje de Francisco a los jóvenes y a quienes se sienten alejados de la Iglesia, utilizando la música como canal para un mensaje religioso abierto e inclusivo.

Se trata de un espectáculo gratuito de música electrónica que se realizará este sábado desde las 20 en Plaza de Mayo, con acceso libre y gratuito, encabezado por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “Cura DJ”.

Cuerva insistió en que se trata de un homenaje musical, no de una celebración sacramental, y que su objetivo principal es llegar a públicos diversos, especialmente a los jóvenes argentinos. Resaltó que el evento está cargado de frases del papa Francisco y que se proyectará un video sobre Francisco y Jesús, retomando el llamado de Evangelii gaudium a anunciar el mensaje cristiano “sin asco, sin miedo y sin demora”.

En cuanto a la figura de Francisco, el arzobispo afirmó que tras su muerte, la sociedad argentina redescubrió y valorizó su legado, aunque durante años fue objeto de debate. “A Bergoglio no lo dejamos ser Francisco, le dimos clases de cómo ser papa y en general valoramos a las personas más discutidas una vez que fallecen”, expresó. Sostuvo que hoy el magisterio de Francisco está muy presente en el país y que la sociedad reconoce el alcance internacional de su figura. Comparó la personalidad de Francisco con la de León, señalando que cada papa marca una época y que León se ha destacado como un apóstol de la paz, con un mensaje claro sobre el rechazo a la guerra y una postura alejada de la política partidaria.

De cara al aniversario de la muerte de Francisco, Cuerva anunció una eucaristía en la Basílica de Flores, en el barrio natal del papa, donde Bergoglio descubrió su vocación sacerdotal a los dieciséis años. El arzobispo remarcó la importancia simbólica del lugar y la emoción que genera ver el confesionario lleno de cartas y mensajes para el papa, reflejo del impacto que dejó en la comunidad. La misa convocará a la arquidiócesis y a numerosos ciudadanos, en un acto que busca honrar el legado de quien fuera una referencia espiritual para la ciudad y el país.

Cuerva aseguró que la movilización de fieles y jóvenes refleja el deseo de trascendencia de la sociedad argentina. Comparó la convocatoria con la tradicional peregrinación a Luján, aludiendo a la diversidad social y espiritual que caracteriza a los participantes. Citó una frase de san Agustín, repetida por el papa León, para resumir ese anhelo: “Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”.