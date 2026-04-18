La estrella del fútbol inglés que tocó fondo tras fracasar con su selección: “Tenía un problema conmigo”

Tony Adams relató cómo la derrota ante Alemania en la Eurocopa 1996 lo llevó a una crisis personal y adicción al alcohol (Captura/YouTube)

La historia de Tony Adams, excapitán del Arsenal y de la selección de Inglaterra, revela el impacto personal que tuvo la eliminación ante Alemania en la Eurocopa 1996. En una entrevista con FourFourTwo, relató cómo, luego de aquel encuentro, su adicción al alcohol lo llevó a tocar fondo antes de iniciar un extenso proceso de recuperación que ya supera los 30 años de sobriedad.

Tras el certamen, el defensor atravesó uno de los periodos más difíciles de su vida profesional y personal. El jugador describió el efecto devastador que la final tuvo sobre él y detalló una caída en el consumo excesivo de alcohol: “Me fui de juerga durante 44 días y toqué fondo... Desde entonces, he estado sobrio y estoy orgulloso de no haber vuelto a caer durante tres décadas”.

El peso de la derrota

El 26 de junio de 1996 marcó el fin del torneo para Inglaterra y el inicio de un momento crítico para Adams. Explicó que no consumió alcohol durante la competencia, pero la derrota en semifinales —agravada por el penal fallado por Gareth Southgate— precipitó una recaída que duró semanas. “Fue determinante para mí. Si Gareth hubiera anotado, habríamos llegado a la final. No sabía si iba a jugar, tenía una inyección en la rodilla, pero tras el penal no tuve defensa”, rememoró.

Durante esos días, Adams se aisló y cayó en la desesperación, mientras veía cómo sus compañeros volvían a sus casas. “Nunca me sentí tan solo y desesperado como cuando vi a todos los jugadores marchándose. El alcohol estaba por todas partes”, confesó.

A su vez, reconoció que el fondo del problema no era solo la bebida: “No tenía un problema con el alcohol, tenía un problema conmigo. Cuando solucioné eso, dejé de necesitar el alcohol”.

Gareth Southgate falla el penal que sentencia la eliminación de Inglaterra en semifinales de la Eurocopa (Daily Mail)

La cultura del silencio

La carrera de Adams se caracterizó por un ascenso rápido. A los 17 años, debutó profesionalmente con el Arsenal y a los 21 ya era el capitán del equipo. Sin embargo, la presión del entorno competitivo y la cultura de excesos del fútbol inglés de la época influyeron en el agravamiento de su dependencia. “Empecé con combinados de cerveza y terminé con vino, nunca disfrutando del sabor, solo buscando el efecto”, explicó a FourFourTwo.

Adams protagonizó incidentes de gran peligro, como cuando estrelló su auto bajo los efectos del alcohol, alcanzando un nivel de alcoholemia que superaba el límite legal por más del cuádruple. Sobrevivió de milagro gracias al cinturón de seguridad. “Fui a prisión y nadie mencionó si tenía un problema con la bebida”, describió.

Incluso llegó a disputar partidos en estado de ebriedad: “Hubo partidos con el Arsenal en los que estaba borracho”.

El trato hacia Adams dentro del vestuario y en los medios reforzaba el silencio: “La prensa era muy poderosa en ese tiempo, y las historias sobre mí eran constantes. Me convertí en el chiste recurrente del vestuario, pero nadie abordó el problema de fondo”. La normalización del consumo y la falta de apoyo atrasaron su acceso a la ayuda necesaria.

Durante 44 días, Adams mantuvo un consumo excesivo de alcohol, aislándose y llegando al límite en su vida profesional y personal (Captura/YouTube)

El punto de inflexión: búsqueda de ayuda y apoyo profesional

El cambio comenzó cuando Adams, tras la ruptura de su primer matrimonio motivada por problemas similares, decidió buscar asistencia profesional. Se integró en Alcohólicos Anónimos y empezó una terapia sostenida con el terapeuta James West.

En tanto, la llegada de Arsène Wenger al Arsenal en 1996 fue un apoyo esencial en ese nuevo proceso: “Él solo quería lo mejor para nosotros. Me ayudó a alcanzar el 100% de mi capacidad, cuando antes jugaba apenas al 70%”.

Impulsado por su propia experiencia, el exjugador fundó la clínica Sporting Chance, destinada a la salud mental de deportistas profesionales. Además, su trilogía de libros —iniciada con Addicted en 1998 y seguida por Sober y 1996: Reflections on the year that changed my life— se consolidó como material de referencia para otros afectados.

Durante la entrevista, el exfutbolista habló también de las raíces familiares de su adicción. “Mi abuelo era alcohólico y mi padre, aunque nunca bebía, canalizaba su frustración de otras formas. Mi madre era una buena mujer, pero no tenía hábitos saludables”, recordó.

Adams, que tiene su propia estatua en las afueras del Emirates Stadium, es referente en la lucha contra la adicción en el deporte (Wikimedia Commons)

De la autodestrucción a la resiliencia

Hoy en día, Adams se posiciona como figura central en la lucha contra las adicciones en el deporte británico y advierte sobre cuáles son las amenazas actuales: ”Las apuestas son una epidemia en el fútbol, así como también el aumento del uso de medicamentos en otros deportes“, señaló a FourFourTwo.

Además, Adams afirmó sentirse en paz con el recorrido personal que ha realizado: “Hoy me gusto a mí mismo. No me importa si piensas que soy un idiota. Me voy a ir al atardecer y vivir una vida fantástica”, sintetizó.