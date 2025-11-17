Tecno

Cinco aplicaciones gratuitas para identificar canciones en Android

Entre las opciones gratuitas más populares, algunas destacan por sus funciones adicionales y precisión en la identificación de música

Guardar
Shazam se distingue por su
Shazam se distingue por su velocidad y exactitud al identificar música. (VisualesIA)

Escuchar una canción en una cafetería, en la radio o durante una película y querer saber de cuál se trata es una experiencia común. Por suerte, existen varias aplicaciones disponibles en Android que convierten el móvil en una herramienta eficaz para descubrir títulos y artistas en pocos segundos.

Entre las opciones gratuitas más populares, algunas destacan por sus funciones adicionales y precisión en la identificación de música, permitiendo desde reconocer melodías hasta mostrar letras y enlaces directos para reproducir los temas.

Las cinco aplicaciones para identificar música en Android

  • Shazam

Esta app se distingue por su velocidad y exactitud al identificar música. Tras ser adquirida por Apple, Shazam continúa disponible y libre de publicidad en Android. Permite reconocer canciones no solo manualmente, sino también en modo automático (Auto Shazam), registrando todas las pistas detectadas hasta que se detiene la función. Cuenta además con un botón flotante para resultados aún más rápidos.

Una vez que la canción
Una vez que la canción es identificada, Shazam muestra información como el título, el artista y el álbum, y más. SHAZAM
  • SoundHound

SoundHound ofrece un método adicional: permite buscar canciones tarareándolas, por lo que resulta especialmente útil si solo recuerdas la melodía de una pista. Además, puedes reproducir lo capturado directamente desde la app mediante enlaces con YouTube o Spotify, y en muchos casos muestra la letra de la canción en tiempo real.

  • Google Assistant

Quienes prefieren no instalar nuevas apps pueden recurrir al Asistente de Google. Basta con tocar el icono del micrófono cuando esté sonando música para preguntar “¿Qué canción es esta?” El asistente escucha y, si reconoce la pista, ofrece resultados con información detallada y accesos directos a plataformas de reproducción como YouTube y Spotify.

Tanto Google Assistant como
Tanto Google Assistant como Siri reconocen canciones tarareadas o silbadas. Foto: Laura Ludwig/dpa
  • Deezer

Esta plataforma de streaming incluye la función Song Catcher, que facilita identificar canciones desde su propia app en Android. Solo hay que tocar la opción correspondiente y en segundos se obtiene el resultado. Aunque no permite reproducir al instante desde los resultados, sí es posible añadir fácilmente las canciones a favoritos o listas de reproducción.

  • Genius

Genius se especializa en letras, pero también incorpora un reconocimiento musical impulsado por ACRCloud. Sabrás no solo el nombre del tema, sino también tendrás acceso inmediato a la letra y la opción—en muchos casos—de escuchar la canción en una ventana flotante. Genius podría ser ideal para quienes buscan aprender o compartir la letra de sus canciones favoritas junto con la música.

Estas herramientas convierten el proceso de descubrir y disfrutar música en algo sencillo, rápido y completamente integrado al ecosistema digital de cualquier dispositivo Android.

Escuchar una canción en una
Escuchar una canción en una cafetería, en la radio o durante una película y querer saber de cuál se trata es una experiencia común. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo sacar el máximo provecho a Shazam

Sacar el máximo provecho a Shazam implica ir más allá de identificar canciones desconocidas. El usuario puede utilizar la aplicación para descubrir música nueva durante eventos, en la radio o en la calle, simplemente activando la función de escucha y dejando que Shazam analice el entorno sonoro.

Una vez que la canción es identificada, la app muestra información como el título, el artista y el álbum, además de ofrecer enlaces directos para escuchar el tema completo en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music o YouTube.

Otra manera de aprovechar Shazam es explorando las listas de éxitos globales y locales que actualiza periódicamente. Así, los usuarios pueden estar al tanto de las tendencias musicales y encontrar temas populares en distintas regiones. La app permite guardar todas las canciones identificadas en una biblioteca personal, facilitando el acceso a esos temas lateramente y la creación de listas de reproducción personalizadas.

Finalmente, Shazam integra funciones adicionales como letras en tiempo real, videoclips y recomendaciones de canciones similares. También permite compartir hallazgos en redes sociales y sincronizar su biblioteca musical con otras aplicaciones, ampliando las posibilidades de interacción y disfrute musical.

Temas Relacionados

CancionesAndroidAplicacionesAplicaciones gratuitasShazamSoundHoundGoogle AssistantLo último en tecnología

Últimas Noticias

Crisis en la computación cuántica: histórica caída de las acciones de empresas genera dudas sobre su futuro

Rigetti Computing, D-Wave Quantum y Quantum Computing pierden más del 50% de su valor bursátil en noviembre

Crisis en la computación cuántica:

Glosario de tecnología: qué significa MicroLED

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Glosario de tecnología: qué significa

WhatsApp enfrentará nuevas reglas de contenido bajo la Ley de Servicios Digitales de la UE

Esta decisión obliga a Meta a cumplir con una serie de requisitos adicionales bajo la normativa de la Unión Europea

WhatsApp enfrentará nuevas reglas de

OpenAI lanza GPT-5.1 con controles de personalidad y mejoras de razonamiento

Por primera vez, el usuario puede seleccionar la modalidad que mejor se adapte a la consulta

OpenAI lanza GPT-5.1 con controles

Microsoft integrará los chips diseñados por OpenAI en su hardware

Según las declaraciones de Satya Nadella, CEO de la compañía de Redmond, la empresa aprovechará la innovación de la organización dedicada a la investigación en IA “incluso a nivel de sistema”

Microsoft integrará los chips diseñados
DEPORTES
La emoción de Nacho Russo

La emoción de Nacho Russo al recordar a su padre: de la ovación en La Bombonera al gesto del uruguayo que encontró la camiseta homenaje

La secuencia del penal que Cavani le pidió a Paredes en el triunfo de Boca: el enorme elogio de Leandro al uruguayo

De la mano de Haaland, Noruega goleó 4-1 a Italia y disputará un Mundial tras 28 años: la Azzurra jugará el Repechaje

Con goles de Ayrton Costa y Cavani, Boca Juniors le ganó a Tigre y terminó como líder en su zona del Torneo Clausura

La feroz autocrítica de Milton Casco sobre el presente de River y las definiciones de Gallardo y Enzo Pérez sobre su supuesta pelea

TELESHOW
Maxi López arrinconó a Wanda

Maxi López arrinconó a Wanda Nara por los rumores con el futbolista Achraf Hakimi: “¿No hubo un marroquí?"

Un exfinalista de Gran Hermano movilizó a sus fans con una rifa solidaria en medio de su lucha contra el cáncer

La divertida despedida de soltera de Cande Ruggeri: disfraz sexy, limusina y champagne

Tres generaciones de Fantino felices, mientras “papá” se recupera de una operación

Muna Pauls cumplió 6 meses de noviazgo: la romántica cita que eligieron para celebrar

INFOBAE AMÉRICA

La ONU celebró el avance

La ONU celebró el avance en las negociaciones de paz entre el Congo y el grupo rebelde M23

El “No” se impuso en las cuatro preguntas del referéndum en Ecuador

Cuba recibió el primer cargamento de alimentos enviado por China para los afectados por el huracán Melissa

Guerra contra el narcoterrorismo: el paradigma que cambia la geopolítica

Jeannette Jara y José Antonio Kast: dos polos opuestos que chocarán para llegar al Palacio de la Moneda en Chile