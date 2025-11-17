Cinco aplicaciones gratuitas para identificar canciones en Android

Shazam se distingue por su velocidad y exactitud al identificar música. (VisualesIA)

Escuchar una canción en una cafetería, en la radio o durante una película y querer saber de cuál se trata es una experiencia común. Por suerte, existen varias aplicaciones disponibles en Android que convierten el móvil en una herramienta eficaz para descubrir títulos y artistas en pocos segundos.

Entre las opciones gratuitas más populares, algunas destacan por sus funciones adicionales y precisión en la identificación de música, permitiendo desde reconocer melodías hasta mostrar letras y enlaces directos para reproducir los temas.

Las cinco aplicaciones para identificar música en Android

Shazam

Esta app se distingue por su velocidad y exactitud al identificar música. Tras ser adquirida por Apple, Shazam continúa disponible y libre de publicidad en Android. Permite reconocer canciones no solo manualmente, sino también en modo automático (Auto Shazam), registrando todas las pistas detectadas hasta que se detiene la función. Cuenta además con un botón flotante para resultados aún más rápidos.

SoundHound

SoundHound ofrece un método adicional: permite buscar canciones tarareándolas, por lo que resulta especialmente útil si solo recuerdas la melodía de una pista. Además, puedes reproducir lo capturado directamente desde la app mediante enlaces con YouTube o Spotify, y en muchos casos muestra la letra de la canción en tiempo real.

Google Assistant

Quienes prefieren no instalar nuevas apps pueden recurrir al Asistente de Google. Basta con tocar el icono del micrófono cuando esté sonando música para preguntar “¿Qué canción es esta?” El asistente escucha y, si reconoce la pista, ofrece resultados con información detallada y accesos directos a plataformas de reproducción como YouTube y Spotify.

Deezer

Esta plataforma de streaming incluye la función Song Catcher, que facilita identificar canciones desde su propia app en Android. Solo hay que tocar la opción correspondiente y en segundos se obtiene el resultado. Aunque no permite reproducir al instante desde los resultados, sí es posible añadir fácilmente las canciones a favoritos o listas de reproducción.

Genius

Genius se especializa en letras, pero también incorpora un reconocimiento musical impulsado por ACRCloud. Sabrás no solo el nombre del tema, sino también tendrás acceso inmediato a la letra y la opción—en muchos casos—de escuchar la canción en una ventana flotante. Genius podría ser ideal para quienes buscan aprender o compartir la letra de sus canciones favoritas junto con la música.

Estas herramientas convierten el proceso de descubrir y disfrutar música en algo sencillo, rápido y completamente integrado al ecosistema digital de cualquier dispositivo Android.

Cómo sacar el máximo provecho a Shazam

Sacar el máximo provecho a Shazam implica ir más allá de identificar canciones desconocidas. El usuario puede utilizar la aplicación para descubrir música nueva durante eventos, en la radio o en la calle, simplemente activando la función de escucha y dejando que Shazam analice el entorno sonoro.

Una vez que la canción es identificada, la app muestra información como el título, el artista y el álbum, además de ofrecer enlaces directos para escuchar el tema completo en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music o YouTube.

Otra manera de aprovechar Shazam es explorando las listas de éxitos globales y locales que actualiza periódicamente. Así, los usuarios pueden estar al tanto de las tendencias musicales y encontrar temas populares en distintas regiones. La app permite guardar todas las canciones identificadas en una biblioteca personal, facilitando el acceso a esos temas lateramente y la creación de listas de reproducción personalizadas.

Finalmente, Shazam integra funciones adicionales como letras en tiempo real, videoclips y recomendaciones de canciones similares. También permite compartir hallazgos en redes sociales y sincronizar su biblioteca musical con otras aplicaciones, ampliando las posibilidades de interacción y disfrute musical.