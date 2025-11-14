Tecno

Listado de Shazam: las canciones que conquistan oídos en todo el mundo

La app reconoce las canciones con una huella digital que coteja con una base de datos que contiene miles detonadas de artistas en todo el mundo

Guardar
Shazam permite encontrar canciones de
Shazam permite encontrar canciones de tendencia que suenan en diferentes lugares. (Imagen ilustrativa Infobae)

No importa la época, todos se han enganchado alguna vez de una meldía o de la voz de un cantante al caminar por la calle, en una fiesta o hasta en una tienda; sin embargo, a diferencia de otras décadas, ahora es posible conocer el nombre de la canción en segundos gracias a apps como Shazam.

La plataforma gratuita tiene un mecanismo que detecta la música que se encuentra sonando alrededor, brindando al al escucha el nombre de la melodía y del artista. Además, puede recomendar canciones similares a las que ha reconocido anteriormente, ayudando a ampliar la biblioteca musical.

Si bien las listas de las canciones más conocidas de plataformas permiten conocer los hits más importantes del momento, los charts de las canciones más analizadas o “shazameadas” pueden dar una idea de los innovadores ritmos que están gustando a las personas.

Asimismo, pueden dar una idea de lo que podría alojarse en las listas de lo más escuchado. Semanalmente Shazam muestra el top de lo más escuchado por decenas de usuarios.

Las canciones más buscadas en la app

1.- Taylor Swift - The Fate of Ophelia

2.- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast - Golden

3.- HAVEN. - I Run

4.- 4 Non Blondes - What's Up?

5.- VAD BOYZ - MUEVELOU

6.- Olivia Dean - Man I Need

7.- Alex Warren - Ordinary

8.- Nicki Minaj - Beez In The Trap (feat. 2 Chainz)

9.- Furacão 2000 - Mimosa 2000

10.- David Guetta, Teddy Swims & Tones And I - Gone Gone Gone

Los 100 mil millones de reconocimientos musicales

Las canciones más buscadas pueden
Las canciones más buscadas pueden marcar tendencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

En noviembre de 2024, Shazam superó oficialmente las 100 mil millones de canciones identificadas desde su lanzamiento. Para dimensionar esta cifra, el logro equivale a 12 pistas reconocidas por cada persona en el planeta, o a identificar una canción por segundo durante más de tres mil años, lo que revela el apetito global por descubrir nueva música y la popularidad de la plataforma.

Dicho éxito también ha crecido gracias a las constantes mejoras en la experiencia de usuario, pues, por ejemplo, en los modelos más recientes de iPhone y Apple Watch, Shazam se ha integrado al Botón de Acción, lo que permite identificar canciones al instante con solo mantenerlo presionado. Por su parte, los usuarios de Android también se benefician con funciones similares, como el reconocimiento desde relojes con Wear OS y un acceso directo al historial musical a través del mosaico de Configuración Rápida.

La canción “Beautiful Things” de Benson Boone fue la primera en alcanzar los 10 millones de identificaciones en 2024, logrando ese récord en solo 178 días. Además, momentos como la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, donde “Nightcall” de Kavinsky rompió récords de búsquedas por minuto, demuestran cómo Shazam continúa capturando tendencias culturales globales y conectando a sus más de 300 millones de usuarios mensuales con la música que aman.

Temas Relacionados

ShazamMúsicaLo último en tecnologíaNoticias

Últimas Noticias

NotebookLM de Google se transforma en un súper investigador personal con esta nueva función

Deep Research le permite a los investigadores obtener información relevante de manera rápida y estructurada, accediendo a resúmenes y comparativos de múltiples fuentes académicas

NotebookLM de Google se transforma

Hackers perfeccionan un método silencioso para robar datos y dinero a través de Gmail

Los expertos alertan que un acceso no autorizado al correo puede comprometer todos los servicios vinculados a la cuenta

Hackers perfeccionan un método silencioso

ChatGPT estrena su versión WhatsApp: crear chats grupales con amigos y familia

Como si se tratara de una red social, ahora puedes crear conversaciones con amigos directamente en esta herramienta de inteligencia artificial

ChatGPT estrena su versión WhatsApp:

Extinción humana por IA, ¿realidad o mito?

El análisis de expertos de RAND Corporation desmonta los escenarios apocalípticos y revela por qué la desaparición total de la humanidad a manos de la inteligencia artificial carece de fundamentos científicos sólidos

Extinción humana por IA, ¿realidad

Cómo ser invisible en WhatsApp: puedes ocultar tu última conexión, foto de perfil, visto y más

Configurar la privacidad en WhatsApp es útil cuando el usuario quiere controlar mejor su información y reducir la visibilidad de su actividad en la app

Cómo ser invisible en WhatsApp:
DEPORTES
Cuándo será el sorteo del

Cuándo será el sorteo del Mundial, la chance de jugar la Finalíssima y la lista final de Scaloni: la agenda de la selección argentina hasta la Copa del Mundo 2026

Con goles de Messi y Lautaro Martínez, Argentina derrotó a Angola en su último partido del año

Argentina perdió por penales ante México y quedó afuera del Mundial Sub 17

La tanda de penales que decretó la eliminación de Argentina ante México en el Mundial Sub 17

Esta será la delegación mexicana que participará en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

TELESHOW
Qué hacen los músicos de

Qué hacen los músicos de Oasis antes de los shows en Buenos Aires: paseos, saludos y la Guerra Fría de los Gallagher

Alejandro Fantino mostró cómo se recupera de la operación junto a su hijo Beltrán: “Día 1 superado”

El misterioso video de Gonzalo Gerber: “Vas caminando por la calle y sentís algo en la mano”

Las fotos del último adiós a Jorge Lorenzo en el cementerio de Chacarita: el dolor íntimo de familiares y amigos

La propuesta de Maxi López que sorprendió a Yanina Latorre: “Tenés que ponerte las pilas”

INFOBAE AMÉRICA

Sube la tensión entre China

Sube la tensión entre China y Japón por Taiwán: Beijing pidió a sus ciudadanos que no viajen a la isla

Estados Unidos y aliados árabes piden al Consejo de Seguridad de la ONU que respalde el plan de paz de Trump para Gaza

La policía francesa tiroteó a un hombre armado con un cuchillo en una estación de París

Punta del Este tendrá estacionamiento tarifado desde el verano 2027

Los planes de Vladimir Putin para 2026: 120 mil bombas planeadoras de mayor alcance para atacar a Ucrania