Tecno

Cómo rastrear un celular Android o iPhone de forma sencilla

Tanto Android como iOS incluyen una app nativa para compartir y seguir ubicaciones. Es fundamental usarla únicamente con autorización previa

Guardar
Es recomendable compartir la ubicación
Es recomendable compartir la ubicación solo si es necesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rastrear un celular, tanto Android como iPhone, es viable mediante herramientas integradas en el sistema operativo o funciones específicas de aplicaciones móviles como WhatsApp o Instagram, que ofrecen opciones para compartir la ubicación.

En el caso de iPhone, la forma más directa es utilizar la aplicación nativa de iOS llamada Encontrar. Esta herramienta permite localizar el dispositivo en un mapa, reproducir un sonido para facilitar su hallazgo, bloquearlo de manera remota y, si es necesario, borrar su contenido.

Para dispositivos Android, la opción principal es Encontrar mi dispositivo de Google. Mediante esta función es posible conocer la ubicación actual del teléfono, hacerlo sonar, bloquearlo a distancia o borrar todos los datos almacenados.

Los usuarios pueden vincular tanto
Los usuarios pueden vincular tanto celulares como dispositivos en esta app. (Apple)

Es fundamental contar siempre con la autorización previa del titular del dispositivo antes de emplear cualquier método de rastreo, respetando así la privacidad y el consentimiento de la persona propietaria.

Cómo hacerlo a través de WhatsApp

Para rastrear la ubicación de un celular a través de WhatsApp, se debe utilizar la función de ‘Ubicación en tiempo real’ que ofrece la aplicación. El proceso es sencillo y requiere el consentimiento de la persona que compartirá su ubicación.

Estos son los pasos a seguir:

  1. Abre una conversación con la persona cuyo celular deseas localizar.
  2. Toca el ícono de adjuntar (clip o [+]) y selecciona la opción Ubicación.
  3. Elige ‘Compartir ubicación en tiempo real’.
  4. Selecciona el periodo de tiempo durante el cual deseas compartir la ubicación (por ejemplo, 15 minutos, una hora u ocho horas) y confirma enviando.
  5. Durante ese lapso, podrás visualizar la localización exacta del dispositivo en el mapa dentro del chat.
Para detener la visualización de
Para detener la visualización de la ubicación en tiempo real, el usuario debe seleccionar dejar de compartir. (WhatsApp)

Esta función está disponible tanto en dispositivos Android como iPhone y puede ser desactivada en cualquier momento por el usuario. Es imprescindible que quien comparta la ubicación esté de acuerdo, ya que este método solo funciona con su autorización explícita.

Cómo compartir la ubicación a través de Instagram

El paso a paso para compartir la ubicación por Instagram es la siguiente:

  1. Abrir la aplicación de Instagram en un teléfono móvil.
  2. Dirigirse a mensajes directos y entrar al chat deseado.
  3. Pulsar el signo de más.
  4. Seleccionar ‘Ubicación’.
  5. Verificar que la ubicación es correcta. De lo contrario, seleccionar ‘Buscar un lugar’ para ingresar la dirección exacta.
  6. Seleccionar ‘Compartir tu ubicación’.
  7. Para dejar de compartir esta información antes de que se culminen los 59 minutos, pulsar ‘Ver’ y luego ‘Dejar de compartir ubicación’.
Instagram permite compartir la ubicación
Instagram permite compartir la ubicación por 59 minutos. (Instagram)

A diferencia de WhatsApp, que permite compartir la ubicación en intervalos de 15 minutos, 1 hora y 8 horas, Instagram restringe esta opción a un máximo de 59 minutos.

Cuándo es recomendable rastrear un celular

Rastrear un celular puede ser una herramienta útil en diversas situaciones siempre que se respete la privacidad y el consentimiento de la persona involucrada.

Es recomendable recurrir al rastreo de un dispositivo cuando se trata de una medida de seguridad, como localizar a un familiar de edad avanzada, un menor de edad o una persona que pueda estar en situación de riesgo o emergencia. En estos casos, la localización puede ser esencial para actuar de manera rápida y eficaz.

Si la situación no implica ningún peligro o emergencia, es fundamental contar con la autorización expresa de la persona titular del teléfono antes de utilizar cualquier método para conocer su ubicación.

Rastrear un celular solo se
Rastrear un celular solo se recomienda en casos justificados, como por seguridad o emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rastreo sin consentimiento puede suponer una violación a la privacidad y, en muchos contextos, está prohibido por la ley.

También existen situaciones cotidianas donde esta función resulta práctica, como coordinar encuentros, facilitar el transporte de menores o tranquilizar a familiares durante viajes. Sin embargo, incluso en estos casos, la transparencia y el acuerdo mutuo son indispensables.

Rastrear un celular es recomendable únicamente en circunstancias justificadas, priorizando la seguridad o ante una emergencia

Temas Relacionados

CelularAndroidiPhoneRastrear ubicaciónTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Dragon Ball FighterZ se anunció gratis para Nintendo Switch

El título se inspira en los combates clásicos de la serie animada y presenta enfrentamientos protagonizados por sus personajes más emblemáticos

Dragon Ball FighterZ se anunció

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Las monedas virtuales han tenido un auge en los últimos meses y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

¿Cómo se han comportado las

Cómo añadir un número de teléfono de otro país en WhatsApp

WhatsApp aclara cómo debe guardarse un número internacional para evitar errores de sincronización y problemas al enviar mensajes

Cómo añadir un número de

Salón del Automóvil 2025: desde modelos deportivos con velocidad inteligente hasta autos para recorrer montañas con eléctricos

Las marcas internacionales crearon tecnología de asistentes de conducción y sensores que previenen accidentes, sin abandonar la estética o la velocidad que los caracteriza

Salón del Automóvil 2025: desde

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este 14 de noviembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es el precio
DEPORTES
Lanús y Atlético Tucumán abrirán

Lanús y Atlético Tucumán abrirán la última jornada del Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

Argentina se enfrentará a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

La calculadora del descenso con Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz: de la final por la permanencia al posible desempate

La tradición olvidada que pueden reflotar los Mac Allister: todos los hermanos que compartieron cancha en la selección argentina

TELESHOW
Pedro Rosemblat habló de la

Pedro Rosemblat habló de la convivencia con Lali Espósito: “Yo soy neurótico y ella disfruta la vida”

Wanda Nara y Martín Migueles fueron a ver Rocky en su primera salida pública: elogios, aplausos y complicidad

Luli Fernández y el libro que la hizo reflexionar: “A veces, incluso sabiendo que podés cambiar las cosas, elegís no hacerlo”

Jimena Barón, entre la llegada de su bebé, la maternidad y planes de mudanza: “No entramos”

Los shows de los argentinos en los Latin Grammy: del rock de Fito Páez al rap de Trueno

INFOBAE AMÉRICA

Violencia en escuela de Uruguay:

Violencia en escuela de Uruguay: la madre de una alumna fue imputada por agredir a maestra y directora

Administración del Centenario decepcionada con funcionario: por USD 1.200 escondió pirotecnia para clásico uruguayo

Estrés de fin de año: por qué diciembre impulsa la ansiedad y cómo manejarla, según la ciencia

Zelensky condenó el ataque “cruel” y “calculado” de Rusia y afirmó que buscó causar ”el máximo daño a la población”

Estados Unidos aprobó la venta de repuestos y equipos de mantenimiento para aeronaves militares de Taiwán