Qué traduce Stranger Things y cómo ver la serie en español en Netflix

La temporada final de la serie tendrá un cierre en salas de cine, algo que nunca había hecho la plataforma de streaming

La temporada final de Stranger
La temporada final de Stranger Things introduce un lanzamiento escalonado y proyección en cines, una novedad para Netflix. (Créditos: Netflix)

Desde su estreno en julio de 2016, Stranger Things se consolidó como una de las producciones más populares del streaming. Con la llegada de su temporada final hay mucha más expectativa y Netflix tiene planeado un lanzamiento diferente para los fanáticos, incluyendo salas de cine.

Sin embargo, es posible que muchos no sepan cuál es el significado de su nombre, más allá de lo que se traduce literalmente, ya que sus creadores tienen una fuerte inspiración de la literatura de terror, especialmente de Stephen King.

Cuál es la inspiración de Stranger Things

Matt y Ross Duffer, los creadores de la serie, crecieron en Carolina del Norte justo después de la época en la que ambientaron la historia. Su infancia transcurrió entre libros de Stephen King, películas de Steven Spielberg, los inquietantes sonidos de John Carpenter, el terror de “Alien”, anime japonés y las primeras consolas de videojuegos.

De todo esto emergió la idea de mezclar aventura y terror en una oda nostálgica a los clásicos del cine y la literatura de los años ochenta.

Los hermanos Duffer crearon Stranger
Los hermanos Duffer crearon Stranger Things como un homenaje a la cultura pop y el terror de los años ochenta. (Europa Press)

Según relatan los hermanos Duffer, el germen de la serie nació de su admiración por ese universo cultural y por el deseo de plasmar un relato con el espíritu de aventura de “E.T.”, la emoción y el temor omnipresente en las obras de King, así como las conspiraciones gubernamentales que poblaban la imaginación popular.

De hecho, el argumento inicial partió de la leyenda conspirativa del Proyecto Montauk, que aludía a experimentos secretos relacionados con poderes psíquicos y portales interdimensionales.

La propuesta tardó en ser aceptada: los Duffer enfrentaron el rechazo de 15 a 20 estudios que dudaban de las posibilidades de una historia de ciencia ficción y terror protagonizada por niños.

Su persistencia, sin embargo, encontró eco cuando el director Shawn Levy se interesó por el guion y logró impulsarlo hasta Netflix.

Millie Bobby Brown (Eleven) es
Millie Bobby Brown (Eleven) es una de las protagonistas de Stranger Things. (REUTERS/Mike Blake)

Qué significa Stranger Things

El proceso para elegir el nombre definitivo de la serie fue largo y accidentado. En un principio, el título previsto era “Montauk”, en alusión al lugar y las teorías conspirativas que inspiraron la historia. Al trasladar la acción al ficticio Hawkins, Indiana, y enfrentar posibles problemas legales con el primer nombre, surgió la necesidad de buscar otro que sintetizara el misterio y la atmósfera de la trama.

Los hermanos Duffer confesaron en una entrevista a The Daily Beast en 2016 que Stranger Things busca evocar una sensación de extrañeza cotidiana, lo sobrenatural que irrumpe en lo común.

El título es una referencia al dicho popular “cosas más raras han pasado”, que expresa la posibilidad de que lo increíble ocurra. Además, los creadores confirmaron que existe una alusión literaria a una paráfrasis célebre de “Hamlet”: “Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, que las que sueña tu filosofía”, reafirmando así la inspiración en textos clásicos del misterio y lo inexplicable.

Matt Duffer relató que durante el proceso de venta de la serie, crearon una falsa portada de novela al estilo de Stephen King, utilizando como base la de “Firestarter”, y probaban diferentes títulos sobre esa imagen.

El argumento de Stranger Things
El argumento de Stranger Things se inspira en el Proyecto Montauk y teorías conspirativas sobre experimentos secretos. (foto: Netflix/IMDb)

Finalmente, Stranger Things se impuso porque recordaba a “Needful Things”, uno de los libros más emblemáticos de King, y por su inmediato aire ochentero y enigmático. La tipografía del logo también se diseñó en homenaje a los diseños clásicos de las portadas de King en esa época.

La decisión no estuvo exenta de reticencias internas y discusiones, pero un consejo del propio Ted Sarandos, jefe de contenidos de Netflix, fue determinante: “Tienen que decidirse por algo y todos terminaremos amándolo”. Según los Duffer, tomó cerca de un año lograr que equipo y audiencia se acostumbraran al nuevo nombre.

Cómo ver Stranger Things en Netflix y cuándo llega la última temporada

Stranger Things está disponible en Netflix. Todas las temporadas anteriores pueden verse en dicho servicio por suscripción, y no existen opciones gratuitas oficialmente, ni posibilidad de verla en Prime Video, Disney+ o Apple TV.

Stranger Things se consolida como
Stranger Things se consolida como una de las series más populares de Netflix desde su estreno en 2016. (REUTERS/Claudia Greco)

La quinta y última temporada introduce un formato inédito de lanzamiento escalonado. El calendario de estrenos oficiales es el siguiente:

  • Volumen 1: Primeros cuatro episodios, disponibles desde el 26 de noviembre de 2025.
  • Volumen 2: Tres episodios adicionales, desde el 25 de diciembre de 2025.
  • Episodio final: Un capítulo especial de larga duración, titulado “The Rightside Up”, se lanzará el 31 de diciembre de 2025.

Como novedad, el episodio final de la serie se proyectará también en salas de cine, hecho inédito en la historia de las series originales de Netflix. Los hermanos Duffer aseguran que querían brindar a los espectadores una “experiencia colectiva” para el cierre del relato, convencidos de que la naturaleza cinematográfica del desenlace encuentra su mejor espacio en la gran pantalla.

