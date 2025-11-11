Tecno

Modo Stranger Things en WhatsApp: cómo se activa fácil y rápido

Con este modo, puedes ajustar el tono de notificaciones con la banda sonora de la serie y hasta crear chatbots basados en sus personajes

La temporada final de Stranger
La temporada final de Stranger Things está por llegar a Netflix, y los fans pueden reflejar su entusiasmo en WhatsApp activando el llamado modo Stranger Things.

La última temporada de Stranger Things está por estrenarse en Netflix y, si eres fan de la serie, puedes llevar la emoción a WhatsApp activando el llamado “modo Stranger Things”.

Con este modo, tienes la posibilidad de personalizar el tono de las notificaciones para que suene la banda sonora de la serie e, incluso, crear chatbots inspirados en los personajes.

Es importante aclarar que estas opciones son un conjunto de configuraciones que debes activar manualmente y no forman parte de una función oficial de WhatsApp ni de la plataforma de Meta.

Estas configuraciones deben activarse manualmente
Estas configuraciones deben activarse manualmente y no pertenecen a una función oficial de WhatsApp ni de Meta.

Las personalizaciones se logran ajustando sonidos y fondos de pantalla, así como usando herramientas de inteligencia artificial externas para los chatbots. Así, puedes disfrutar una experiencia única y muy temática dentro de tus chats.

Cómo cambiar el sonido de las notificaciones en WhatsApp

El proceso para cambiar el tono de las notificaciones en WhatsApp y colocar la banda sonora de Stranger Things es el siguiente:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’.
  3. Pulsar ‘Tono de notificación’.
  4. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’.
  5. Seleccionar el audio previamente descargado.
Las personalizaciones se logran cambiando
Las personalizaciones se logran cambiando fondos, sonidos y usando IA externa para los chatbots, creando una experiencia temática en los chats.

Cómo crear un chatbot de IA en WhatsApp

Para crear un chatbot de inteligencia artificial en WhatsApp inspirado en algún personaje de Stranger Things, debes seguir este paso a paso:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Contactos’ y seleccionar ‘Chatear con las IA‘.
  3. Pulsar el signo de + y empezar a crear el chatbot de acuerdo con los gustos personales.

Es importante aclarar que estas herramientas funcionan mediante inteligencia artificial, por lo que no hay personas reales respondiendo en el chat.

Las conversaciones que mantengas con el chatbot se generan a partir de modelos de lenguaje que imitan el estilo del personaje, creando respuestas automáticas según los mensajes que envíes.

Estas herramientas funcionan con inteligencia
Estas herramientas funcionan con inteligencia artificial, por lo que no hay personas reales detrás de las respuestas.

Cómo generar imágenes con IA en WhatsApp

Para generar imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp usando el modo Stranger Things, solo debes dirigirte a Meta AI y pedirle que cree fotos como estas:

  • “Ilustra a Eleven usando sus poderes en el bosque.”
  • “Genera la imagen de un Demogorgon saliendo de una pared.”
  • “Crea una escena del grupo de amigos montando bicicletas bajo luces navideñas.”
  • “Haz una versión animada de Hawkins cubierto por niebla misteriosa.”
  • “Dibuja cómo se vería Dustin en el Upside Down.”
  • “Muestra a Max patinando en la pista de arcade.”
  • “Pinta a Hopper con su uniforme de sheriff enfrentando criaturas.”
  • “Retrata a Lucas sujetando una resortera en el bosque.”
Los prompts permiten que Meta
Los prompts permiten que Meta AI genere imágenes originales inspiradas en Stranger Things para compartir y personalizar tus conversaciones.
  • “Diseña una fiesta en casa con las luces de Navidad parpadeando mensajes.”
  • “Imagina a Will sosteniendo un dibujo del Mind Flayer.”
  • “Representa a Eleven y Joyce juntas resolviendo un enigma.”
  • “Crea la entrada al laboratorio de Hawkins envuelta en neblina oscura.”
  • “Dibuja a Mike y Eleven compartiendo un helado en el centro comercial Starcourt.”
  • “Realiza una postal vintage de Hawkins con detalles ochenteros.”
  • “Haz la imagen de todos los personajes principales listos para la batalla final.”

Estas ideas de prompt permiten a Meta AI generar imágenes originales y temáticas de Stranger Things para compartir en tus chats y personalizar tu experiencia.

Las imágenes generadas con inteligencia artificial en modo Stranger Things pueden utilizarse como fondo de chat en WhatsApp, añadiendo un toque personalizado y temático a tus conversaciones.

Al usar Meta AI, es
Al usar Meta AI, es clave proteger tu privacidad y evitar compartir datos personales o sensibles.

De esta forma, es posible disfrutar de escenas y personajes favoritos de la serie cada vez que escribes o recibes mensajes, haciendo que la experiencia de chatear sea mucho más divertida y única.

Qué precauciones tener en cuenta al momento de usar Meta AI

Al usar Meta AI, es importante proteger tu privacidad y no compartir información personal o sensible en las conversaciones con la inteligencia artificial. Verifica siempre que las imágenes o textos generados no vulneren derechos de autor ni difundan contenido inapropiado. Utiliza la herramienta de forma responsable y según las normas de la plataforma.

