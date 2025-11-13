Tecno

Esta es la canción creada con IA que se convirtió en número uno de Billboard en Estados Unidos

El sencillo ‘Walk My Walk’ fusiona el estilo country clásico con técnicas avanzadas de producción digital y plataformas como Suno AI

Guardar
La canción ‘Walk My Walk’
La canción ‘Walk My Walk’ de Breaking Rust, creada con inteligencia artificial, alcanza el primer puesto en el ranking Billboard Country Digital Song Sales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ya tiene un impacto sustancial en la industria musical. En Estados Unidos, la canción ‘Walk My Walk’ de Breaking Rust, un artista generado con IA, alcanzó el puesto número uno en el ranking Billboard dentro de la categoría Country Digital Song Sales.

Este hito marca la primera ocasión en que una obra musical creada principalmente por IA lidera uno de los rankings oficiales de ventas digitales, un fenómeno que empezará a tener un impacto en diferentes aspectos de la industria.

Quiénes están detrás de la canción con IA que lidera Billboard

‘Walk My Walk’ es interpretada por Breaking Rust, que no es una banda ni un solista de carne y hueso: se trata de un proyecto virtual diseñado y ejecutado mediante herramientas de IA, capaz de generar tanto la voz como la música y la imagen que lo acompaña.

Los perfiles del “artista” en redes sociales, especialmente en Instagram, exhiben visuales producidos con inteligencia artificial donde predomina la figura de un vaquero, melancólico, en ambientes rurales y escenas evocadoras del género country, elementos pensados meticulosamente para conectar con una audiencia específica.

Breaking Rust, un artista virtual
Breaking Rust, un artista virtual generado por IA, supera los 2 millones de oyentes mensuales en Spotify y 35.000 seguidores en Instagram. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el momento del logro, la cuenta de Breaking Rust en Instagram superaba los 35.000 seguidores, mientras que en Spotify los oyentes mensuales sobrepasaban los 2 millones, colocándolo a la altura de artistas consolidados.

A pesar del éxito digital, poco se sabe sobre los verdaderos responsables del proyecto. Las credenciales públicas mencionan a Aubierre Rivaldo Taylor, asociado a producciones explícitamente generadas por IA, pero ni medios generalistas ni especializados han podido confirmar de forma concluyente su identidad o el alcance real de su autoría humana.

Cómo se hizo ‘Walk My Walk’

El sencillo ‘Walk My Walk’ presenta una síntesis entre el estilo country clásico y técnicas avanzadas de producción digital. Jason Palamara, profesor asistente de tecnología musical de Indiana University, remarcó a Newsweek que, pese al “ritmo de pisada, palmadas y ambiente acústico”, la pista exhibe una producción tecnológica compleja.

“El audio de cada pista suena muy comprimido y aún tiene ese extraño resplandor digital, especialmente notorio en las voces. Una vez que lo identificas, es imposible no notarlo”, sostiene Palamara.

El proyecto Breaking Rust utiliza
El proyecto Breaking Rust utiliza herramientas de IA para crear música, voz e imagen, consolidando una identidad digital en el género country. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de creación se apoya en plataformas como Suno AI, que permiten manipular y adaptar estilos musicales con una alta fidelidad. Estas herramientas también intervienen en la generación de la imagen y las letras, que, según Palamara, tienen un carácter difuso y poco significativo, pero logran captar la atención del público por su presentación y efectividad sonora.

Los temas de Breaking Rust mantienen cierta coherencia vocal, reutilizando un mismo “personaje” de voz digital para diferenciarse de otras propuestas generadas por IA, un avance que Palamara considera importante para el desarrollo de agentes creativos artificiales reutilizables en la industria.

A nivel de recepción, resulta relevante resaltar que varios sencillos del proyecto han alcanzado millones de reproducciones en las plataformas de streaming. ‘Livin’ on Borrowed Time’ sobrepasa los 4 millones de escuchas, mientras ‘Walk My Walk’ superó los 3 millones, y ‘Whiskey Don’t Talk Back’ acumuló más de 1 millón, consolidando así una audiencia fiel y abundante.

Cómo la IA está cambiando la escena musical

El ascenso de ‘Walk My Walk’ reavivó debates larvados en el sector musical acerca de la legitimidad y el impacto de la inteligencia artificial en la creación artística.

El marco jurídico ya evidencia cambios concretos. Tennessee, por ejemplo, promulgó en 2024 la Ley ELVIS, diseñada para proteger legalmente la “voz” como parte de la personalidad, dificultando la reproducción sintética sin permiso y anticipándose a los llamados deepfakes musicales.

La industria musical debate la
La industria musical debate la legitimidad y el impacto de la inteligencia artificial tras el éxito de canciones generadas por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Academia de la Grabación norteamericana estipula que solo podrá considerar para sus premios a piezas donde exista una autoría humana relevante: cualquier material generado por máquinas, sin intervención sustancial humana, queda excluido.

Al mismo tiempo, el negocio musical busca modelos viables para capitalizar el fenómeno. Universal Music cerró un litigio con la plataforma Udio para, poco después, pactar licencias orientadas al desarrollo de catálogos musicales con IA.

Además, la compañía firmó una alianza estratégica con Stability AI enfocada en herramientas profesionales de música generativa. Warner, por su parte, promueve abiertamente que, si existen reglas claras y transparencia, la IA podría representar nuevas fuentes de ingresos.

De este modo, la industria tantea un paradigma donde la licencia, trazabilidad y reparto de beneficio conserven la relevancia de los derechos de propiedad intelectual.

Universal Music y Warner exploran
Universal Music y Warner exploran acuerdos y licencias para capitalizar la música generada por inteligencia artificial en la industria.(REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)

Mientras tanto, la Oficina de Copyright de Estados Unidos sigue afinando su postura. Su criterio actual excluye del registro aquellas obras carentes de autoría humana, pero deja la puerta abierta para trabajos asistidos por IA si la intervención humana resulta determinante, un umbral todavía en debate y que condicionará la explotación comercial y el cobro de regalías de piezas como ‘Walk My Walk’.

El auge de estos fenómenos no está exento de crítica y preocupación. Diversos sectores de la industria, incluyendo músicos de renombre como Sir Elton John y Dua Lipa, han suscrito peticiones para regular de manera estricta la IA en el ámbito cultural.

Ya en el pasado, experiencias como la difusión de la “falsa canción de Drake” o la irrupción de la actriz generada por IA Tilly Norwood pusieron de relieve tanto el potencial como los riesgos de estas nuevas herramientas.

Temas Relacionados

BillboardInteligencia artificialMúsicaEstados UnidosTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué traduce Stranger Things y cómo ver la serie en español en Netflix

La temporada final de la serie tendrá un cierre en salas de cine, algo que nunca había hecho la plataforma de streaming

Qué traduce Stranger Things y

Jeff Bezos, reveló cuál es el “tipo de trabajador” que jamás podrá reemplazar la IA

El CEO de Amazon destacó que la originalidad y la invención serán esenciales para quienes deseen mantener su relevancia en el mercado laboral

Jeff Bezos, reveló cuál es

Qué borrar y qué conservar con las nuevas herramientas de WhatsApp para chats y multimedia

La gestión desde la pantalla de información del chat permite identificar elementos pesados y decidir de manera precisa qué eliminar, sin afectar mensajes destacado

Qué borrar y qué conservar

Descubre el significado de cada letra que aparece en la transmisión automática del auto

La falta de comprensión sobre las funciones de cada posición incrementa el peligro de fallas mecánicas costosas de reparar y reduce la vida útil del rendimiento del vehículo

Descubre el significado de cada

Cuál es el precio de las principales criptomonedas este día

Así se han movido las monedas digitales en las últimas horas

Cuál es el precio de
DEPORTES
Faustino Oro habló de su

Faustino Oro habló de su destacada actuación en el Mundial de Ajedrez: “Me fui con bronca porque tenía un poco de ventaja en esa partida”

La sugerente foto en una playa paradisíaca que confirmó el romance entre dos figuras del tenis

Furor en España por la selección argentina: se entrenó ante más de 20 mil fanáticos en la previa al amistoso contra Angola

Barcelona tiene en la mira a una joya de la selección argentina con un impactante promedio de gol

La confesión de Ivan Rakitić sobre la MSN: “Este ataque, el fútbol europeo no lo volverá a tener”

TELESHOW
Agenda de reuniones, colaboraciones y

Agenda de reuniones, colaboraciones y almuerzos: así vive L-Gante su presente en Madrid lejos de su exrepresentante

Entre ovaciones y bromas, Darío Barassi exhibió su nuevo look en su programa: “¿Quieren ver?”

La emoción de Marixa Balli en su gran noche en MasterChef Celebrity: “Estoy transitando momentos muy especiales”

La sorpresiva respuesta de Mario Pergolini cuando le preguntaron si recibiría a la China Suárez en su programa

El regreso de Cristina Pérez a Telefe en Camino a casa: “Estoy abriendo una nueva historia”

INFOBAE AMÉRICA

La Fiscalía de Brasil identificó

La Fiscalía de Brasil identificó “lesiones atípicas” en dos de los 121 muertos en la operación policial en Río de Janeiro

Las impactantes auroras australes iluminan el cielo tras la alerta por tormenta solar

La guerra de Japón contra los osos asesinos: despliegan militares, policías antidisturbios, trampas y campanas

Los matrimonios y uniones precoces de 34.000 niños y adolescentes reflejan la crisis social en Brasil

Nueva Delhi enfrenta niveles críticos de contaminación en medio de la polémica quema de rastrojos