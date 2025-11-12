Tecno

El primer robot humanoide ruso cae en su debut y genera controversia

El inesperado tropiezo de AIdol durante su presentación en Moscú ha generado debate sobre el avance tecnológico ruso y ha puesto en duda la preparación del prototipo frente a la competencia internacional

Guardar
El momento quedó registrado en video, mostrando cómo AIdol avanza hacia el centro del escenario antes de desplomarse de forma abrupta

El debut del primer robot humanoide con inteligencia artificial desarrollado en Rusia, conocido como AIdol, ha estado marcado por un incidente inesperado que acaparó la atención tanto de los asistentes como de los medios internacionales. Durante su presentación oficial en un evento tecnológico celebrado en Moscú el 10 de noviembre, el robot ha perdido el equilibrio y cayó al suelo pocos segundos después de aparecer en el escenario, según informó Newsweek.

El momento quedó registrado en video, mostrando cómo AIdol, acompañado por dos asistentes y al ritmo de la banda sonora de la película Rocky, ha avanzado hacia el centro del escenario antes de desplomarse de forma abrupta. Tras la caída, varios miembros del equipo han intentado cubrir rápidamente al robot con una cortina negra, aunque el proceso se vio entorpecido y resultó poco efectivo para ocultar la escena.

El 77% de los componentes
El 77% de los componentes de AIdol son de fabricación rusa, con el objetivo de alcanzar el 93% en futuras versiones (Captura video)

La situación generó una reacción inmediata en redes sociales y foros tecnológicos rusos, donde numerosos usuarios han cuestionado la estabilidad del prototipo y la decisión de presentarlo públicamente antes de completar su desarrollo.

El evento, celebrado en el Yarovit Hall Congress Center de Moscú, ha contado con la presencia de diferentes modelos de robots desarrollados por la empresa Idol, permitiendo a los asistentes interactuar con ellos, hacerse fotografías e incluso posar junto a las máquinas. Sin embargo, la caída de AIdol ha eclipsado el resto de la presentación y ha sido ampliamente difundida en plataformas digitales, alimentando el debate sobre el nivel de avance de la robótica rusa en comparación con otros países.

Reacciones y explicaciones tras el incidente

Los desarrolladores atribuyen la caída
Los desarrolladores atribuyen la caída de AIdol a problemas de calibración y recalcan que el robot sigue en fase de pruebas (Captura video)

Según ha detallado Newsweek, los responsables del proyecto han atribuido el accidente a problemas de calibración, insistiendo en que el robot se encuentra todavía en fase de pruebas. Vladimir Vitukhin, director ejecutivo de Idol, ha declarado durante la presentación: “Esto es aprendizaje en tiempo real, cuando un buen error se convierte en conocimiento y un mal error se transforma en experiencia”. Vitukhin ha añadido que espera que este contratiempo sirva para mejorar el desarrollo del robot.

AIdol ha sido presentado como un ejemplo avanzado de robótica antropomórfica, construido en su mayor parte con componentes nacionales. El robot, que funciona con una batería de 48 voltios capaz de proporcionar hasta seis horas de autonomía, está compuesto en un 77% por piezas fabricadas en Rusia, una cifra que la empresa aspira a elevar al 93 por ciento en futuras versiones.

Además, el androide incorpora 19 servomotores que le permiten mostrar más de una docena de emociones básicas y cientos de microexpresiones, gracias a una piel de silicona diseñada para imitar los gestos humanos con distintos grados de firmeza.

Durante la presentación, Vitukhin ha destacado que “el robot puede sonreír, pensar y sorprenderse, igual que una persona”, según ha recogido Newsweek. Los desarrolladores han subrayado que la principal característica de AIdol es su capacidad para comunicarse de forma natural con los humanos, utilizando expresiones faciales y comportamientos empáticos.

La presentación de AIdol busca
La presentación de AIdol busca posicionar a Rusia en la carrera global de robots humanoides con inteligencia artificial (Captura video)

Críticas y repercusión internacional

El lanzamiento de AIdol ha sido interpretado como un intento de Rusia por posicionarse en la carrera global por el desarrollo de robots humanoides impulsados por inteligencia artificial. Sin embargo, la caída del robot ha generado comentarios irónicos y críticas, especialmente en redes sociales ucranianas, donde se ha ridiculizado el incidente y se ha comparado desfavorablemente con otros avances internacionales en el sector.

A pesar de las críticas, los desarrolladores han defendido la solidez del proyecto y han asegurado que, tras el accidente, el robot ha continuado interactuando con los asistentes mientras permanecía sentado. Según informó Newsweek, el equipo técnico retiró temporalmente a AIdol de la vista del público para revisar sus sistemas de equilibrio y el software de control, manteniendo que el robot sigue en fase de pruebas y que el proceso de mejora continúa.

Temas Relacionados

AIdol Robótica Idol Vladimir Vitukhin Newsweek Moscú Rusia Inteligencia artificial Yarovit Hall Congress Center Redes socialesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Google presenta una IA que protege la privacidad: así funciona su nuevo sistema sin rastrear tus datos

Google presentó Private AI Compute, una plataforma que promete ejecutar tareas de inteligencia artificial sin exponer los datos personales de los usuarios

Google presenta una IA que

Descubre el botón oculto del aire acondicionado para ahorrar dinero y energía en invierno

Los electrodomésticos que incorporan una bomba de calor consumen menos recursos que los calentadores eléctricos convencionales y ofrecen un confort similar al momento de calentar el interior del hogar

Descubre el botón oculto del

Las empresas apuestan por embajadores internos para impulsar la adopción de IA

Compañías como Morgan Stanley recurren a empleados expertos para motivar a sus equipos en el uso de inteligencia artificial, buscando cerrar la brecha entre la dirección y la plantilla

Las empresas apuestan por embajadores

Black Friday 2025: verificar el sitio web, desconfiar de ofertas muy bajas y más pautas para evitar estafas

Las ofertas de noviembre y fin de año multiplican los riesgos para quienes compran productos en línea, siendo el envío de enlaces peligrosos y la suplantación de plataformas oficiales los fraudes más comunes

Black Friday 2025: verificar el

Lista de plataformas para ver películas y series gratis en vez de XUPER TV o Magis TV

Frente a la amenaza de malware y estafas en plataformas ilegales, existen aplicaciones que ofrecen acceso legal a catálogos amplios sin requerir datos bancarios ni registros complejos

Lista de plataformas para ver
DEPORTES
Leandro Paredes se refirió a

Leandro Paredes se refirió a la frase de su padre sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors y avisó: “Hablamos varias veces”

Una luchadora mostró cómo le quedó el brazo tras sufrir múltiples mordeduras de su rival durante el combate: “Dejaré que las marcas hablen”

Habló el productor rural de un pueblo uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Russo: dónde la halló y qué hará con ella

Toto Wolff podría vender parte de su paquete accionario en Mercedes y fijar un récord en la Fórmula 1

Una figura del Real Madrid está a un paso de abandonar el club: el consejo de Ancelotti y su posible destino

TELESHOW
Qué pasará con la continuidad

Qué pasará con la continuidad de Soy Rada en la nueva temporada del programa de Mario Pergolini

Cuánto cuestan las prendas que Antonela Roccuzzo puso en venta de su propio guardarropas con fines solidarios

Valentina Cervantes mostró la sorpresa con la que la esperaba Enzo Fernández en Londres: “Así nos reciben”

Nico Occhiato habló sobre la nota frustrada a la China Suárez: “Ella tiene derecho a pedir y nosotros a decir que no”

Evangelina Anderson logró la foto más buscada: el abrazo con Johnny Depp que recorre las redes

INFOBAE AMÉRICA

Sofía Vergara se convierte en

Sofía Vergara se convierte en embajadora global en una colaboración inspirada en su experiencia personal tras cirugía

Auroras boreales y riesgo tecnológico: el impacto de la tormenta solar que llega a Estados Unidos

La ONU denunció que al menos 1.247 personas fueron asesinadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en Haití

El Salvador reafirmó que ayudará a Bolivia a mejorar su sistema carcelario en crisis

Evo Morales busca ser juzgado por la justicia indígena pese a no tener sustento legal