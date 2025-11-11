Google se pone serio en 2026 con las aplicaciones que agotan la batería del celular Android

Google presentó una medida para optimizar el consumo de batería en Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google anunció una nueva medida para celulares Android, diseñada para mejorar el consumo de batería. Desde 2026, se comenzará a penalizar las aplicaciones móviles que funcionen en segundo plano de manera excesiva y no permitan que el teléfono entre en reposo durante largos periodos sin una justificación clara.

Entre las acciones previstas, la empresa indicó que estas aplicaciones podrían quedar excluidas de las secciones destacadas de descubrimiento, como las recomendaciones.

Además, en algunos casos, Google podría mostrar una advertencia en la página de la aplicación dentro de la tienda para informar a los usuarios que esa app consume demasiada batería.

Google podría advertir en Play Store cuando una app consuma demasiada batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, el objetivo es motivar a los desarrolladores a optimizar el rendimiento energético de sus apps y proteger la autonomía de los dispositivos.

Cómo Android identificará estas aplicaciones

Google identificará las aplicaciones que superen los límites establecidos en sus métricas de calidad técnica fundamentales para Google Play. Para mantener una alta visibilidad en la tienda, las aplicaciones deben mantenerse por debajo de ciertos umbrales de mal comportamiento en estas métricas:

Tasa de fallos percibidos por el usuario: Porcentaje de usuarios activos diarios que experimentan al menos un fallo visible en la aplicación.

Tasa de ANR percibidos por el usuario: Porcentaje de usuarios activos diarios que enfrentan al menos un “Application Not Responding” (ANR) que pueda ser perceptible.

Google detectará las apps que excedan los límites de sus métricas de calidad en Play Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo excesivo de batería: Porcentaje de sesiones en las que el uso de batería supera el 4,44 % por hora al visualizar la esfera del reloj.

Bloqueos de estela parcial excesivos (nuevo): Porcentaje de sesiones en las que el tiempo acumulado de uso de bloqueo de activación no exento excede las dos horas.

Las aplicaciones que no cumplan con estos estándares podrían perder visibilidad en Google Play o recibir advertencias para los usuarios, con el fin de garantizar experiencias eficientes y proteger la batería de los dispositivos.

“Esta es la primera de una serie de nuevas métricas diseñadas para proporcionar una visión más profunda de la utilización de recursos de tu aplicación, lo que te permitirá mejorar la experiencia de tus usuarios en todo el ecosistema de Android”, señaló Google a los desarrolladores de apps en Android.

Las apps que incumplan estos estándares podrían perder visibilidad o mostrar advertencias. (Android)

Cuáles son las medidas que tomará Android

Las medidas que Android aplicará a las aplicaciones que no cumplan con sus estándares incluyen las siguientes:

Si una aplicación supera el umbral de bloqueos de activación excesivos, podría dejar de ser apta para aparecer en secciones de descubrimiento, donde los usuarios encuentran nuevas aplicaciones y juegos.

En ciertos casos, Google podrá mostrar una advertencia en la página de la aplicación en la tienda, informando a los usuarios que la app puede agotar la batería más rápido.

Google aclara que comprende que realizar cambios técnicos en el código y funcionamiento de una aplicación requiere tiempo.

Las apps con demasiadas activaciones podrían quedar fuera de las secciones de descubrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, la métrica ya está disponible para que los desarrolladores puedan diagnosticar y solucionar posibles problemas antes de que las restricciones de visibilidad entren en vigor el 1 de marzo de 2026, permitiendo así una preparación anticipada.

Para qué es útil esta nueva medida de Android

Esta nueva medida de Android aporta beneficios para los usuarios, ya que ayuda a prolongar la autonomía de sus dispositivos al identificar y limitar aquellas aplicaciones que consumen batería de forma excesiva.

De este modo, los usuarios podrán elegir con mayor información qué apps instalar y evitar aquellas que podrían reducir el rendimiento de sus teléfonos.

La medida beneficiará a los usuarios al extender la autonomía de sus dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los desarrolladores de aplicaciones, esta política resulta útil porque ofrece métricas e indicadores concretos para detectar y solucionar problemas relacionados con el consumo de recursos.

Así, pueden optimizar el rendimiento de sus apps, mantener su visibilidad en Google Play y garantizar una mejor valoración por parte de los usuarios.