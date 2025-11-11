El programador que se anticipó a ChatGPT: logró automatizar su trabajo durante seis años y nadie lo notó

Un programador logró automatizar su trabajo antes del boom de la IA generativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2016, mucho antes de que la inteligencia artificial generativa se convirtiera en una herramienta cotidiana, un programador estadounidense logró automatizar por completo sus tareas laborales y mantener su empleo durante seis años sin realizar esfuerzo alguno. El caso, que se conoció a través de una publicación anónima en Reddit, se ha convertido en un ejemplo temprano del poder —y los riesgos— de la automatización en el entorno de trabajo.

El protagonista, identificado bajo el seudónimo FiletOfFish1066, trabajaba como tester de software en una gran compañía tecnológica del área de la Bahía de San Francisco. Su salario anual rondaba los 95.000 dólares, pero, según su propio relato, durante más de cinco apenas dedicó unas 50 horas reales de trabajo. Todo gracias a un sistema que él mismo programó para realizar automáticamente las pruebas de control de calidad que tenía asignadas.

El programador contó que, tras incorporarse a la empresa, dedicó los primeros meses a diseñar un software que ejecutara sus tareas de forma autónoma: pruebas automáticas, informes de errores y actualizaciones de resultados. Una vez terminado, el sistema operaba sin supervisión y entregaba los reportes con precisión.

Programador se dedicó a desarrollar su sofware durante los 8 primeros meses de su trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Desde hace unos seis años no he hecho nada en el trabajo”, escribió en su publicación. “Voy a la oficina, juego videojuegos, navego por Reddit y todo sigue funcionando bien. En seis años habré trabajado unas 50 horas reales”.

Durante ese tiempo, su desempeño parecía impecable. Los reportes llegaban puntuales y sin fallos, por lo que la empresa nunca sospechó que no había intervención humana detrás. Su jornada transcurría entre el ocio digital y la rutina laboral, sostenida por una máquina que hacía todo por él.

El descubrimiento y el despido

El engaño se mantuvo hasta que un colega descubrió la automatización y la informó a los superiores. La compañía, al confirmar lo ocurrido, decidió despedirlo de inmediato.

Para entonces, el programador había acumulado más de medio millón de dólares en ingresos y ahorrado cerca de 200.000, viviendo con sus padres y llevando un estilo de vida austero. Sin embargo, reconoció que la comodidad le había pasado factura: tras años de inactividad, había perdido su habilidad para programar.

El programador fue descubierto por un compañero y finalmente lo despidieron de la empresa. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

“Me di cuenta de que ya no sé escribir código”, admitió en el mismo foro. “Voy a intentar recuperar mis conocimientos y volver a empezar”.

Un caso que anticipó el futuro laboral

La historia de FiletOfFish1066 fue viral en su momento y hoy cobra nuevo sentido en medio del auge de la IA generativa, con herramientas como ChatGPT, Copilot o Gemini, capaces de escribir código, redactar textos y automatizar procesos con apenas unas instrucciones. Lo que en 2016 parecía una anécdota aislada hoy refleja una tendencia global: el reemplazo de tareas humanas por sistemas automatizados.

A diferencia del caso del programador anónimo, la automatización actual ya no depende de la iniciativa individual de un empleado, sino de la estrategia de las empresas que adoptan inteligencia artificial para reducir costos y aumentar la eficiencia. La tecnología, además, está al alcance de cualquier usuario, sin necesidad de grandes conocimientos técnicos.

En pleno 2025, la automatización ya no es un sueño, sino una realidad que alcanzará a todos los trabajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de FiletOfFish1066 no solo expone un acto de ingenio, sino también lo que nos prepara el futuro laboral: la automatización puede ser tan eficiente que incluso el trabajador detrás de ella puede volverse prescindible. En la era de la IA generativa, el reto ya no es evitar que las máquinas hagan el trabajo, sino decidir qué papel quedará para las personas en el nuevo entorno digital.