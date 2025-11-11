Alemania presenta la supercomputadora Otus: más de 42 mil núcleos que funcionan con energía renovable

Otus opera de forma continua para proyectos científicos en diversas disciplinas. (Universidad de Paderborn)

La Universidad de Paderborn ha dado un paso relevante en la computación sostenible con la presentación de Otus, una supercomputadora de alto rendimiento equipada con más de 42.000 núcleos y alimentada exclusivamente por energía renovable.

Este sistema, instalado en el Centro de Computación Paralela (PC2) de la institución alemana, se posiciona como un recurso estratégico para la investigación científica en todo el país, al ofrecer capacidades de procesamiento avanzadas y un enfoque innovador en eficiencia energética.

Otus destaca por su arquitectura técnica avanzada. El sistema integra 42.656 núcleos de procesador, 108 unidades de procesamiento gráfico (GPUs) y una capacidad de almacenamiento de cinco petabytes, lo que permite gestionar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempos reducidos.

Cada uno de los procesadores de Otus posee 96 núcleos, lo que le da una potencia de cómputo colosal. (Universidad de Paderborn)

El desarrollo de esta infraestructura ha estado a cargo de Lenovo y pro-com Datensysteme GmbH, con tecnología de AMD, consolidando una colaboración entre líderes del sector tecnológico y la academia. La combinación de estos recursos convierte a Otus en una de las plataformas más potentes y versátiles disponibles actualmente para la comunidad científica alemana.

El acceso a Otus está abierto a investigadores de toda Alemania mediante un proceso de solicitud gestionado por el PC2. Los científicos presentan propuestas que son evaluadas de forma independiente antes de asignarles tiempo de cómputo.

Una vez aprobados, los proyectos se integran en una cola de ejecución automática, lo que garantiza un uso eficiente y continuo de la supercomputadora. Esta política de acceso busca democratizar el uso de la infraestructura y fomentar la colaboración interdisciplinaria en el ámbito nacional.

Otus utiliza energía eléctrica 100% renovable y un sistema de enfriamiento indirecto por aire libre para reducir su huella ambiental. (Universidad de Paderborn)

Las aplicaciones de Otus abarcan desde la investigación fundamental hasta proyectos con impacto directo en la sociedad.

Según Christian Plessl, director del PC2, el sistema permite abordar cuestiones que van desde la comprensión de procesos físicos y químicos a nivel atómico, hasta la optimización de rutas marítimas para reducir el consumo de combustible, la mejora de la eficiencia de las células solares y el desarrollo de métodos de inteligencia artificial más sostenibles.

Plessl subrayó que la supercomputadora opera de forma ininterrumpida durante todo el año, lo que maximiza su disponibilidad para la comunidad científica.

Un sistema sostenible

Uno de los aspectos más innovadores de Otus es su enfoque en la sostenibilidad. El sistema utiliza un método de enfriamiento indirecto por aire libre, que permite mantener la eficiencia operativa durante todas las estaciones.

El calor generado por Otus se reutiliza para calefaccionar los edificios universitarios, potenciando la sostenibilidad del campus. (Universidad de Paderborn)

En tanto, el calor residual generado por la supercomputadora se reutiliza para calentar los edificios de la universidad, lo que contribuye a la reducción del consumo energético global del campus.

Otus funciona exclusivamente con electricidad procedente de fuentes renovables, lo que elimina las emisiones de carbono asociadas a su operación. Este compromiso con la eficiencia energética ha sido reconocido internacionalmente, situando a la Universidad de Paderborn en el quinto puesto del ranking global Green500 de supercomputadoras más eficientes del mundo.

Durante la inauguración de Otus, varios responsables y socios tecnológicos destacaron la relevancia del proyecto. Matthias Bauer, presidente de la Universidad de Paderborn, señaló que la computación de alto rendimiento resulta esencial para afrontar los desafíos actuales, ya que permite analizar grandes volúmenes de datos y simular experimentos que serían inviables o demasiado costosos en la práctica.

Por su parte, Torsten Keuter, representante de AMD, remarcó que Otus no solo ofrece un rendimiento sobresaliente, sino que también se distingue por su eficiencia energética. Andreas Thomasch, director y director de tecnología de Lenovo, enfatizó la importancia de desarrollar soluciones tecnológicas que sean tanto innovadoras como aplicables en la vida real.