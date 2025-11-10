League of Legends tiene nuevo campeón, se llama Zaahen: cuándo es el lanzamiento y qué habilidades trae

Riot Games ha compartido tanto las habilidades como la cinemática alusiva al nuevo campeón, Zaheen. (League of Legends)

La llegada de Zaahen como nuevo campeón para la toplane de League of Legends en noviembre de 2025, será el nuevo gran acontecimiento para los jugadores del popular MOBA.

El anuncio de este lanzamiento ha generado gran expectación entre la comunidad, especialmente por las características de Zaahen, el Impertérrito, y su potencial para alterar el meta en la Grieta del Invocador.

Con un enfoque en la solidez y la presión constante, perteneciente a la raza Darkin, el kit de habilidades de Zaahen promete herramientas tanto ofensivas como defensivas.

Fecha de lanzamiento de Zaahen de LOL

Riot Games ha detallado que desde el lunes 10 de noviembre de 2025, quienes tengan acceso a los servidores PBE ya pueden poner a prueba al personaje, mientras que el estreno global en el cliente oficial se realizará el 19 de noviembre a las 19:00 UTC.

Ilustración de Zaheen, el nuevo campeón de LoL. (League of Legends)

Habilidades de Zaheen en LOL

Según la información oficial, estas son las habilidades del nuevo personaje, cuyo gameplay ya ha sido publicado en un video de YouTube.

Pasiva – Florescencia de la guerra: Cada vez que Zaahen ataca o utiliza habilidades contra campeones enemigos, obtiene acumulaciones de Determinación. Por cada acumulación recibe daño de ataque adicional. Al alcanzar el máximo de Determinación, obtiene aún más daño de ataque adicional y puede revivir tras ser derrotado.

Q – La guja de los Oscuros: El siguiente ataque impacta dos veces, infligiendo daño adicional y curando a Zaahen. Puede activarse de nuevo para que el próximo ataque cause daño extra y derribe por los aires al objetivo.

W – Hendidura del retorno: Golpea con su arma en una dirección seleccionada, dañando a los enemigos alcanzados. Los enemigos golpeados son atraídos hacia Zaahen.

E – Impulso áureo: Se desliza hasta una ubicación elegida. Al finalizar el desplazamiento, realiza un tajo en área alrededor suyo.

R – Redención funesta: Se eleva y asesta un golpe descendente. Provoca daño en los enemigos alcanzados y se cura según el daño infligido.



El kit de habilidades de Zaahen promete herramientas tanto ofensivas como defensivas. (League of Legends)

Nuevos campeones de 2025 de League of Legends

Zaheen es el último de los tres nuevos campeones de League of Legends presentados en 2025.

Estos son sus predecesores:

Yunara, la Tiradora de Tiradores

Fecha de lanzamiento : Yunara fue lanzada oficialmente el 16 de julio de 2025, con el parche 25.14.

Rol : Es una tiradora (ADC) diseñada para jugarse en la línea inferior (botlane).

Temática e Historia : Exiliada al Reino Espiritual durante más de 1000 años, Yunara regresa a una Jonia que no reconoce. Es una luchadora cuya determinación y puntería se han perfeccionado a lo largo de los siglos. Confía en las promesas y se muestra algo dura con las costumbres modernas y la indecisión de la Orden Kinkou.

Jugabilidad : Su kit se centra en la ejecución perfecta y el flujo de poder. Depende de mecánicas clásicas de tirador como el posicionamiento y la cancelación de animaciones.

Su habilidad definitiva (R) le otorga un estado de “Trascendencia del ser” durante 15 segundos, potenciando sus otras habilidades (la Q se vuelve permanente, la W y la E se mejoran).

Yunara fue presentada en julio de 2025 como nueva campeona de LoL. (League of Legends)

Mel, el Reflejo del Alma

Fecha de lanzamiento : Mel fue lanzada a principios de 2025, llegando a los servidores oficiales el 23 de enero con el parche 25.S1.2.

Rol : Diseñada como una maga artillera (Artillery Mage) que puede jugarse en la línea central (mid) o como soporte/ADC.

Temática e Historia : es un personaje proveniente de la serie Arcane, siendo la inteligente y ambiciosa heredera de la Casa Medarda de Noxus. Su jugabilidad refleja su personalidad política y estratégica.

Jugabilidad : Mel sobresale en atrapar, hostigar e infligir grandes ráfagas de daño desde una distancia segura. Su estilo de juego se compara con campeones como Lux o Seraphine.

Su habilidad definitiva (R) es de alcance global y causa daño a todos los enemigos marcados con su pasiva, pudiendo ejecutar a aquellos por debajo de un umbral de vida si tienen suficientes marcas.