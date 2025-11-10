Si no quieres que te espíen el teléfono móvil, sigue estas 3 técnicas para ser invisible

Con un pequeño análisis podrás identificar si estás siendo víctima de algún espía en tu smartphone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por la privacidad digital aumentó de forma considerable con la proliferación de aplicaciones espía y herramientas de control que pueden instalarse en teléfonos móviles sin conocimiento del usuario.

Detectar un posible espionaje no depende solo de la intuición: existen métodos concretos que permiten identificar comportamientos sospechosos, proteger los datos personales y recuperar el control del dispositivo.

Qué es un stalkerware o monitoreo espía

La amenaza del stalkerware, nombre que engloba al software diseñado para el monitoreo secreto de actividades en un móvil, se ha extendido a un ritmo acelerado. Reportes de la empresa de ciberseguridad ESET muestran que las detecciones de estas aplicaciones crecieron un 48% en un solo año.

Las aplicaciones espía se camuflan bajo el control parental y otros disfraces - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de programas puede registrar mensajes, llamadas, ubicaciones y hasta activar la cámara o el micrófono sin consentimiento. Muchas veces se disfrazan como soluciones para control parental o herramientas de seguridad familiar, pero en realidad vulneran la privacidad y pueden ser utilizadas para ejercer vigilancia sin autorización sobre la víctima.

A continuación tres técnicas para detectar si hay aplicaciones espía en el smartphone y en caso de ser víctima, cómo tomar medidas efectivas para contrarrestarlas.

1. Analizar el comportamiento y el rendimiento del dispositivo

Un indicio inicial de que el celular puede estar comprometido tiene que ver con variaciones fuera de lo habitual en su uso cotidiano. Un teléfono que experimenta sobrecalentamiento regular, descarga inusual de batería o un notorio incremento en el consumo de datos móviles sin justificación aparente podría estar ejecutando procesos en segundo plano asociados a herramientas de espionaje.

La aparición de aplicaciones desconocidas, íconos en blanco o con nombres genéricos, funcionalidad errática y lentitud repentina en el sistema también pueden señalar la presencia de stalkerware.

Herramientas y señales clave para saber si tu dispositivo está bajo vigilancia digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificar los permisos de las aplicaciones instaladas ayuda a identificar programas con acceso innecesario a funciones clave, como cámara, micrófono, geolocalización o mensajes.

Si una app desconoce el usuario y tiene todos los permisos activos, existe el riesgo de estar ante un software malicioso. Revisar en el menú “Configuración” y, en especial, la sección de notificaciones permite detectar si alguna aplicación bloquea la visualización de avisos, una táctica empleada por espías para ocultar actividades sospechosas.

2. Utilizar herramientas especializadas de seguridad

El uso de aplicaciones antivirus y de seguridad de buena reputación, como las ofrecidas por empresas reconocidas en el sector, permite escanear el dispositivo en busca de amenazas. Soluciones en ciberseguridad detectan stalkerware aunque las aplicaciones intenten camuflarse, gracias a escaneos profundos y monitorización en tiempo real.

Estas herramientas no solo identifican archivos infectados, también alertan sobre configuraciones peligrosas o la presencia de software previamente reportado como espía.

El reporte enfatiza la importancia de los escaneos periódicos, la revisión de permisos y la consulta con expertos para garantizar la protección - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene actualizar periódicamente estas aplicaciones y ejecutar análisis completos, ya que muchos stalkerware evolucionan para evitar ser detectados por métodos básicos. Los informes técnicos recomiendan proteger el acceso al dispositivo con métodos biométricos o contraseñas robustas y habilitar la autenticación en dos pasos siempre que sea posible.

3. Realizar un formateo de equipo

Si las sospechas se confirman o la aplicación maliciosa es identificada, es fundamental eliminarla de inmediato. Restaurar el móvil a la configuración de fábrica garantiza la eliminación de cualquier software espía persistente que se haya instalado.

Antes de restaurar, conviene hacer una copia de seguridad solo de archivos personales como fotos o videos, evitando duplicar configuraciones o aplicaciones potencialmente comprometidas.

Posteriormente, se debe cambiar todas las contraseñas de correo electrónico, redes sociales y cuentas bancarias u otros servicios vinculados al móvil, ya que el stalkerware puede haber capturado información sensible. Según especialistas, la instalación de aplicaciones de control o vigilancia no solo es riesgosa para la víctima: también expone la información de quien las utiliza, ya que esas apps pueden ser vulnerables a ataques de terceros y filtraciones de información.

El stalkerware constituye una amenaza legal y ética. Existen leyes que penalizan la vigilancia no consentida, ya que representa una invasión grave a la privacidad. Ante la mínima sospecha de espionaje, además de tomar medidas técnicas, es aconsejable consultar con expertos en seguridad digital o buscar asistencia legal para resguardar los derechos y la información personal.