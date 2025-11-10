El próximo EA SPORTS FC tendría un mundo abierto con Argentina como protagonista

El nuevo modo mundo abierto de EA Sports FC incluirá mapas inspirados en ciudades icónicas como Buenos Aires, Londres y París.

Electronic Arts (EA) tendría en sus planes crear un mundo abierto para el próximo EA Sports FC, siendo uno de los cambios más grandes de la franquicia en mucho tiempo, ya que esto implicaría darle más libertad a los jugadores para disfrutar de la experiencia más allá de los partidos tradicionales y , siendo uno de los cambios más grandes de la franquicia en mucho tiempo, ya que esto implicaría darle más libertad a los jugadores para disfrutar de la experiencia más allá de los partidos tradicionales y estar en entornos de la vida cotidiana.

Gracias a filtraciones de pruebas técnicas y declaraciones de la propia empresa, hoy es posible tener un panorama mucho más claro de lo que es este concepto, en el que se incluyen diferentes mapas, entre ellos uno inspirado en Buenos Aires.

Qué se sabe del mundo abierto de EA Sports FC

El primer indicio concreto sobre este nuevo rumbo surgió a raíz de una comunicación oficial publicada en la web de EA FC 26 durante noviembre de esteaño. La compañía anunció la realización de una “prueba técnica” exclusiva para usuarios seleccionados en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

Este test, catalogado por EA como “la mayor de este tipo que ha tenido FC”, sería una instancia inicial diseñada para recolectar opiniones vinculadas a una futura experiencia futbolística global.

El modo mundo abierto de EA Sports FC ofrecerá interacción en tiempo real, minijuegos y desafíos fuera del formato de partido clásico. (@EAFCconcepts)

En septiembre de 2024, Cam Weber, presidente de la división EA Sports, alimentó la especulación con palabras dirigidas a inversores.

“Nuestro equipo está trabajando en un par de nuevos proyectos. Están creando experiencias nuevas. Mundos abiertos virtuales a modo de espacios de recreo donde los jugadores, sus amigos y la comunidad de fans puede reunirse y experimentar de un universo de juego colectivo tanto competitivo como ‘casual’ basado en avatares. Estas nuevas experiencias tendrán la creatividad, conectividad, expresión personal y jugabilidad emergente en primer plano”, aseguró.

El modo mundo abierto que baraja EA se inspira notoriamente en lo logrado por la saga NBA 2K, responsable de incorporar un espacio social persistente en el baloncesto virtual. A partir de información brindada por la compañía y filtraciones de FC Concpets, en X, el núcleo de la experiencia se estructura en torno a un hub social compartido, poblado de vida y actividades que buscan reunir a los distintos tipos de jugadores de la franquicia en un mismo entorno digital.

La personalización de avatares y la integración con modos como Clubes Pro y Carrera reforzarán el ecosistema conectado del juego. (@EAFCconcepts)

Según las filtraciones y las pruebas internas difundidas, el modo contempla:

Interacción en tiempo real entre usuarios.

Exploración de mapas tematizados según países representativos del fútbol, donde sobresalen Inglaterra, Francia y Argentina.

Minijuegos y desafíos fuera del formato de partido tradicional.

Escenarios urbanos con inspiración local —por ejemplo, barrios icónicos de Buenos Aires—, así como zonas rurales y espacios pensados para el fútbol callejero.

Actividades sociales, torneos y eventos temporales.

Tiendas virtuales y opciones de personalización para los avatares, incluyendo equipamiento y apariencia.

Integración con modos como Clubes Pro y Carrera, reforzando el ecosistema conectado de EA Sports FC.

La propuesta sugiere también una forma de progresión vinculada tanto a la personalización estética como a la obtención de recompensas transferibles, quizás hacia modos establecidos como Ultimate Team. La intención es reunir en un mismo espacio a los entusiastas del competitivo y a quienes prefieren una experiencia casual y social.

Argentina tendrá un papel destacado en el mundo abierto de EA Sports FC, con mapas y canchas callejeras basadas en barrios de Buenos Aires. (@EAFCconcepts)

Qué papel tendría Argentina en el mundo abierto de EA FC

Uno de los detalles más llamativos surgidos de las filtraciones recientes es la confirmación, aunque extraoficial, de la presencia de un mapa basado en Argentina dentro del modo mundo abierto. En las imágenes publicadas por FC Concepts, se ve un escenario con el nombre de la capital del país.

La región no solo aparecería en la propuesta visual, sino que inspiraría escenarios urbanos y canchas callejeras ambientadas en barrios emblemáticos de Buenos Aires, lo que acentuaría la diversidad cultural y el espíritu que identifica del fútbol local.