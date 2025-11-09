Tecno

Red Dead Redemption 2 ya es el cuarto juego más vendido de la historia superando a Mario Kart 8

79 millones de copias consolidan al western de Rockstar Games entre los títulos más vendidos, confirmando el dominio de la saga junto a Grand Theft Auto V y otras leyendas digitales

El fenómeno Red Dead Redemption
Red Dead Redemption 2 entra al Olimpo: cuarto juego más vendido de todos los tiempos

Red Dead Redemption 2, la epopeya del western desarrollada por Rockstar Games, alcanzó un nuevo hito y se consolidó como el cuarto videojuego más vendido de la historia, según el último informe fiscal presentado por Take-Two Interactive el 6 de noviembre de 2025.

La obra protagonizada por Arthur Morgan escaló al superar la marca de Mario Kart 8, logrando más de 79 millones de copias vendidas en todo el mundo y posicionándose justo detrás de títulos emblemáticos como Minecraft, Grand Theft Auto V y Wii Sports.

El videojuego más vendido en Norteamérica

El western de Rockstar Games
El western de Rockstar Games alcanza los 79 millones de copias, consolidando su lugar en la élite de la industria y afirmando el impacto duradero de Arthur Morgan y su mundo abierto

De acuerdo al reporte, Red Dead Redemption 2 sustenta el récord de ser “el título más vendido de los últimos siete años en Estados Unidos en términos de ventas en dólares”. Con la nueva marca, la franquicia Red Dead suma un total de 106 millones de unidades distribuidas si se contabilizan todas sus entregas, una cifra que refleja el impacto global de la saga y su creciente influencia en la cultura popular.

Este logro sitúa al título de Rockstar Games por encima de Mario Kart 8 y Mario Kart 8 Deluxe, que suman juntas alrededor de 78,02 millones de copias. Así, la historia de Arthur Morgan no solo supera uno de los principales éxitos de Nintendo Switch, sino que refuerza el alcance del universo del Salvaje Oeste en el entretenimiento digital.

Top 5 de los videojuegos más vendidos

Le siguen en la lista otros juegos de referencia como PUBG (75 millones), The Oregon Trail (65 millones), Terraria (64 millones), The Witcher 3 (60 millones) y el Super Mario Bros. original de 1985 (58 millones).

La saga Red Dead, creada por Rockstar Games, es reconocida globalmente por su ambientación, narrativa y desarrollo técnico. La serie debutó en 2004 con Red Dead Revolver, pero alcanzó la aclamación con Red Dead Redemption (2010), centrado en el exforajido John Marston.

Por qué es tan reconocido Red Dead Redemption 2

El mundo abierto de Red
El mundo abierto de Red Dead Redemption 2 sigue cautivando y pulveriza récords globales de ventas

El salto definitivo llegó con Red Dead Redemption 2, lanzado en 2018 como una precuela, que narra el destino de la banda de Van der Linde y el viaje del icónico Arthur Morgan a fines del siglo XIX.

Expertos de la industria y la prensa especializada suelen destacar la profundidad narrativa y los personajes memorables de Red Dead Redemption 2. El protagonista, Arthur Morgan, es un antihéroe complejo, atrapado entre la lealtad y la búsqueda de redención en una época marcada por el declive de los forajidos y el avance de la civilización.

La historia explora temas como el honor, la lealtad, el ciclo de la violencia y la pérdida, lo que otorga al juego una dimensión emocional poco común en el medio interactivo.

El diseño de mundo abierto de Red Dead Redemption 2 ha sido señalado como uno de los más detallados de la industria. Cada rincón del mapa, desde montañas y pantanos hasta pequeñas ciudades y desiertos, está recreado con un nivel de realismo que incluye clima dinámico, comportamiento animal autenticado y sistemas de interacción que responden a las acciones del jugador.

El juego también introduce una economía interna, eventos aleatorios y relaciones profundas con personajes no jugables, lo que enriquece la experiencia y prolonga la exploración más allá de la historia principal.

La calidad audiovisual también constituye uno de los pilares del fenómeno. Red Dead Redemption 2 fue elogiado en su momento de lanzamiento por empujar los límites gráficos en consolas, mostrando paisajes, sistemas de iluminación y animaciones excepcionales.

La banda sonora original y el diseño de sonido complementan la inmersión y la emotividad, situando la producción en estándares comparables al cine de alto nivel.

Red Dead Redemption 2 ha marcado una época en el desarrollo de videojuegos, con premios, récords de ventas y una comunidad que continúa activa años después de su salida. Su ascenso al cuarto puesto de los juegos más vendidos es el reflejo del cuidado, la ambición y la apuesta por la narrativa en la industria del entretenimiento digital.

