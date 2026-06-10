Los mandatarios de los países del Mercosur en la cumbre de Foz do Iguaçu (Europa Press/Archivo)

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, lo que crea un mercado de 300 millones de personas.

El acuerdo, firmado en septiembre en Río de Janeiro por los países miembros, involucra a ocho países con un PIB conjunto de 4,3 billones de dólares. Ahora queda pendiente la aprobación del Senado, paso necesario antes de que el Congreso brasileño lo promulgue.

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La implementación del tratado depende de la ratificación parlamentaria en todos los países involucrados. Una vez en vigor, el Mercosur—integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—tendrá acuerdos de libre comercio con casi toda Europa.

Esto se debe a que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se aplica provisionalmente desde el 1 de mayo, aunque requiere todavía la aprobación del Parlamento Europeo, tras su firma en Asunción el 17 de enero.

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La Cámara Baja de Brasil refrendó el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la EFTA (REUTERS/Mateus Bonomi/Archivo)

El acuerdo con la EFTA abarca comercio de bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos legales y solución de controversias. Además, incluye un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible.

El tratado beneficiará a más del 97% de las exportaciones de ambos bloques.

Cuando el acuerdo entre en vigencia, la EFTA eliminará por completo los aranceles para importaciones de productos industriales y pesqueros originarios del Mercosur. También se prevén descuentos, exenciones arancelarias inmediatas y cuotas específicas para productos que ingresarán sin pagar impuestos de importación, entre ellos algunos productos agrícolas clave para el Mercosur como café, carnes de vacuno, ave y cerdo, etanol y vino.

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Por su parte, el Mercosur dispondrá de hasta 15 años para llevar a cabo un proceso escalonado de reducción arancelaria sobre las importaciones industriales procedentes de la EFTA.