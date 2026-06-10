Panamá

Condenan a doce años a dos colombianos por transportar 2,851 paquetes de marihuana en aguas del Pacífico panameño

Los extranjeros fueron capturados tras la intercepción de una embarcación en Isla Montuosa, en el Golfo de Chiriquí. El cargamento fue detectado durante un operativo marítimo del Senan.

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Las incautaciones se dieron con la cooperación de instituciones oficiales de Panamá y Estados Unidos. Fuerza Naval del Caribe
Los extranjeros fueron capturados tras la intercepción de una embarcación en Isla Montuosa, en el Golfo de Chiriquí. El cargamento fue detectado durante un operativo marítimo del Senan. Archivo

Las acciones contra el narcotráfico continúan generando resultados en distintos puntos de Panamá. En las últimas horas, autoridades judiciales y policiales reportaron una condena por tráfico internacional de drogas, importantes decomisos de sustancias ilícitas y varias aprehensiones vinculadas con delitos relacionados con estupefacientes.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en la provincia de Chiriquí, donde dos ciudadanos colombianos fueron condenados a 150 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en un caso de tráfico internacional de sustancias ilícitas.

La condena fue impuesta luego de que la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, en representación de la Procuraduría General de la Nación, presentara los elementos de convicción que vinculaban a ambos extranjeros con el delito investigado.

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De acuerdo con la información oficial, los procesados aceptaron los cargos mediante un acuerdo de pena que posteriormente fue presentado ante un Tribunal de Garantías. Tras verificar que el documento cumplía con todos los requisitos legales, el juez validó el acuerdo y emitió la sentencia condenatoria.

El caso se remonta al 17 de diciembre de 2025, cuando unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) interceptaron una embarcación durante labores de patrullaje marítimo en Isla Montuosa, ubicada en el Golfo de Chiriquí.

Las autoridades mantienen operativos permanentes en carreteras, costas y zonas urbanas para combatir el narcotráfico. Tomada de la PN
Las autoridades mantienen operativos permanentes en carreteras, costas y zonas urbanas para combatir el narcotráfico. Tomada de la PN

Durante la operación fueron encontrados 2,851 paquetes de presunta sustancia ilícita. Posteriormente, los análisis periciales confirmaron que se trataba de marihuana, uno de los mayores decomisos de esta droga registrados en esa región durante los últimos meses.

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Decomiso en la Interamericana

Mientras tanto, en la provincia de Coclé, otro operativo permitió sacar de circulación una importante cantidad de presunta droga que era transportada por carretera de forma oculta.

El procedimiento se desarrolló en un punto de control establecido por unidades de la Policía Nacional frente a la Subestación Policial de Río Hato, sobre la carretera Interamericana.

Según informó el subcomisionado Eusebio Jaén, ejecutivo de la Zona Policial de Coclé, los agentes detectaron comportamientos sospechosos por parte del conductor de una camioneta blanca al percatarse de la presencia policial.

Durante la inspección preliminar realizada desde el exterior del vehículo, los uniformados observaron varios sacos ocultos en el interior.

Un punto de control policial en Río Hato permitió detectar 365 paquetes de presunta droga ocultos dentro de una camioneta. Tomada de la PN
Un punto de control policial en Río Hato permitió detectar 365 paquetes de presunta droga ocultos dentro de una camioneta. Tomada de la PN

La revisión permitió ubicar un total de 365 paquetes con presunta droga. El conductor fue aprehendido de inmediato y puesto a disposición de la Fiscalía de Drogas, junto con los indicios recabados durante la diligencia.

Las autoridades no han revelado todavía el tipo de sustancia encontrada, ya que corresponde a los análisis forenses determinar oficialmente su composición.

Captura en Bella Vista

En otro operativo desarrollado en la ciudad de Panamá, unidades policiales capturaron a un ciudadano colombiano de 25 años requerido por las autoridades judiciales.

La aprehensión se realizó mediante una diligencia de allanamiento efectuada en un apartamento ubicado en el corregimiento de Bella Vista.

De acuerdo con la Policía Nacional, el extranjero mantenía una orden de captura relacionada con un delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión agravada de drogas.

Ciudadano colombiano de 25 años fue aprehendido en Bella Vista durante un allanamiento, tras ser requerido por un delito relacionado con posesión agravada de drogas. Tomada de la PN
Ciudadano colombiano de 25 años fue aprehendido en Bella Vista durante un allanamiento, tras ser requerido por un delito relacionado con posesión agravada de drogas. Tomada de la PN

Una vez notificado formalmente de la medida judicial, fue trasladado para continuar con los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

Operativos en Los Santos

Los resultados también alcanzaron a la provincia de Los Santos, donde la Policía Nacional desarrolló una serie de operativos de vigilancia, patrullaje y allanamientos en distintos sectores.

Como resultado de estas acciones fueron aprehendidas 21 personas.

Las autoridades detallaron que 14 de los capturados mantenían oficios emitidos por las autoridades competentes, mientras que cuatro fueron retenidos por faltas administrativas.

Adicionalmente, dos personas fueron aprehendidas por presuntos delitos relacionados con microtráfico de drogas y una más por robo con arma blanca.

Durante las diligencias también se logró el decomiso de presuntas sustancias ilícitas, fortaleciendo las acciones que buscan contener el tráfico y microtráfico de drogas en la región.

Entre los aprehendidos en Los Santos figuran personas requeridas por la justicia, presuntos involucrados en microtráfico y un sospechoso de robo con arma blanca. Tomada de la PN
Entre los aprehendidos en Los Santos figuran personas requeridas por la justicia, presuntos involucrados en microtráfico y un sospechoso de robo con arma blanca. Tomada de la PN

La posición geográfica de Panamá continúa representando un desafío para los organismos de seguridad debido a que el país es utilizado por organizaciones criminales como punto de tránsito para el movimiento de drogas hacia mercados internacionales.

Por esta razón, las autoridades mantienen operaciones permanentes en zonas marítimas, puertos, carreteras, aeropuertos y áreas urbanas consideradas estratégicas.

Los recientes casos evidencian que las organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan múltiples modalidades para intentar movilizar sustancias ilícitas, desde embarcaciones en aguas del Pacífico hasta vehículos particulares en las principales carreteras del país.

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