YPF dejará de fabricar un insumo clave para productos de limpieza y preocupa a una gran empresa de consumo masivo

YPF informó a sus clientes que dejará de producir y comercializar LAB, LAS, PEX-AE y PEX-AP a partir de agosto de 2026; son insumos que se utilizan para fabricar detergentes REUTERS/Matías Baglietto/File Photo

Una carta enviada por YPF a sus clientes esta semana abrió un proceso de negociaciones entre la petrolera y algunas de las principales empresas de consumo masivo del país. En la comunicación, la compañía informó que discontinuará una actividad que desarrolla en el Complejo Industrial La Plata con la que se abastece a fabricantes de detergentes, limpiadores y otros productos de uso cotidiano.

Según informó la empresa, dejará de producir y comercializar en el mercado local LAB (Lineal Alquil Benceno), LAS (Ácido Lineal Alquil Benceno Sulfónico), PEX-AE y PEX-AP a partir de agosto de 2026. Además, comunicó que recibirá órdenes de compra hasta el 15 de julio, sujetas a disponibilidad de stock.

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El LAB es una materia prima petroquímica utilizada para fabricar surfactantes, compuestos que permiten remover grasa y suciedad. A partir de ese producto se obtiene el LAS, uno de los ingredientes más utilizados por la industria global para elaborar detergentes para ropa, lavavajillas y limpiadores domésticos.

Fuentes del sector señalaron que YPF es de los pocos productores locales de estos insumos. Por ese motivo, la decisión obligará a las empresas que los utilizan en sus procesos productivos a buscar alternativas de abastecimiento.

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Ante la consulta de Infobae, la petrolera confirmó la decisión y explicó que forma parte de una revisión integral de su portafolio de negocios. “En el marco de la revisión integral de su portafolio, YPF tomó la decisión de iniciar un proceso de salida ordenada del negocio de producción de LAB (Lineal Alquil Benceno), LAS (Ácido Lineal Alquil Benceno Sulfónico), PEX-AE y PEX-AP en el Complejo Industrial La Plata”, señalaron desde la compañía.

Los motivos de la decisión

La empresa indicó que la medida responde a una combinación de factores, entre ellos las condiciones actuales del mercado, la escala de operación y la priorización de estándares de eficiencia y seguridad en sus activos industriales.

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Desde YPF también remarcaron que el proceso se desarrolla junto a clientes y proveedores para minimizar cualquier impacto sobre la producción. “Lo importante es que se está haciendo en coordinación con los clientes para evitar que haya faltante de producto y que ellos puedan abastecerse con otro proveedor”, explicaron a este medio.

La compañía agregó que trabaja en “un esquema de transición responsable que permita garantizar el abastecimiento durante un período razonable, manteniendo un diálogo activo con sus clientes y proveedores, y explorando alternativas que contribuyan a dar continuidad a la cadena de valor”.

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El impacto en una gran empresa de consumo masivo

Entre las empresas alcanzadas por la medida figura Unilever, uno de los principales compradores de estos productos en el país. Fuentes de la compañía confirmaron a este medio que recibieron la notificación el lunes y que buscan mantener conversaciones con YPF para coordinar los próximos pasos.

“Nos enteramos el lunes por carta. Estamos intentando tener una conversación con ellos para que garanticen que no habrá ninguna disrupción. Queremos diagramar un esquema de transición, más que nada porque YPF adelantó la decisión”, señalaron desde la empresa.

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Unilever recibió la notificación mediante una carta y busca acordar con la petrolera un esquema de transición para evitar interrupciones en el suministro

La preocupación también pasa por los plazos. Según explicaron desde la compañía, el esquema que manejaban contemplaba otro horizonte para el abastecimiento. “Se suponía que el abastecimiento iba a cubrir todo 2026, pero se adelantó”, agregaron.

Las mismas fuentes señalaron que todavía analizan cuáles serán las alternativas disponibles para reemplazar esos insumos cuando YPF abandone definitivamente esta actividad. “Hay que ver cuáles son las opciones para reemplazar esos insumos”, indicaron.

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La situación tiene relevancia para las operaciones regionales de la empresa. Según explicaron desde Unilever, los detergentes que fabrica en la Argentina se comercializan en el mercado local y también se exportan a distintos países de América Latina.

La decisión fue comunicada formalmente a través de una carta firmada por Damián Moreira da Costa, gerente comercial de Química de YPF. En ese documento, la compañía informó que discontinuará la comercialización de LAB, LAS, PEX-AE y PEX-AP en el mercado local a principios de agosto de 2026 debido a que dejará de producir esos productos en sus instalaciones.

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La comunicación también indicó que YPF recibirá órdenes de compra hasta el 15 de julio inclusive. La aceptación de esas órdenes quedará sujeta a la disponibilidad de stock de cada producto y a los volúmenes habituales de compra de los clientes durante los últimos meses.

Además del LAB y el LAS, la decisión alcanza a otros productos químicos elaborados en el Complejo Industrial La Plata. El PEX-AE se utiliza principalmente en aceites aislantes para cables eléctricos de alta tensión.

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El PEX-AP, por su parte, es una fracción pesada derivada del proceso de producción del LAB. Según la descripción de YPF Química, se emplea en lubricantes industriales, fluidos para mecanizado de metales, aceites refrigerantes, aditivos anticorrosivos y emulsificantes para agroquímicos.

La decisión de abandonar este negocio se tomó durante junio. Según trascendió en el sector, la ecuación económica dejó de hacer rentable la actividad en las condiciones actuales del mercado.