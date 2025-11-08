Tecno

GTA 6 se retrasa nuevamente, llega en 2026 y las acciones de Take-Two caen

Según Rockstar Games, el videojuego se lanzará el 19 de noviembre del próximo año. Tendría un precio inicial estimado de USD 80

Guardar
Rockstar Games retrasó el estreno
Rockstar Games retrasó el estreno de GTA 6 para el 19 de noviembre de 2026. (Grand Theft Auto VI, de Rockstar)

Rockstar Games anunció que el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) se pospone hasta el 19 de noviembre de 2026. Tras la noticia, las acciones de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, registraron una caída del 9,27% en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Take-Two Interactive es una multinacional estadounidense especializada en el desarrollo, publicación y distribución de videojuegos. Es ampliamente reconocida por ser la propietaria de la franquicia GTA.

A pesar del descenso en el precio de las acciones, varios analistas ven una oportunidad de inversión. Expertos de JPMorgan, Cory Carpenter, Daniel Pfeiffer y Andrew Watts, destacaron que esta baja representa “una buena oportunidad para que los inversionistas entren antes del eventual lanzamiento del título”, según recoge Bloomberg.

Take-Two Interactive, dueña de la
Take-Two Interactive, dueña de la saga GTA, es una empresa estadounidense dedicada al desarrollo y distribución de videojuegos. (YouTube: Rockstar Games)

Por su parte, Nathan Naidu, analista de Bloomberg Intelligence, señaló que el retraso no afectará la previsión de ventas de 35 a 45 millones de copias en el primer año. Explicó que el nuevo calendario mueve el estreno hacia la temporada navideña, cuando la participación de jugadores suele ser entre 16% y 22% mayor.

Naidu calcula que GTA 6 podría generar aproximadamente USD 2.000 millones en ingresos netos el primer año, gracias a la gran base de seguidores y a una política de precios más alta que no debería afectar la demanda.

Nick McKay, analista de Freedom Capital Markets, aseguró que el retraso es de solo seis meses y confía en que Rockstar Games aprovechará este tiempo adicional para mejorar la calidad del juego.

El juego despierta gran expectativa
El juego despierta gran expectativa entre la industria y los seguidores de GTA. (Rockstar Games)

Cuándo se lanzará GTA 6

Grand Theft Auto VI (GTA 6), el esperado videojuego de Rockstar Games, será lanzado oficialmente el 19 de noviembre de 2026, según el anuncio realizado por la empresa. El título ha generado gran expectativa en la industria y entre los fanáticos de la saga.

Qué se conoce sobre GTA 6

El primer avance oficial de Grand Theft Auto VI, lanzado en diciembre de 2023, reveló que la trama se ubicará en Vice City, una urbe ficticia situada en el estado de Leonida, inspirada en Miami, Florida.

El tráiler presentó a Lucía, una de las protagonistas, una exconvicta que retorna a la ciudad junto a su pareja. Ambos personajes se sumergirán en actividades delictivas como asaltos a gasolineras, persecuciones, tiroteos y fiestas, siempre en el característico mundo abierto de la saga.

La franquicia está dirigida exclusivamente a adultos: en Estados Unidos y Canadá ostenta la calificación Mature (M) de la ESRB; en Europa, PEGI 18; y en Japón, CERO Z.

La saga está destinada solo
La saga está destinada solo a público adulto. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Estas certificaciones alertan sobre contenido no apto para menores, debido a escenas violentas, lenguaje fuerte, contenidos sexuales y referencias a drogas y alcohol.

Qué otras predicciones se han hecho de GTA 6

De cara al lanzamiento de GTA 6 en noviembre de 2026, la firma de capital de riesgo Konvoy ha realizado proyecciones que confirman la magnitud de este título de Rockstar Games.

Según sus cálculos, el precio inicial del juego será de USD 80, sin incluir las ediciones premium que también estarán disponibles.

Konvoy anticipa que GTA VI se transformará en una plataforma de contenido generado por usuarios (UGC), donde los creadores podrán monetizar sus aportes dentro del propio juego.

La nueva protagonista de GTA
La nueva protagonista de GTA es una exconvicta. (YouTube: Rockstar Games)

Esto abarcaría pagos para anfitriones de servidores, desarrolladores de mods y otros participantes, siguiendo ejemplos como Roblox o Unreal Editor for Fortnite (UEFN).

Entre las innovaciones previstas se encuentran salas de espera con capacidad para 200 jugadores y un sistema de riesgo/recompensa más alto, en el que los jugadores podrán asaltar y robar a otros usuarios de manera más sencilla, lo que aumentará la tensión y la competencia en línea.

En lo financiero, se estima que Take-Two Interactive recuperará la inversión de USD 2.000 millones en menos de 30 días tras la salida del juego.

Temas Relacionados

Grand Theft AutoGTA 6Take-TwoRockstar GamesVideojuegoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Lista de animes más vistos

Guerreras k-pop 2025: por qué no debes buscarlas en MagisTV o XUPER TV

En Argentina, la justicia dispuso el bloqueo definitivo de la aplicación por brindar acceso ilegal a canales en vivo y contenidos de plataformas como Netflix

Guerreras k-pop 2025: por qué

HONOR alcanzó los 10 millones de celulares vendidos en 2025: qué lanzamientos vienen para 2026 con IA

La compañía anunció el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite en toda América Latina para 2026, con grandes innovaciones como el Robot Phone, un celular que será presentado en el evento Mobile World Congress del próximo año

HONOR alcanzó los 10 millones

Llegó la salvación a la humanidad: estos son los empleados que nunca serán remplazados por la IA

Jeff Bezos afirma que el único tipo de trabajador insustituible es el inventor. Según explica, la creatividad y la capacidad de innovar son muy valiosas

Llegó la salvación a la

Guía rápida para saber qué televisor QLED comprar dependiendo de mis necesidades

Estos dispositivos emplean una tecnología de diodos emisores de luz con puntos cuánticos, la cual promete colores más precisos, mayor brillo y una mejor calidad de imagen

Guía rápida para saber qué
DEPORTES
Tras el accidente en la

Tras el accidente en la sprint, Franco Colapinto no logró avanzar en la qualy y largará 18° el Gran Premio de Brasil

Julián Álvarez habló de un posible pase al Barcelona y reveló la frase de su padre que lo marcó: “Nada de tatuajes, cigarrillos ni alcohol”

Cuándo jugarán Boca Juniors y River Plate el Superclásico por el Torneo Clausura: cómo verlo en vivo

Franco Colapinto habló tras el despiste que lo dejó afuera de la Sprint del GP de Brasil: “No entiendo por qué perdí el auto”

Lando Norris ganó una accidentada carrera sprint en el Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto se despistó, chocó y abandonó

TELESHOW
Las postales de Nico Vázquez

Las postales de Nico Vázquez y Dai Fernández en la Rocky Run de Filadelfia: “Es una locura hermosa estar acá”

Flor Peña celebró sus 51 años en familia en el Caribe: el festejo a puro cuarteto y su emotiva reflexión

Identidad, amor y legado: Elina Costantini ya lleva oficialmente el apellido en su DNI

Sebastián Estevanez se emocionó al recrear con Carina Zampini una escena de Dulce Amor: “Hasta el fin del mundo”

La inesperada coincidencia que une a Luis Novaresio y Mario Pergolini: “La última vida”

INFOBAE AMÉRICA

Ranking global: la ciudad favorita

Ranking global: la ciudad favorita de los ricos ya no está en Estados Unidos ni en Europa

COP30: la ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil dijo que sin esa comunidad “no hay futuro para la humanidad“

Crisis en Irán: el régimen anunció cortes de agua en Teherán ante la peor sequía en décadas

Rusia advirtió que estudia opciones para una posible prueba nuclear

El escultor Alma Allen representará a Estados Unidos en la Bienal de Venecia