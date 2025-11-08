GTA 6 se retrasa nuevamente, llega en 2026 y las acciones de Take-Two caen

Rockstar Games retrasó el estreno de GTA 6 para el 19 de noviembre de 2026. (Grand Theft Auto VI, de Rockstar)

Rockstar Games anunció que el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) se pospone hasta el 19 de noviembre de 2026. Tras la noticia, las acciones de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, registraron una caída del 9,27% en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Take-Two Interactive es una multinacional estadounidense especializada en el desarrollo, publicación y distribución de videojuegos. Es ampliamente reconocida por ser la propietaria de la franquicia GTA.

A pesar del descenso en el precio de las acciones, varios analistas ven una oportunidad de inversión. Expertos de JPMorgan, Cory Carpenter, Daniel Pfeiffer y Andrew Watts, destacaron que esta baja representa “una buena oportunidad para que los inversionistas entren antes del eventual lanzamiento del título”, según recoge Bloomberg.

Take-Two Interactive, dueña de la saga GTA, es una empresa estadounidense dedicada al desarrollo y distribución de videojuegos. (YouTube: Rockstar Games)

Por su parte, Nathan Naidu, analista de Bloomberg Intelligence, señaló que el retraso no afectará la previsión de ventas de 35 a 45 millones de copias en el primer año. Explicó que el nuevo calendario mueve el estreno hacia la temporada navideña, cuando la participación de jugadores suele ser entre 16% y 22% mayor.

Naidu calcula que GTA 6 podría generar aproximadamente USD 2.000 millones en ingresos netos el primer año, gracias a la gran base de seguidores y a una política de precios más alta que no debería afectar la demanda.

Nick McKay, analista de Freedom Capital Markets, aseguró que el retraso es de solo seis meses y confía en que Rockstar Games aprovechará este tiempo adicional para mejorar la calidad del juego.

El juego despierta gran expectativa entre la industria y los seguidores de GTA. (Rockstar Games)

Cuándo se lanzará GTA 6

Grand Theft Auto VI (GTA 6), el esperado videojuego de Rockstar Games, será lanzado oficialmente el 19 de noviembre de 2026, según el anuncio realizado por la empresa. El título ha generado gran expectativa en la industria y entre los fanáticos de la saga.

Qué se conoce sobre GTA 6

El primer avance oficial de Grand Theft Auto VI, lanzado en diciembre de 2023, reveló que la trama se ubicará en Vice City, una urbe ficticia situada en el estado de Leonida, inspirada en Miami, Florida.

El tráiler presentó a Lucía, una de las protagonistas, una exconvicta que retorna a la ciudad junto a su pareja. Ambos personajes se sumergirán en actividades delictivas como asaltos a gasolineras, persecuciones, tiroteos y fiestas, siempre en el característico mundo abierto de la saga.

La franquicia está dirigida exclusivamente a adultos: en Estados Unidos y Canadá ostenta la calificación Mature (M) de la ESRB; en Europa, PEGI 18; y en Japón, CERO Z.

La saga está destinada solo a público adulto. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Estas certificaciones alertan sobre contenido no apto para menores, debido a escenas violentas, lenguaje fuerte, contenidos sexuales y referencias a drogas y alcohol.

Qué otras predicciones se han hecho de GTA 6

De cara al lanzamiento de GTA 6 en noviembre de 2026, la firma de capital de riesgo Konvoy ha realizado proyecciones que confirman la magnitud de este título de Rockstar Games.

Según sus cálculos, el precio inicial del juego será de USD 80, sin incluir las ediciones premium que también estarán disponibles.

Konvoy anticipa que GTA VI se transformará en una plataforma de contenido generado por usuarios (UGC), donde los creadores podrán monetizar sus aportes dentro del propio juego.

La nueva protagonista de GTA es una exconvicta. (YouTube: Rockstar Games)

Esto abarcaría pagos para anfitriones de servidores, desarrolladores de mods y otros participantes, siguiendo ejemplos como Roblox o Unreal Editor for Fortnite (UEFN).

Entre las innovaciones previstas se encuentran salas de espera con capacidad para 200 jugadores y un sistema de riesgo/recompensa más alto, en el que los jugadores podrán asaltar y robar a otros usuarios de manera más sencilla, lo que aumentará la tensión y la competencia en línea.

En lo financiero, se estima que Take-Two Interactive recuperará la inversión de USD 2.000 millones en menos de 30 días tras la salida del juego.