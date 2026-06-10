Iván Duque: “Petro y su candidato intentan conducirnos a una dictadura constitucional en Colombia”

Iván Duque, ex presidente de Colombia, en diálogo con Infobae (Gastón Taylor)

Colombia vive momentos de alta tensión y polarización política de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 21 de junio entre el candidato opositor Abelardo de la Espriella y el aspirante oficialista Iván Cepeda. Los comicios del 31 de mayo se llevaron a cabo tras una campaña marcada por la violencia, y en particular por el asesinato del candidato y ex senador Miguel Uribe Turbay.

Iván Duque, ex presidente de Colombia entre 2018 y 2022, participó en Buenos Aires de un evento de la Cámara Argentina de la Construcción. En el marco de su viaje a la capital porteña dialogó con Infobae y analizó el panorama político que enfrenta su país. El ex mandatario responsabilizó al presidente Gustavo Petro de haber “sembrado odio” durante la campaña, al tiempo que afirmó que el asesinato del ex senador fue cometido por un grupo terrorista al que Petro trató “con guante de seda”.

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La noche del 31 de mayo, cuando se confirmó que Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, no había conseguido los votos suficientes para acceder al balotaje, inmediatamente Duque llamó a la unidad con el espacio de De la Espriella para evitar la continuidad del petrismo. “Esperemos que prevalezca la seguridad por sobre el intento de Petro y su candidato de conducirnos a una dictadura constitucional”, aseveró el ex jefe de Estado, quien no dudó en calificar de “trágico” el gobierno de Petro.

Durante la entrevista también brindó su mirada sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro, la incertidumbre que hay sobre el futuro de la dictadura cubana, y el giro político que experimenta gran parte de la región, con un mensaje enfático sobre la defensa de la libertad y la democracia frente a los gobiernos autocráticos.

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Duque consideró que Petro deja una herencia "bastante pobre" tras haber encabezado un "trágico" gobierno en Colombia (Crédito: Presidencia de la Repúblic¡a)

-Presidente, muchas gracias por estar nuevamente con Infobae. Me gustaría empezar hablando sobre lo que fue la primera vuelta de las elecciones en Colombia. Una primera vuelta que se llevó a cabo después de una campaña marcada lamentablemente por la violencia.

-Esta ha sido una campaña marcada por un elemento muy doloroso que fue el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Un asesinato cometido por un grupo terrorista que ha sido tratado con guante de seda por Gustavo Petro. También un candidato que fue atacado, vapuleado, que fue agredido desde el púlpito presidencial en Twitter por parte de Petro. Y una campaña donde Petro se ha dedicado a sembrar odio, a dividir al país, a exagerar y a emplear el odio de clases como vehículo para tratar de fidelizar a una base electoral y una intromisión inconstitucional e ilegal en política por parte del presidente. Eso ha sido quizás uno de los elementos más dominantes de esta campaña, pero también creo que ha surgido un liderazgo nuevo, sólido, como es el de Abelardo de la Espriella, que ha logrado congregar a conservadores, a las bases del Centro Democrático, a independientes, a gente de centro, a ciudadanos que están hastiados de la posibilidad de una continuidad petrista. Entonces, creo que ese contraste es lo que hoy está sembrando esperanza en el país y donde esperamos que prevalezca la seguridad, la iniciativa privada, sobre el intento de Petro y su candidato de desmoronar la constitución del 91 y conducirnos a una dictadura constitucional.

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-Cuando se conocieron los resultados usted llamó a una unidad para hacer frente a Iván Cepeda en segunda vuelta. ¿Le sorprendió el resultado de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia?

-No, no me sorprendió. Yo creo que era obvio que la candidatura de De la Espriella ya estaba generando una alineación de muchos sectores. Había sectores del partido nuestro que claramente ya estaban mostrando una simpatía grande y también otros sectores de la población. Pero además porque esta no es una elección cualquiera. Esta no es una elección donde el gobierno es simplemente un espectador y garante del proceso electoral. Aquí estamos viendo la intención absurda de Petro tratar de imponer la victoria en primera vuelta de su candidato. Entonces, yo creo que una decisión ciudadana, soberana en la conciencia de los ciudadanos, es decir, ante ese riesgo, tenemos que ir por el candidato que represente no solamente mayor fortaleza para enarbolar estos ideales, sino que muestre que tenga la capacidad real de vencer al modelo petrista y eso fue lo que detonó esa victoria apabullante de Abelardo de la Espriella.

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-Petro dijo que él como presidente no reconocía los resultados. ¿Teme que en segunda vuelta, si gana De la Espriella, el presidente pueda obstaculizar la transición?

-Hay una realidad, Petro es una persona ignorante, y así ha sido siempre su forma de obrar. El presidente de Colombia no reconoce elecciones. Acá en Colombia tenemos una separación de poderes y el que certifica quién gana en Colombia o pierde las elecciones es el poder electoral. Por eso hay una Registraduría Nacional del Estado Civil y hay un Consejo Nacional Electoral. Lo que ellos determinen es lo que el pueblo colombiano tiene que aceptar. Por eso hay una organización electoral independiente. Entonces, que Petro no reconozca la verdad importa muy poquito, porque para eso tenemos separación de poderes. Ahora bien, si Petro pretende que va a desconocer la institucionalidad, ahí sí estamos en una situación donde la misma institucionalidad tendrá que reaccionar con vehemencia y con firmeza y con estricto apego a la constitución. Porque una vez el Consejo Electoral y la Registraduría digan quién ganó las elecciones, se activa de manera automática el proceso de sucesión presidencial. ¿Qué quiere decir? El presidente que ganó se posesiona el 7 de agosto de este año. Y a partir del momento en el cual se le indica que ganó, se empieza el proceso de empalme presidencial. A partir de ese momento empieza a tener diálogo con las cortes, con el congreso, con las fuerzas armadas, con las iglesias, con toda la sociedad en general, para empezar el proceso de preparar su toma de posesión. Entonces, que no pretenda Gustavo Petro amenazar esa institucionalidad, porque la institucionalidad sí no le va a jugar a que él quiera quedarse a las malas en el poder. Y la comunidad internacional también ya está muy vigilante ante esa amenaza.

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El ex presidente Duque sostuvo que Gustavo Petro se dedicó a "sembrar odio" durante la campaña electoral (Crédito: Sergio Acero/Colprensa)

-Usted hablaba de cómo Petro incitó al odio durante la campaña, y en los últimos días vimos un tuit bastante desafortunado del presidente haciendo referencia al nazismo…

-Es usted muy diplomático, Lucas. Eso es un tuit miserable. Eso es una forma de revictimizar a toda la gente que fue burdamente asesinada durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi, y es tratar de revivir ese discurso sectario y de odio. Aquí lo que hay es una conducta sociopática de Gustavo Petro, que se sigue traduciendo en la forma irresponsable en la que emplea sus redes sociales. Y yo me pregunto: ¿dónde están los términos y condiciones de uso de esas redes sociales? Porque cualquier ciudadano de a pie llega a poner eso en un tuit, inmediatamente le censuran la cuenta para siempre. Entonces, yo no entiendo también por qué esas redes sociales creen que la libertad de expresión es la libertad del ultraje y la humillación a través de esas redes. Yo espero que ojalá la gente de X examine eso y pueda también aplicar una clara sanción porque eso es inadmisible y me da vergüenza como colombiano que eso haya sucedido, y como colombiano pido disculpas a todas las personas que se vieron revictimizadas por ese trino mezquino y vil de Gustavo Petro.

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-También estuvo en el foco de la polémica por la polémica que hubo con James Rodríguez en la despedida de la selección.

-Me pareció vergonzoso que Petro tratara de hacer política con la selección Colombia. James Rodríguez es un caballero y siempre ha sido un caballero. Y es una persona que siempre ha tenido un trato amable, dulce, cercano, cariñoso con los menores de edad, con los niños, donde él sabe utilizar su condición de símbolo e ídolo de nuestra selección para inspirarlos y motivarlos. Que en un saludo protocolario no haya escuchado cuando se le pide una foto y haya sido utilizado para vapulear y para tratar de hacer política, eso me parece una vergüenza. Pero una vez más, James Rodríguez mostró su clase y su talante y ofreció no solamente tomarse una foto, sino firmar un balón o una camiseta o lo que sea, como siempre lo ha hecho con los hijos de los presidentes, pero sobre todo con millones de niños que todos los días se encuentra y que lo siguen viendo a él como un símbolo de nuestra selección Colombia. Entonces, yo creo que una vez más, Petro trata de hacer política divisoria y para fracturar a la sociedad, y eso no se lo vamos a permitir los colombianos.

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-¿Y qué deja Petro en Colombia?

-Petro deja el segundo peor déficit fiscal del mundo, una deuda que se paga el doble de lo que costaba en el año 2022, deja la salud quebrada, deja el sistema energético a puertas de un apagón frente a la amenaza del fenómeno del Niño, deja al país en el top diez de los países más afectados por la violencia terrorista, según el World Terrorism Index, deja un país donde hay más de trescientas cincuenta mil hectáreas de coca sembradas, deja unas fuerzas militares debilitadas operacionalmente y deja relaciones internacionales dañadas con Argentina, con Perú, con Ecuador, con los Estados Unidos. Entonces, es una herencia bastante pobre. Y fuera de eso, deja un país donde una buena parte del país ha sido incendiado con discurso de odio de su parte. Es decir, yo creo que un gobierno bastante trágico.

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Abelardo de la Espriella se perfila como el gran candidato a ganar la segunda vuelta en Colombia (@delaespriella_style/Instagram)

-Pensando en la segunda vuelta del 21, ¿qué podemos esperar de un candidato como De la Espriella, en caso de que llegue a la presidencia?

-Yo creo que vamos a ver un gobierno que le va a dar un énfasis grande a la seguridad como valor democrático. Vamos a tener un gobierno que va a impulsar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para reinvertir, volver a tener confianza en el país, generar empleo, poner nuevamente al país en una senda de ser visto con ánimo y con interés por parte de la inversión internacional. Vamos a ver una agenda social agresiva y positiva para que haya más cupos de educación, se mejore el sector de la salud y se pueda estimular la vivienda, la construcción de infraestructura. Pero sobre todo vamos a ver un gobierno que respeta la libertad y la democracia y que defenderá a ultranza nuestra Constitución.

-¿En la lucha contra el narcotráfico también cree que va a hacer especial énfasis?

-Sin lugar a dudas. Es más, yo creo que nosotros intentamos en el gobierno nuestro que la Corte Constitucional permitiera retomar la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos. Yo creo que la evidencia que hemos visto, que esa fue una decisión equivocada de la Corte y pueda ser reversada, espero que ocurra de manera rápida, de tal manera que esa herramienta no se le sea privada al presidente de la República, toda vez que el presidente debe tener todas las herramientas a su disposición para preservar el orden público. Entonces, espero que así sea. También espero que la cooperación con Estados Unidos y con otros países permita derrumbar esas estructuras del narcotráfico, tener mayor extinción de dominio. Y espero también que criminales como Iván Márquez y otros terroristas que fueron protegidos por el régimen de Maduro también sean entregados a las autoridades colombianas o de los Estados Unidos por parte de Delcy Rodríguez y ese régimen. Porque creo que eso también será fundamental para destruir las estructuras de enclave del narcotráfico entre las disidencias de las FARC y los cárteles mexicanos.

-Hace unos meses el gobierno de Trump conformó junto a otros países de los región lo que llamó el Escudo de las Américas. ¿Le parecería prudente que si De la Espriella gana la presidencia intente unirse a ese bloque?

-Espero que sí y estoy seguro que así será, porque es que hay que revivir el sentimiento panamericano que ha tratado de ser derrumbado con la dialéctica del Foro de São Paulo, del Grupo de Puebla. El panamericanismo es muy importante porque es una visión hemisférica. Entonces, ese escudo también refleja eso, pero también refleja compartir principios de seguridad, de economía, de mercado, de competencia, de institucionalidad. Y esos han sido lazos que hemos tenido históricamente también con los Estados Unidos.

-Recién mencionaba a Venezuela. El pasado mes de noviembre, cuando tuvimos la oportunidad de charlar durante su visita a Buenos Aires, usted me dijo que gente cercana a Maduro estaba esperando para sacarlo del poder…

-¿Y qué pasó? Pasó lo que le dije. Yo creo que era evidente. Te lo dije aquí en la última conversación, que yo no tenía duda que ya había gente cercana al régimen de Maduro que estaba propiciando su salida. Y eso se dio. Ahora bien, hoy Delcy Rodríguez oficia como ama de llaves de Venezuela, y por lo tanto yo creo que hay una expectativa muy grande de cuándo y en qué condiciones se va a propiciar el retorno de la democracia. Yo creo que eso es algo que esperamos también que Estados Unidos empiece a dar luces claras, aunque yo creo que es obvio que ellos están apostando primero por la estabilización económica, la reconstrucción económica y después la reconstrucción institucional, porque es que en Venezuela no hay instituciones independientes. Es una dictadura constitucional donde el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, el banco central, todas las instituciones están al servicio de una dictadura. Entonces, hay que adelantar esas reformas también para que eso permita que se pueda hacer una transición rápida, que se puedan convocar elecciones. Pero también creo que hay que propiciar de cierta manera que pueda haber algo de concertación entre los sectores chavistas y la resistencia democrática. ¿Para qué? Por lo menos para garantizar unos diálogos institucionales que permitan que a futuro la estabilidad y el imperio de la ley sea lo que reine en Venezuela. Entonces, creo que el secretario Rubio ha dado señales que quiere estabilización, transformación y transición. Él ha dicho que no tienen que ser secuenciales, que pueden ser de alguna manera sincrónicas, pero se requiere, y espero que se dé, una decisión sobre cuándo y cómo volverá la democracia a Venezuela.

Duque afirmó que si De la Espriella llega al gobierno, Colombia tendrá un presidente que defenderá "la libertad y la democracia" (Gastón Taylor)

-Más allá de la captura de Maduro, los venezolanos todavía tienen incertidumbre sobre lo que va a pasar. ¿En esa concertación que menciona cree que caben ciertas figuras de peso dentro del régimen, como el caso de Diosdado Cabello por ejemplo? Muchos creen que Diosdado podría entorpecer la transición.

-Eso me acuerda mucho de la parábola del sapo y el alacrán. El alacrán tiene un instinto que es el de picar. Nunca deja de ser alacrán. Y Diosdado Cabello es un alacrán. Entonces, pensar que el alacrán se va a volver mariposa, eso no es realista. Y yo creo que eso lo sabe la resistencia democrática, pero eso también lo saben los Estados Unidos, así como lo sabemos todos los que hemos tenido que lidiar con esa personalidad tan criminal y perturbadora.

-¿La ve a María Corina como la futura presidenta de Venezuela?

-Sí. Espero que sí. La veo con ese talante y creo que se lo ha merecido. Yo creo que pocas personas han mostrado un liderazgo tan firme, tan decidido, tan valiente y tan desprendido como el que ha tenido ella con Venezuela.

-Ella cuando se refiere al caso de Venezuela, siempre remarca que la libertad de Venezuela va a traer la libertad en las Américas, principalmente haciendo referencia a Cuba y Nicaragua…

-Sin lugar a dudas. Yo creo que lo de Cuba también es importante. El proceso de transición, de transformación en Venezuela lo ha garantizado que haya colaboración por parte de algunos miembros del régimen para que se pueda iniciar esa transición. Yo no sé si en Cuba ya está identificado quién va a ser la Delcy o el Delcy, pero espero que ese modelo también opere en Cuba, así sea transitoriamente, porque estamos hablando de regímenes que son similares en su brutalidad, en su violencia y en su forma de amenazar los derechos, pero que llevan muchos años. No obstante, en Venezuela llevaban veinte años o veinticinco años. En Cuba llevan más de cincuenta años. Entonces, pretender que se pueda hacer esa activación de estabilización, transformación y transición sin que haya cooperación de integrantes del régimen es muy difícil. Yo estoy seguro que aparecerá el que pueda prestar ese servicio entendiendo que tiene que ser transitorio y entendiendo que tiene que retornar la libertad a Cuba de manera urgente.

Iván Cepeda busca mantener al petrismo en el poder en Colombia

-Para ir finalizando, y agradecerle su tiempo, Colombia podría sumarse a los países que en el último tiempo han tenido un giro hacia la derecha ¿Cómo ve la coyuntura actual de la región, en la que pierde influencia lo que se conoció como socialismo del siglo XXI?

-Vuelve la libertad, vuelve la seguridad como valor democrático, vuelve el imperio de la ley, vuelve el orden institucional, vuelve el respeto por la Constitución, vuelve el respeto por la separación de poderes. Porque los Kirchner nunca respetaron eso. Correa nunca respetó eso. Evo Morales nunca respetó eso. Rafael Correa nunca respetó eso. Entonces, si nos quedamos solamente en que esto es un tema de izquierda y derecha, estamos simplificando el verdadero dilema latinoamericano, que no es entre izquierda y derecha, sino es entre autócratas y demócratas. Ningún país que ha sido gobernado con la partitura del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla le ha ido bien. No ha generado mayor crecimiento, no ha generado mayor bienestar, no ha generado mayor cierre de las brechas sociales. Por el contrario, ellos se denominan progresistas, pero han demostrado ser empobrecistas, porque generan inflación, que es el impuesto más caro que pagan los ciudadanos más vulnerables, porque han generado pérdida de valor y pérdida del valor de los activos, que es una forma de empobrecer una sociedad, porque han generado enormes déficits fiscales, que es dejarle una deuda impagable a las generaciones futuras y porque han erosionado la confianza, que es la base de la inversión. Entonces, yo espero que todas estas elecciones de América Latina se terminen asentando en que la guerra cultural que ellos han tratado de plantear con difamación, hay que ganárselas con evidencia. Y es que ningún país bajo el paraguas del socialismo del siglo veintiuno ha generado prosperidad. Todo lo contrario, ha generado pobreza. En cambio, los países que se rigen por la seguridad, por el imperio de la ley, por el respeto a la Constitución, por la confianza de la inversión, son los que mejor se están desempeñando en América Latina.