Lula rompió el empate técnico y aventaja a Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (AP Photo/Joan Monfort/Archivo)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aventaja por seis puntos al senador Flávio Bolsonaro en un posible escenario de segunda vuelta para las elecciones presidenciales de 2026, según un sondeo publicado este miércoles.

La encuesta de la firma Quaest muestra que Lula alcanza el 44% de las intenciones de voto frente al 38% del precandidato presidencial de la ultraderecha, recuperando la ventaja que había perdido ante el hijo mayor del ex mandatario Jair Bolsonaro en abril.

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El actual jefe de Estado tenía una diferencia de diez puntos en diciembre sobre el aspirante del Partido Liberal (PL), brecha que se redujo a siete en enero y a cinco en febrero, hasta empatar técnicamente en las tres encuestas previas de la misma empresa.

El nuevo resultado representa un avance para el líder progresista en comparación con los datos de mayo, cuando ambos figuraban en empate técnico: el presidente con un 42% y el representante del PL con un 41%.

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Es la primera encuesta de Quaest que se conoce después de que la prensa local informara sobre la polémica conexión entre Flávio Bolsonaro y un banquero encarcelado por sospechas de corrupción.

Flávio Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El portal Intercept Brasil reveló que el candidato ultraderechista “negoció con Daniel Vorcaro, un banquero que ahora está en prisión preventiva acusado de un fraude millonario, para conseguir un cuantioso patrocinio destinado a producir una película sobre su padre”.

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El propio Flávio Bolsonaro confirmó estos hechos, aunque subrayó que “la operación fue totalmente legal y que no ofreció contrapartidas a Vorcaro por el apoyo financiero”.

El 60% de los encuestados consideró que las conversaciones entre el senador y Vorcaro generan sospechas de conductas ilegales, frente a un 19% que las vio como normales. Además, el 65% opinó que el hijo del ex mandatario cometió un error y debió evitar ese contacto, mientras un 17% apoyó su búsqueda de financiamiento, sin ver nada incorrecto en su proceder.

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En un eventual escenario de primera vuelta, Lula, que busca un cuarto mandato no consecutivo, lidera la intención de voto con un 39%, seguido por Flávio Bolsonaro con un 29%.

La encuesta entrevistó a 2.004 personas entre el 5 y el 8 de junio, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

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