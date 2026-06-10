Choque múltiple en la Autopista 25 de Mayo: colisionaron dos camiones y una camioneta

Choque en la Autopista 25 de Mayo

En la mañana de hoy, una colisión múltiple involucró a dos camiones y una camioneta sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la avenida Ingeniero Huergo, en sentido hacia la Capital Federal. El incidente fue reportado por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que coordina el operativo de asistencia en la zona.

Según informó el SAME, el accidente se produjo en un punto de alta circulación, lo que genera demoras en el tránsito vehicular y requiere la intervención rápida de los equipos de emergencia. Los vehículos que participaron en el siniestro quedaron detenidos sobre la calzada, mientras los servicios de auxilio se desplegaron para asegurar el área y asistir a los posibles afectados.

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Al arribar al lugar de los hechos, el SAME asistió a dos mayores de edad, con diagnóstico de traumatismo leve y sin necesidad de realizar algún traslado a un centro médico.

La Autopista 25 de Mayo es uno de los principales accesos a la ciudad, y la colisión generó importantes complicaciones en el flujo vehicular, ya que estuvo interrumpida, a la espera del descenso del SAME Aéreo. Las autoridades recomendaron utilizar vías alternativas y circular con precaución en la zona afectada.

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El SAME atendió a dos personas mayores, pero sin necesidad de traslado

Además, la Ciudad de Buenos Aires registró una serie de accidentes viales e incidentes que activaron operativos de emergencia. Distintos puntos de la capital fueron escenario de colisiones y un incendio en un edificio, según confirmaron fuentes oficiales.

El primer episodio se produjo a las 00.15 en la intersección de Yatay y Bartolomé Mitre, donde un choque entre un automóvil particular y un taxi dejó a ambos conductores con lesiones leves. De acuerdo con el reporte del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), no fue necesario el traslado de los heridos. La Policía de la Comuna 5 tomó intervención en el lugar y ordenó la circulación.

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Cinco minutos más tarde, en Avenida Córdoba y Avenida 9 de Julio, un choque entre un automóvil y una motocicleta tuvo consecuencias de mayor gravedad. Las dos ocupantes de la moto, mujeres de 19 y 27 años, sufrieron politraumatismos y fueron derivadas al Hospital Rivadavia. Las pericias quedaron a cargo de la Policía Científica de la Comuna 1A desde las 00.55, según informaron fuentes policiales.

A las 00.45, otro siniestro vial se registró en Avenida de los Incas y Avenida Triunvirato. Allí, la colisión entre un auto y una motocicleta obligó al SAME a trasladar al conductor del rodado menor, un hombre, con politraumatismos al Hospital Tornú. Las tareas de investigación y peritaje fueron encomendadas a la Policía Científica de la Comuna 15C.

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Poco después, a las 00.30, un incendio en el tercer piso de un edificio ubicado en Uriarte 2330, entre Charcas y Güemes, requirió la evacuación preventiva de los residentes. El operativo fue desarrollado en orden y sin incidentes, según detalló el SAME. Una mujer de 33 años y su gato recibieron oxígeno tras ser auxiliados por los Bomberos de la Ciudad, Estación 6 Villa Crespo. No se registraron traslados y a las 01.15 se liberó la circulación vehicular, una vez concluida la extinción total del fuego. La Policía de la Comuna 15A encabezó la intervención en el lugar.

Finalmente, a las 7.55, una frenada brusca de un colectivo de la línea 28 en Ulrico Schmidl y colectora de avenida General Paz motivó la presencia de personal de emergencia, aunque no se reportaron heridos de gravedad ni traslados, según el parte oficial.

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Las distintas fuerzas de seguridad y emergencia de la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron la coordinación durante la noche y la mañana para atender cada situación y restablecer la normalidad en los puntos afectados.