Ajustes de privacidad y seguridad en iPhone: cuáles cambiar y cómo proteger tu información

El iPhone ofrece numerosas opciones y herramientas orientadas a reforzar la privacidad y la seguridad del usuario. Si bien Apple brinda un mayor control, muchos de estos ajustes permanecen desactivados de fábrica. Saber cómo configurar estas opciones resulta esencial para limitar la recopilación de datos, asegurar la información personal y reducir potenciales riesgos en la gestión diaria de aplicaciones o servicios conectados.

Cambios recomendados en los ajustes de privacidad en iPhone

Es fundamental revisar las configuraciones relacionadas con el seguimiento de aplicaciones, la localización y el uso compartido de datos. Puedes desactivar la opción que permite a las apps rastrear tu actividad entre distintas plataformas, evitando así la personalización extrema de anuncios y la creación de perfiles de usuario no consentidos.

Revisa cada aplicación que tiene acceso a la ubicación y restringe este permiso solo a lo estrictamente necesario, desactivando la función “Ubicación precisa” para apps que no requieran tal nivel de detalle.

Elimina la transmisión innecesaria de tus datos desactivando el envío de análisis tanto a Apple como a terceros desarrolladores. Limita la exposición en servicios como Fotos o Drive, otorgando solo el acceso puntual necesario y controlando qué información adicional —como metadatos— se comparte con otras aplicaciones instaladas.

Configura tus notas para que se almacenen solo localmente en el iPhone si no quieres que se sincronicen con iCloud. Además, utiliza herramientas de bloqueo y ocultamiento de aplicaciones y fotos, protegiendo el acceso mediante Face ID o una contraseña personalizada para los datos más sensibles.

Seguridad en el iPhone y mejores prácticas para proteger tu cuenta

Aprovecha la seguridad biométrica integrando Face ID como vía de autenticación principal; tus datos biométricos quedan almacenados en el Enclave Seguro del dispositivo y no se envían a Apple. Activa la autenticación de dos factores para tu cuenta de Apple, incrementando la protección al requerir un paso extra cada vez que ingreses en un nuevo dispositivo o servicio vinculado.

Habilita la Protección de Dispositivos Robados, que añade capas de verificación adicional para cambios críticos como la modificación de contraseñas. Complementa esto con “Buscar mi iPhone” y la función “Enviar última ubicación”, garantizando la localización de tu equipo y la posibilidad de bloquearlo de forma remota en caso de extravío.

Configura la Protección de Datos Avanzada en iCloud para garantizar el cifrado de extremo a extremo en tu almacenamiento en la nube y gestionar manualmente tus claves de cifrado. Mantén la privacidad de tus notificaciones modificando la visualización para que la información sensible solo sea visible cuando el teléfono esté desbloqueado.

Recomendaciones de apps de seguridad y privacidad para iPhone

El ecosistema de Apple se complementa con herramientas externas que refuerzan tu privacidad y seguridad digital. Para navegación segura, ProtonVPN es una opción robusta y gratuita entre las VPN, con una política de privacidad estricta y sin sorpresas comerciales.

Bitwarden y Proton Pass son dos gestores de contraseñas recomendados para almacenar credenciales, datos sensibles y facilitar el acceso seguro a servicios, superando la funcionalidad básica de la app nativa Contraseñas.

Para la protección del correo electrónico, Proton Mail ofrece cifrado de extremo a extremo incluso para mensajes enviados a destinatarios que no usan la plataforma, mejorando la confidencialidad y evitando interceptaciones durante el tránsito de la información.

Implementar y ajustar estos controles en el iPhone, junto con la elección adecuada de aplicaciones externas, proporciona una defensa integral para tu vida digital, ayudando a mantener tu información privada a salvo frente a brechas, accesos no autorizados y riesgos crecientes del entorno conectado.

Realizar ajustes de privacidad y seguridad en el iPhone es fundamental para proteger la información personal frente a accesos no autorizados. Configurar correctamente estas opciones ayuda a resguardar datos sensibles, evitar fraudes y mantener el control sobre las aplicaciones y servicios que acceden a la ubicación, contactos y otros recursos del dispositivo.