Tecno

Guía rápida para saber qué televisor QLED comprar dependiendo de mis necesidades

Estos dispositivos emplean una tecnología de diodos emisores de luz con puntos cuánticos, la cual promete colores más precisos, mayor brillo y una mejor calidad de imagen

Guardar
Al buscar un nuevo televisor,
Al buscar un nuevo televisor, es habitual toparse con el término QLED. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Si estás buscando adquirir un nuevo televisor, es común que te encuentres con el término QLED. Este concepto hace referencia a la tecnología de diodo emisor de luz de punto cuántico.

Es decir, emplea puntos cuánticos (materiales semiconductores ultrafinos) que prometen mejorar notablemente la calidad de imagen y los niveles de brillo.

El tamaño de estos puntos determina el color de luz emitido, según explica Samsung: los más grandes producen tonos rojos y los más pequeños, tonos azules.

Dichos puntos se sitúan en una capa ubicada entre la retroiluminación LED y el panel LCD. Por tanto, estos dispositivos prometen contraste, brillo y calidad de imagen optimizados.

El color depende del tamaño
El color depende del tamaño de los puntos cuánticos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Según la compañía coreana, al elegir un modelo QLED debes tener en cuenta aspectos como:

  • Opciones para quienes adquieren su primer televisor QLED y desean una buena relación calidad-precio.
  • Disponibilidad de múltiples tamaños para acceder a un rendimiento estable en películas, deportes y videojuegos.
  • Modelos avanzados pensados para usuarios que priorizan el diseño sofisticado, un contraste superior y funcionalidades de inteligencia artificial.

Qué tipos de televisores QLED existen

Existen varios tipos de televisores QLED, pensados para adaptarse a diferentes necesidades y preferencias de los usuarios. Las principales categorías incluyen:

Hay distintos tipos de QLED
Hay distintos tipos de QLED diseñados para diversos gustos y necesidades. (Imagen ilustrativa Infobae).
  • QLED básicos o de entrada.

Ofrecen la tecnología de puntos cuánticos a un precio accesible. Son ideales para quienes buscan su primer televisor QLED, con calidad de imagen mejorada respecto a los televisores LED convencionales, aunque sin las funciones más avanzadas.

  • QLED de gama media.

Sumán prestaciones como mayor brillo, mejor reproducción del color, frecuencias de actualización más altas y funciones adicionales para videojuegos o deportes. Estos modelos equilibran rendimiento y precio.

  • QLED de gama alta o premium.

Incluyen tecnologías avanzadas como mini LED, funcionalidades de inteligencia artificial, sistemas de sonido envolvente, diseño ultradelgado y acabados sofisticados. Están pensados para quienes desean la máxima calidad audiovisual y convertir su sala en un auténtico cine.

  • QLED para gaming.

Dirigidos a usuarios que priorizan el juego, ofrecen bajas tasas de latencia, frecuencias de actualización elevadas y modos de imagen optimizados para consolas y PC.

Los QLED básicos brindan esta
Los QLED básicos brindan esta tecnología a un costo más económico. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • QLED de gran formato.

Disponibles en tamaños desde 75 hasta 98 pulgadas, estos televisores están pensados para espacios amplios o experiencias de cine en casa.

Cuáles pueden ser las desventajas de un QLED

Según la plataforma Hiraoka, los televisores QLED pueden presentar algunas desventajas frente a otras tecnologías y según los usos que se le dé.

Una de las principales es la dependencia de la retroiluminación LED, necesaria para iluminar los puntos cuánticos.

A diferencia de los modelos OLED, que no requieren retroiluminación, esto puede generar cierta pérdida de precisión en la reproducción de negros, ya que la retroiluminación LED siempre emite algo de luz, incluso cuando los píxeles deberían estar apagados.

Los QLED premium incorporan mini
Los QLED premium incorporan mini LED, funciones de IA, sonido envolvente y diseño elegante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los QLED suelen consumir más energía debido al uso de la retroiluminación, lo que incrementa el gasto eléctrico para alcanzar colores vibrantes.

Por último, aunque prometen niveles de brillo optimizados y buena reproducción de color, estos televisores pueden tener dificultades para mostrar negros realmente profundos, ya que la luz de fondo de los LED puede filtrarse y reducir el contraste en escenas oscuras.

Qué otros tipos de televisores hay

Además de los televisores QLED, existen varios tipos que se adaptan a distintas preferencias y presupuestos. Los LED son los más comunes y ofrecen buena calidad de imagen a precios accesibles.

Los OLED se caracterizan por su capacidad de mostrar colores intensos y negros profundos, gracias a la ausencia de retroiluminación.

Los NanoCell, desarrollados por LG, emplean una capa de nanopartículas para mejorar la pureza de los colores. Los Mini LED utilizan diodos más pequeños para un control más preciso del brillo y el contraste. También existen televisores Plasma, aunque cada vez son menos comunes en el mercado actual.

Temas Relacionados

TelevisorQLEDSamsungTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué comprar, un celular tradicional o un plegable y por qué

Los teléfonos plegables suelen tener un precio elevado debido a la complejidad de su diseño y las innovaciones tecnológicas que incorporan en sus pantallas y bisagras

Qué comprar, un celular tradicional

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 102.505,86 dólares

¿Cómo se han comportado las

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este 8 de noviembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuál es el valor en

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este 8 de noviembre

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Bitcoin: cómo se ha movido

Criptomonedas: cuál es el valor de tether este 8 de noviembre

Fue la primera moneda virtual de tipo stablecoin que se dio a conocer y actualmente es la tercera más usada

Criptomonedas: cuál es el valor
DEPORTES
Franco Colapinto se despistó y

Franco Colapinto se despistó y chocó en la carrera sprint del Gran Premio de San Pablo en Brasil

“Estoy realmente orgulloso”: el emotivo respaldo de James Vowles a Franco Colapinto tras la renovación con Alpine

El Inter Miami de Messi jugará una final anticipada ante Nashville en busca del boleto a la próxima ronda de la Conferencia Este de la MLS: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto se disfrazó, se mezcló entre sus seguidores y sorprendió a todos en el escenario del fan zone del GP de Brasil

La agenda de los cinco partidos del sábado en el Torneo Clausura con Racing y Newell’s como protagonistas

TELESHOW
Sebastián Estevanez se emocionó al

Sebastián Estevanez se emocionó al recrear con Carina Zampini una escena de Dulce Amor: “Hasta el fin del mundo”

La inesperada coincidencia que une a Luis Novaresio y Mario Pergolini: “La última vida”

Rodrigo Vila y sus anécdotas del rodaje de The Letter con Harvey Keitel en Argentina: pasión por el asado y el dulce de leche

Actriz, directora y madraza: el presente sin tiempos libres de Patricia Palmer

Buenas vecinas: Wanda Nara, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comparten horas, juegos con sus hijos y compras

INFOBAE AMÉRICA

Tras el millonario robo, el

Tras el millonario robo, el Louvre anuncia plan urgente de modernización y seguridad

EN VIVO: Rodrigo Paz asume como presidente de Bolivia

Israel abatió a dos terroristas de Hezbollah en un bombardeo en el Líbano

Jair Bolsonaro podría ir a prisión la próxima semana mientras Brasil celebra la COP30

Kim Jong-un desafía a Occidente: el régimen de Corea del Norte anunció acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil