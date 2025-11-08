Guía rápida para saber qué televisor QLED comprar dependiendo de mis necesidades

Al buscar un nuevo televisor, es habitual toparse con el término QLED. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Si estás buscando adquirir un nuevo televisor, es común que te encuentres con el término QLED. Este concepto hace referencia a la tecnología de diodo emisor de luz de punto cuántico.

Es decir, emplea puntos cuánticos (materiales semiconductores ultrafinos) que prometen mejorar notablemente la calidad de imagen y los niveles de brillo.

El tamaño de estos puntos determina el color de luz emitido, según explica Samsung: los más grandes producen tonos rojos y los más pequeños, tonos azules.

Dichos puntos se sitúan en una capa ubicada entre la retroiluminación LED y el panel LCD. Por tanto, estos dispositivos prometen contraste, brillo y calidad de imagen optimizados.

El color depende del tamaño de los puntos cuánticos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Según la compañía coreana, al elegir un modelo QLED debes tener en cuenta aspectos como:

Opciones para quienes adquieren su primer televisor QLED y desean una buena relación calidad-precio.

Disponibilidad de múltiples tamaños para acceder a un rendimiento estable en películas, deportes y videojuegos.

Modelos avanzados pensados para usuarios que priorizan el diseño sofisticado, un contraste superior y funcionalidades de inteligencia artificial.

Qué tipos de televisores QLED existen

Existen varios tipos de televisores QLED, pensados para adaptarse a diferentes necesidades y preferencias de los usuarios. Las principales categorías incluyen:

Hay distintos tipos de QLED diseñados para diversos gustos y necesidades. (Imagen ilustrativa Infobae).

QLED básicos o de entrada.

Ofrecen la tecnología de puntos cuánticos a un precio accesible. Son ideales para quienes buscan su primer televisor QLED, con calidad de imagen mejorada respecto a los televisores LED convencionales, aunque sin las funciones más avanzadas.

QLED de gama media.

Sumán prestaciones como mayor brillo, mejor reproducción del color, frecuencias de actualización más altas y funciones adicionales para videojuegos o deportes. Estos modelos equilibran rendimiento y precio.

QLED de gama alta o premium.

Incluyen tecnologías avanzadas como mini LED, funcionalidades de inteligencia artificial, sistemas de sonido envolvente, diseño ultradelgado y acabados sofisticados. Están pensados para quienes desean la máxima calidad audiovisual y convertir su sala en un auténtico cine.

QLED para gaming.

Dirigidos a usuarios que priorizan el juego, ofrecen bajas tasas de latencia, frecuencias de actualización elevadas y modos de imagen optimizados para consolas y PC.

Los QLED básicos brindan esta tecnología a un costo más económico. (Imagen ilustrativa Infobae)

QLED de gran formato.

Disponibles en tamaños desde 75 hasta 98 pulgadas, estos televisores están pensados para espacios amplios o experiencias de cine en casa.

Cuáles pueden ser las desventajas de un QLED

Según la plataforma Hiraoka, los televisores QLED pueden presentar algunas desventajas frente a otras tecnologías y según los usos que se le dé.

Una de las principales es la dependencia de la retroiluminación LED, necesaria para iluminar los puntos cuánticos.

A diferencia de los modelos OLED, que no requieren retroiluminación, esto puede generar cierta pérdida de precisión en la reproducción de negros, ya que la retroiluminación LED siempre emite algo de luz, incluso cuando los píxeles deberían estar apagados.

Los QLED premium incorporan mini LED, funciones de IA, sonido envolvente y diseño elegante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los QLED suelen consumir más energía debido al uso de la retroiluminación, lo que incrementa el gasto eléctrico para alcanzar colores vibrantes.

Por último, aunque prometen niveles de brillo optimizados y buena reproducción de color, estos televisores pueden tener dificultades para mostrar negros realmente profundos, ya que la luz de fondo de los LED puede filtrarse y reducir el contraste en escenas oscuras.

Qué otros tipos de televisores hay

Además de los televisores QLED, existen varios tipos que se adaptan a distintas preferencias y presupuestos. Los LED son los más comunes y ofrecen buena calidad de imagen a precios accesibles.

Los OLED se caracterizan por su capacidad de mostrar colores intensos y negros profundos, gracias a la ausencia de retroiluminación.

Los NanoCell, desarrollados por LG, emplean una capa de nanopartículas para mejorar la pureza de los colores. Los Mini LED utilizan diodos más pequeños para un control más preciso del brillo y el contraste. También existen televisores Plasma, aunque cada vez son menos comunes en el mercado actual.