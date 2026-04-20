Crimen y Justicia

Comenzó la audiencia final del juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: se negó a dar sus últimas palabras

El imitador de Michael Jackson enfrenta al Tribunal N°14 acusado del incendio que mató al médico Melchor Rodrigo. La querella de la familia de la víctima pidió 15 años de prisión. El fiscal consideró que fue un accidente y pidió una pena de 4 años y 7 meses

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Felipe Pettinato se negó a dar sus últimas palabras en el juicio en su contra
Felipe Pettinato a comienzos de la audiencia de este lunes

Felipe Pettinato enfrenta hoy lunes al Tribunal N°14 en la última audiencia del juicio en su contra por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ocurrida el 16 de mayo de 2022 en un departamento que Pettinato ocupaba en la calle Aguilar, en el barrio de Belgrano.

Antes del veredicto, Pettinato podrá dar sus últimas palabras, luego de negarse a declarar en el expediente y durante las siete audiencias del proceso, donde declararon más de 15 testigos y peritos.

El streamer e imitador de Michael Jackson se encuentra acusado de iniciar el fuego, con una calificación del delito de estrago doloso seguido de muerte. El delito conlleva, de acuerdo al Código Penal, una condena de 8 a 20 años de prisión.

La querella del caso -a cargo de Delia Muzio, la madre de Rodrigo, de 81 años-, aseveró que Pettinato no intentó salvar a Rodrigo y pidió que sea condenado a 15 años de cárcel.

El fiscal acusador Fernando Klappenbach, en cambio, le dio el beneficio de la duda al acusado. Consideró que Pettinato intentó ayudar a Rodrigo -que ardió mientras todavía estaba vivo y murió con el 90% de su cuerpo quemado y partes sus piernas carbonizadas- y bajó la calificación a estrago culposo seguido de muerte, un accidente. Así, pidió que sea condenado a 4 años y 7 meses de cumplimiento efectivo. Klappenbach consideró también la condena previa de Pettinato, dictada en 2022 en la Justicia de San Isidro, donde recibió la pena de nueve meses en suspenso por el abuso sexual simple de una joven de 15 años.

Tanto querella como defensa pidieron que Pettinato, en caso de una condena, sea detenido una vez que el fallo quede firme. La defensa, a cargo de Norberto Frontini, pidió que el acusado sea absuelto.

Melchor Rodrigo
Melchor Rodrigo, la víctima

En pocas líneas:

12:13 hsHoy

“No voy a hablar ante el veredicto”

Poco después de las 9 AM, Felipe Pettinato ratificó su silencio ante la invitación de dar sus últimas palabras. “No voy a hablar ante el veredicto”, afirmó via Zoom ante el juez Enrique Gamboa, presidente del Tribunal N°14.

Así, el Tribunal pasó a deliberar en un cuarto intermedio. El veredicto se conocerá a las 13 horas.

Roberto y Tamara Pettinato -padre y hermana del acusado- se encontraban entre los conectados a la sala digital, así como el diputado José Glinski, pareja de Tamara, que estuvo presente en audiencias anteriores.

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