Tecno

Truco para quitar la publicidad del menú de un televisor Samsung o LG

El método de bloqueo de publicidad no elimina anuncios dentro de apps de streaming

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
La publicidad en Smart TV
La publicidad en Smart TV invade menús y afecta la experiencia del usuario. (Imágen ilustrativa Infobae)

La publicidad en los televisores no solo llega a través de las aplicaciones de streaming o los canales tradicionales, sino también en el menú de configuración o de visualización de las apps instaladas.

Esta es una situación que se presenta en diferentes marcas de Smart TV, como Samsung o LG, además de sistemas operativos como Google TV o Amazon Fire TV. En todos ellos, los usuarios enfrentan una barrera constante de banners, recomendaciones, promociones y vídeos en los menús iniciales y hasta antes de abrir ciertas aplicaciones.

Esa publicidad, muchas veces disimulada bajo la etiqueta de “sugerencias personalizadas”, es en realidad uno de los pilares del modelo de negocio moderno de estos dispositivos.

Por qué aparecen tantos anuncios en las Smart TV

La estructura de negocio de las grandes marcas ha incorporado la publicidad como una fuente de ingresos fundamental. A cambio, pueden lanzar al mercado televisores a precios más competitivos, pero el coste oculto lo paga el consumidor mediante su atención, su privacidad y el espacio visual de las pantallas.

El modelo de negocio de
El modelo de negocio de televisores inteligentes prioriza los anuncios personalizados. (Imagen ilustrativa Infobae).

La lógica detrás de esta publicidad funciona así: mientras los usuarios navegan por los menús y consumen contenidos, las Smart TV se mantienen conectadas continuamente a Internet y a los servidores de sus fabricantes.

Esa conexión permite actualizar el sistema, personalizar las recomendaciones y también descargar y mostrar anuncios, que se van adaptando al perfil de consumo de cada hogar. Así, los anuncios en Smart TV terminan resultando altamente efectivos para impactar a audiencias segmentadas.

Cómo bloquear anuncios en el televisor

La desconexión total del televisor de internet elimina los anuncios, pero anula las funciones inteligentes que motivaron la compra de una Smart TV en primer lugar. Por fortuna, existe un método intermedio: cambiar el servidor DNS en la configuración de la televisión.

El DNS (Domain Name System) funciona como una especie de guía telefónica en Internet, traduce nombres de dominios a direcciones IP. Cada vez que una Smart TV pretende cargar anuncios desde, por ejemplo, ads.samsung.com, necesita consultar al DNS para ubicar el servidor correspondiente. Si el DNS bloquea esa consulta, el contenido publicitario no se carga y el usuario disfruta de una interfaz más limpia.

Marcas como Samsung, LG, Google
Marcas como Samsung, LG, Google TV y Amazon Fire TV muestran anuncios en sus menús. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento consiste en reemplazar el DNS predeterminado (habitualmente el de nuestro proveedor de internet, Google o Cloudflare) por uno que cuente con filtros de bloqueo de publicidad. Así se logra inhibir la comunicación con los servidores que suministran anuncios, sin modificar el sistema operativo ni perder la garantía del televisor.

Este método puede aplicarse tanto desde las opciones de red del propio televisor como desde el router, en caso de querer una solución global para toda la red doméstica.

Entre los DNS más recomendados para bloquear publicidad, destacan:

  • AdGuard (94.140.14.14)
  • NextDNS (188.172.217.27)
  • DeCloudUs (78.47.212.211)
  • Control D (76.76.2.2)
  • Mullvad DNS (194.242.2.3).

Aunque los menús pueden diferir ligeramente según el fabricante, el proceso general es muy similar en la mayoría de las Smart TV actuales:

  1. Acceder al menú de Configuración desde el control remoto.
  2. Entrar en la sección de Red o Ajustes de red.
  3. Seleccionar la opción de configuración avanzada o editar DNS manualmente.
  4. Introducir la dirección del DNS elegido, por ejemplo, 94.140.14.14 para AdGuard.
  5. Confirmar los cambios y reiniciar la conexión, además del propio televisor, para que el nuevo servidor esté activo.

En los televisores Samsung con Tizen OS, se accede desde Configuración > General > Red > Ajustes de Red > Configuración de IP > Configuración de DNS y se cambia la IP del servidor DNS.

El proceso de cambio de
El proceso de cambio de DNS varía según el sistema operativo del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En LG con webOS, el camino es Ajustes > Todos los ajustes > General > Red > Editar (después se introduce el nuevo DNS en “Configuración avanzada”).

Para Google TV, se entra a Ajustes > Red e Internet > Ajustes de IP > Estática y hay que ingresar el DNS deseado.

Implementar este truco consigue eliminar la mayoría de los banners y promociones del menú principal, así como otras recomendaciones automáticas. En algunos modelos, incluso reduce los vídeos previos y sugerencias antes de abrir aplicaciones o servicios destacados, mejorando la privacidad del usuario.

Hay que considerar dos restricciones importantes. Primero, este método solo bloquea la publicidad integrada en la interfaz del televisor y aquellos elementos que dependen de los servidores del fabricante. No elimina los anuncios que se muestran dentro de aplicaciones de streaming como YouTube o Pluto TV, ya que estas gestionan de forma independiente sus anuncios a través de sus propios servidores: los DNS de bloqueo externo no pueden actuar sobre ese flujo.

En segundo lugar, es posible que algunos DNS con filtros muy agresivos bloqueen ciertas páginas o servicios legítimos por error. Si alguna aplicación deja de funcionar correctamente tras el cambio de DNS, será necesario revertir la configuración al DNS original (como 8.8.8.8 de Google o 1.1.1.1 de Cloudflare) para restablecer el funcionamiento normal.

Temas Relacionados

TelevisorSamsungLGSmart TVAnunciosHogarTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Alerta en Latinoamérica: las redes sociales no están ayudando a combatir el matrimonio infantil

Testimonios de menores de quince países muestran que la tecnología ha modificado la manera en que se producen las uniones forzadas, una realidad que afecta a 12 millones de niñas cada año

Alerta en Latinoamérica: las redes

Google Maps ahora sabe a qué hora vas a llegar a tu casa: ni tu ex tenía tanta precisión

La herramienta utiliza datos de ubicación, historial de desplazamientos y tráfico para ofrecer estimaciones precisas y personalizadas

Google Maps ahora sabe a

No puedo iniciar sesión en Netflix: qué hacer si aparece ese error

Usuarios de la plataforma streaming enfrentan dificultades para acceder a sus cuentas al recibir mensajes relacionados con la autenticación, datos personales o problemas técnicos en sus dispositivos y redes domésticas

No puedo iniciar sesión en

La contundente advertencia de Stephen Hawking antes de morir sobre el fin de la humanidad por culpa de la IA

El científico temía que la IA autónoma pudiera rediseñarse y evolucionar más rápido que los humanos

La contundente advertencia de Stephen

Adiós a perder el control de la cuenta de WhatsApp: conoce el código que evita estafas

Ciberdelincuentes secuestran un perfil en la aplicación de Meta para suplantar la identidad de la víctima y cometer varios delitos al acceder a sus contactos y datos personales

Adiós a perder el control
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: tras

Elecciones 2025, en vivo: tras el dato del 23% de participación, desde La Libertad Avanza pidieron que la gente vaya a votar

Electrocardiograma: cómo evolucionaron dólar, riesgo país y bonos desde la elección en PBA y qué 3 señales serán clave este lunes

Voto bolsillo: cuál fue el grupo etario que más poder de compra perdió desde 2023

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

La arrepentida aseguró que “El Señor Jota” vio el triple femicidio narco por videollamada desde su celda

INFOBAE AMÉRICA
Alerta en República Dominicana por

Alerta en República Dominicana por el avance del huracán Melissa: más de 3.500 personas fueron evacuadas

El caso Rubens: arte robado, redes internacionales y la fragilidad de la protección patrimonial europea

Israel autorizó a Hamas cruzar la “línea amarilla” de Gaza para buscar los restos de los rehenes fallecidos

Nick Cave sorprende con una escultura en realidad virtual que desafía la gravedad en Detroit

La tumba de Tutankamón en peligro: expertos advierten sobre riesgo de colapso

TELESHOW
Mirtha Legrand votó en las

Mirtha Legrand votó en las Elecciones 2025 y la recibieron con aplausos: “Me vestí con los colores de la patria”

El contundente cambio de estilo de Nicki Nicole que deslumbró y sorprendió a sus fanáticos

Elecciones Legislativas 2025: así votan los famosos en las urnas

Tini Stoessel deslumbró con looks de alto impacto en su primer show: cuero, tul y flecos en una noche inolvidable

“Mis guardaespaldas”: Evangelina Anderson, Maxi López y Valu Cervantes a pura diversión en la fiesta de Masterchef