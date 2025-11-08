Tecno

Guerreras k-pop 2025: por qué no debes buscarlas en MagisTV o XUPER TV

En Argentina, la justicia dispuso el bloqueo definitivo de la aplicación por brindar acceso ilegal a canales en vivo y contenidos de plataformas como Netflix

Las guerreras k-pop es una
Las guerreras k-pop es una película animada de acción y fantasía musical que llegó a Netflix el 20 de junio de 2025. (Netflix)

Las guerreras K-pop’ se ha posicionado como la película más popular en Netflix, permaneciendo durante 20 semanas en el top 10 de las producciones más vistas en la plataforma.

Al mismo tiempo, la aplicación Magis TV, ahora XUPER TV, se promociona como una alternativa gratuita para ver este contenido; sin embargo, utilizar este tipo de plataformas representa un riesgo serio para la seguridad de tus datos personales.

En Argentina, la justicia ordenó el bloqueo permanente de esta aplicación, ya que ofrecía acceso no autorizado a canales en vivo y contenidos de servicios como Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Amazon Prime Video, sin requerir suscripción oficial.

Solo en Netflix se puede
Solo en Netflix se puede ver de forma oficial esta película. REUTERS/Claudia Greco

Como consecuencia, la aplicación ha quedado inhabilitada en el país, y los usuarios ya no pueden reproducir películas, series ni canales a través de ella.

En otros países, todavía no se han implementado medidas similares, lo que resalta la importancia de evitar el uso de plataformas no oficiales. Proteger la seguridad digital y respetar los derechos de autor es fundamental para prevenir posibles consecuencias negativas en el futuro.

Qué peligros suponen usar plataformas no oficiales

El uso de plataformas no oficiales para acceder a películas, series o canales de televisión puede conllevar riesgos significativos tanto para la seguridad digital como para el propio dispositivo.

En primer lugar, estas aplicaciones suelen carecer de controles de seguridad y validación, lo que las convierte en un canal habitual para la propagación de malware, virus y software espía.

Las protagonistas de la películas
Las protagonistas de la películas conforman una banda de K-pop. (Netflix)

Instalar estos programas pone en peligro la información personal y bancaria, que puede ser robada o utilizada de manera fraudulenta sin el conocimiento del usuario.

Además, al utilizar plataformas no autorizadas, se produce la exposición de datos sensibles, como contraseñas, historial de navegación y datos de acceso a servicios.

Muchas de estas aplicaciones requieren permisos excesivos, accediendo a cámara, micrófono o archivos almacenados en el teléfono, aumentando el riesgo de phishing y robo de identidad.

El aspecto legal también es importante. Acceder a contenidos protegidos por derechos de autor a través de vías no oficiales puede derivar en sanciones legales, bloqueos de cuentas e incluso procesos judiciales.

No se recomienda ver esta
No se recomienda ver esta película en plataformas no oficiales. REUTERS/Dado Ruvic/Archivo

Por otro lado, el uso de estas plataformas afecta a la industria, ya que priva a los creadores y distribuidores de ingresos legítimos.

De qué trata ‘Las guerreras K-pop’

Desde su debut el 20 de junio, ‘KPop Demon Hunters’, titulada en Latinoamérica como ‘Las guerreras K-pop’, se ha consolidado como uno de los principales éxitos de Netflix en 2025.

Esta cinta animada, producida por Sony Pictures Animation y codirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, combina la fuerza del K-pop con elementos de fantasía, acción sobrenatural y humor visual.

La historia sigue las aventuras de Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X. Más allá de su fama como estrellas del pop coreano, ocultan su verdadera identidad como cazadoras de demonios. Según la mitología de la película, la música del grupo posee un poder especial que genera un campo de energía para proteger a la humanidad de espíritus malignos que buscan alimentarse de almas.

Las protagonistas se deben enfrentar
Las protagonistas se deben enfrentar a los Saja Boys. (Netflix)

El conflicto central surge con la aparición de los Saja Boys, una boy band rival que en realidad está formada por demonios, liderados por el carismático y peligroso Jinu.

En el transcurso de la trama, Rumi se verá obligada a enfrentar una verdad personal que ha mantenido en secreto, lo que pondrá a prueba su lealtad, sus habilidades y su propia identidad.

Dónde ver ‘Las guerreras K-pop’

La película ‘Las guerreras K-pop’ está disponible para ver en Netflix a través de su servicio de streaming por suscripción. En ciertos países, también se proyectó previamente en salas de cine.

