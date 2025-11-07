Elon Musk lo confirma: Tesla comenzará a fabricar su robotaxi en 2026

Tesla anunció que producirá su robotaxi Cybercab, un vehículo eléctrico autónomo sin pedales ni volante, en abril de 2026 en su planta de Austin, Texas. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Tesla anunció que comenzará a fabricar su robotaxi denominado Cybercab, un vehículo eléctrico completamente autónomo, sin pedales ni volante, en abril de 2026 en su planta de Austin, Texas. Así lo confirmó Elon Musk, dueño de la compañía, durante la junta de accionistas.

Musk explicó: “Tenemos el primer vehículo diseñado específicamente para la conducción autónoma total sin supervisión: un robotaxi llamado Cybercab. Ni siquiera tiene pedales ni volante”. Además, confirmó que el modelo prescindirá también de espejos retrovisores.

Subrayó que el objetivo principal del Cybercab es lograr el menor coste por kilómetro en modo autónomo y destacó que la producción se realizará en la propia fábrica de Austin, dando inicio en abril del próximo año.

REUTERS/Maxim Shemetov

En cuanto al proceso de fabricación, Musk señaló que la línea de ensamblaje del Cybercab tendrá un ciclo de solo 10 segundos, una mejora respecto al minuto que se requiere actualmente para producir un Model Y.

Esta eficiencia permitiría fabricar entre dos y tres millones de Cybercabs al año. “Así que este vehículo estará por todas partes en el futuro”, afirmó.

Sin embargo, los comentarios de Musk contrastan con declaraciones recientes de Robyn Denholm en Bloomberg, presidenta de Tesla, quien aseguró que el Cybercab incluiría volante y pedales como plan alternativo.

Cuándo se presentó por primera vez el Cybercab

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Tesla presentó el Cybercab por primera vez en octubre de 2024, durante el evento “We, Robot” realizado en los estudios Warner Bros. Discovery en California, anunciando la intención de vender estos vehículos para uso personal en el futuro.

Desde ese momento, la compañía ha incorporado un servicio inicial de robotaxis, aunque aún no utiliza el Cybercab para este propósito. El sistema, disponible desde junio de 2025 en algunas áreas de Austin, emplea SUV Model Y equipados con una versión mejorada y “no supervisada” del software de conducción autónoma total de Tesla, según describió Elon Musk.

En estos autos, un empleado de Tesla acompaña a los pasajeros desde el asiento del copiloto, a pesar de que los vehículos se mueven sin conductor.

Para que el Cybercab, o cualquier vehículo que carezca de elementos tradicionales como el volante, pueda circular, será necesario recibir autorización de las autoridades federales.

REUTERS/Maxim Shemetov

Qué más presentó Elon Musk en ese evento

En el evento “We, Robot”, celebrado en octubre de 2024, Elon Musk presentó la versión más reciente de Optimus, el robot humanoide desarrollado por Tesla. Optimus está diseñado para desempeñar múltiples tareas domésticas, como pasar la aspiradora, organizar los víveres, utilizar el microondas e incluso cocinar.

Elon Musk anunció que, a largo plazo, el costo de Optimus se ubicará entre USD 20.000 y USD 30.000, con el objetivo de facilitar su adopción masiva y ofrecerlo a un precio inferior al de un automóvil. “Creo que este será el producto más grande jamás creado, porque considero que todo el mundo va a querer un Optimus”, aseguró Musk.

Optimus fue concebido por Tesla como un asistente seguro y funcional para el hogar.

La compañía lo describe como un “amigo humanoide” capaz de colaborar en tareas cotidianas, incluso en hogares con niños. El desarrollo de Optimus ha sido progresivo desde 2021, cuando Musk presentó por primera vez la idea durante un evento, utilizando a una persona disfrazada de robot como adelanto de su visión.

REUTERS/Brendan McDermid

En 2022, Tesla mostró el primer prototipo funcional, estableciendo como objetivo la producción masiva y un precio inferior a los USD 20.000. Desde entonces, la compañía ha continuado compartiendo avances.

En 2023, Musk publicó en X (antes Twitter) videos de una versión mejorada de Optimus, destacando progresos como manos más articuladas, mayor precisión en el movimiento de los dedos y sensores capaces de detectar la presión, fundamentales para manipular objetos delicados.