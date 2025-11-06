WhatsApp ya disponible en Apple Watch: guía de instalación y principales funciones

Para instalar WhatsApp en el Apple Watch, es imprescindible tener la aplicación actualizada en el iPhone. (Composición Infobae)

WhatsApp lanzó una versión estable de su aplicación para Apple Watch, permitiendo a los usuarios acceder a funciones de mensajería desde el reloj. La aplicación ofrece la posibilidad de enviar y recibir mensajes, responder a chats y utilizar respuestas rápidas sin necesidad de interactuar directamente con el iPhone.

A pesar de la mayor autonomía, sigue siendo necesaria la conexión entre el Apple Watch y el iPhone para el funcionamiento completo de la aplicación. Con este lanzamiento, WhatsApp amplía su compatibilidad y facilita la comunicación en el ecosistema de dispositivos Apple.

Cómo instalar WhatsApp en tu Apple Watch

Para instalar WhatsApp en el Apple Watch, es imprescindible tener la aplicación actualizada en el iPhone. La última versión estable —la 25.32.77— está disponible en la App Store y se puede obtener buscando la app y seleccionando ‘Actualizar’, o revisando desde el perfil del usuario en la tienda de aplicaciones.

El usuario podrá usar las principales funciones de WhatsApp sin tener que sacar el teléfono. (Composición Infobae)

Una vez actualizada, la instalación en el reloj inteligente suele ser automática, pero si las descargas automáticas están deshabilitadas, basta con abrir la aplicación Watch en el iPhone, acceder a la pestaña ‘Mi Reloj’ y pulsar ‘Instalar’ junto a WhatsApp.

Características clave de WhatsApp para Apple Watch

La aplicación para watchOS permite mucho más que responder mensajes, función que antes estaba limitada. Ahora, los usuarios pueden iniciar conversaciones, ver una lista adaptada de sus chats principales, y acceder al historial reciente de mensajes.

El envío de texto puede realizarse tanto con el teclado en pantalla (con soporte para respuestas sugeridas rápidas) como mediante dictado de voz o, una de las novedades más prácticas, a través de mensajes de audio grabados directamente desde el reloj.

El Apple Watch Serie 11 se exhibe en la Apple Store de Nueva York, EE. UU. REUTERS/Shannon Stapleton

Aunque la comodidad de usar WhatsApp en una pantalla pequeña puede ser relativa según la preferencia de cada usuario, la posibilidad de gestionar chats sin necesidad de un iPhone a la mano supone una ventaja notable. Esto resulta especialmente útil para quienes buscan respuestas rápidas mientras hacen deporte, trabajan o se desplazan y no quieren sacar el teléfono del bolsillo o mochila.

Si bien esta actualización representa un avance considerable, sigue existiendo dependencia técnica del iPhone. El Apple Watch debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que el teléfono para que la app funcione correctamente; aún no se ha habilitado el uso independiente en versiones LTE del reloj, aunque es posible que esto ocurra en el futuro con próximas actualizaciones.

Cómo funciona el Apple Watch y qué utilidades ofrece para la vida diaria

El Apple Watch es un reloj inteligente diseñado por Apple que permite gestionar comunicaciones, monitorear la actividad física y acceder a aplicaciones directamente desde la muñeca. Funciona mediante la sincronización con un iPhone, recibiendo notificaciones de llamadas, mensajes, correos electrónicos y recordatorios en tiempo real.

Apple Watch Ultra 3. (Apple)

Es pertinente indicar que el usuario puede responder a mensajes, utilizar comandos de voz a través de Siri y controlar la reproducción de música sin necesidad de sacar el teléfono.

Además de sus funciones de comunicación, el Apple Watch integra sensores que registran pasos, ritmo cardíaco, niveles de oxígeno y calidad del sueño. La información recopilada se visualiza en la aplicación Salud y ayuda a los usuarios a establecer metas, hacer seguimiento de rutinas y recibir alertas sobre posibles anomalías.

Cómo conectar un iPhone con un Apple Watch paso a paso

Para conectar un iPhone con un Apple Watch, primero es necesario asegurarse de que ambos dispositivos sean compatibles y cuenten con la versión más reciente de su sistema operativo. Se debe encender el Apple Watch y acercarlo al iPhone, que mostrará una notificación para iniciar el proceso de configuración. Al seleccionar la opción correspondiente, la cámara del iPhone escaneará el patrón animado que aparece en la pantalla del reloj.

Una vez vinculados, se puede elegir restaurar una copia de seguridad anterior o configurarlo como un Apple Watch nuevo. Durante el proceso, el usuario personaliza ajustes como notificaciones, preferencias de salud y aplicaciones. Al finalizar, ambos dispositivos quedan sincronizados, permitiendo recibir llamadas, mensajes y acceder a funciones del ecosistema Apple directamente desde la muñeca.