Tecno

Top 5 de las profesiones que tendrán mejor trabajo en 2026 gracias a la IA

La incorporación de sistemas inteligentes en infraestructura crítica impulsará la creación de nuevos perfiles técnicos altamente especializados

Guardar
Profesionales que dominen la IA
Profesionales que dominen la IA tendrán mejores oportunidades laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral global está experimentando una transformación acelerada impulsada por la inteligencia artificial. La automatización ya demuestra impacto en tareas operativas, pero en lugar de eliminar empleos de forma masiva, está reconfigurando los puestos y creando nuevas especializaciones.

Proyecciones de firmas internacionales indican que en 2026 habrá un incremento sostenido en el reclutamiento de perfiles capaces de diseñar sistemas algorítmicos, interpretar grandes volúmenes de información, asegurar infraestructura digital, supervisar el uso ético de modelos inteligentes y optimizar la comunicación entre humanos y sistemas automáticos.

La competencia profesional migrará hacia quienes puedan trabajar con IA, no contra ella. Las habilidades más demandadas se concentrarán en posiciones técnicas, analíticas, normativas y de interfaz lingüística avanzada entre usuario y tecnología.

Profesionales que sepan manejar la
Profesionales que sepan manejar la IA tendrán mejores oportunidades laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, el listado de profesiones que concentrarán mejores perspectivas laborales —y los mejores salarios— dentro de este contexto:

1. Ingeniería de IA y Machine Learning

Los especialistas en diseño y construcción de modelos inteligentes serán centrales en la nueva economía. Su tarea consiste en desarrollar arquitecturas capaces de procesar datos, generar predicciones y tomar decisiones automatizadas. Esto se reflejará tanto en empresas de infraestructura TI como en sectores tradicionales que incorporan automatización para ser más competitivos. La implementación de modelos será uno de los ejes principales de inversión tecnológica.

2. Ciencia y analítica de datos

Los científicos y analistas de datos transforman información en decisiones estratégicas. La IA multiplica la cantidad de señales detectables y habilita análisis que antes no eran posibles. Estos perfiles interpretarán patrones, flujos de comportamiento, proyecciones y curvas de consumo. En 2026 su función será crítica para áreas como planificación financiera, logística inteligente, publicidad digital y predicciones de demanda.

3. Especialistas en ciberseguridad con enfoque en IA

A medida que los sistemas automatizados controlan infraestructura crítica, crece el riesgo de ataques basados en algoritmos. La defensa digital necesitará profesionales capaces de entender cómo se explotan vulnerabilidades dentro de modelos inteligentes y cómo se protegen datos sensibles. El campo se expandirá por la necesidad de integrar seguridad y aprendizaje automático en un mismo flujo de trabajo.

Los especialistas en ciberseguridad con
Los especialistas en ciberseguridad con apoyo en IA serán llamados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Especialista en Ética y Legislación de IA

El despliegue de sistemas automáticos exige supervisión institucional. La formulación de marcos legales, evaluaciones de sesgo, criterios de transparencia y reglas de responsabilidad será un elemento central en gobiernos y empresas. Los especialistas en ética y legislación analizarán impactos y establecerán parámetros para garantizar uso responsable en ámbitos sensibles.

5. Ingeniería de prompts y entrenador de IA

El crecimiento de sistemas conversacionales crea demanda de perfiles que sepan comunicarse con IA, diseñar instrucciones útiles y mejorar la precisión de respuestas. Estos profesionales actuarán como puente lingüístico entre usuario y modelo. También ajustarán datasets, escenarios de consulta y validación de resultados para optimizar rendimiento.

Las cinco profesiones comparten un rasgo común: requieren conocimientos avanzados y actualización permanente. No están orientadas a reemplazar talento humano, sino a amplificar su capacidad operativa. Los especialistas que dominen interacción con la IA serán quienes obtengan mejores oportunidades de empleo en la fase económica que se proyecta para mediados de esta década. En 2026, las oportunidades laborales estarán para quienes sepan integrarla de forma estratégica.

Cualquier trabajo necesitará que sus
Cualquier trabajo necesitará que sus profesionales sepan manejar la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

TrabajoInteligencia artificialLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué es vibe coding y por qué Alexandr Wang, director de IA de Meta, lo recomienda

La llamada codificación intuitiva se basa en emplear inteligencia artificial para desarrollar y mejorar software mediante instrucciones dadas en lenguaje natural

Qué es vibe coding y

El botón del TV que pocos conocen y que permite tener la mejor imagen en películas

Las últimas generaciones de Smart TV integran funciones como el Modo Cine y sensores de luz ambiental para ofrecer imágenes naturales adaptadas al entorno doméstico, revolucionando la experiencia televisiva tradicional

El botón del TV que

Creador de ChatGPT se confesó y cree que “la IA va a tener efectos negativos en la salud mental”

Sam Altman, advirtió sobre los riesgos psicológicos, la posible dependencia de asistentes inteligentes y la urgencia de establecer marcos legales para proteger el bienestar y la privacidad de los usuarios

Creador de ChatGPT se confesó

Guía definitiva de computación cuántica: conceptos básicos y su impacto futuro

Esta tecnología funciona con cúbits, que permiten procesar datos en superposición y revolucionan el procesamiento informático

Guía definitiva de computación cuántica:

Qué significa USB y por qué se dice que llegó el final de su uso en el mundo

La evolución hacia USB-C y la nube está cambiando la forma en que los usuarios comparten, guardan y transfieren archivos en el día a día

Qué significa USB y por
DEPORTES
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Conmoción en Mar del Plata: murió en un accidente de tránsito José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi

Tras anotar el gol del triunfo ante Real Madrid, Alexis Mac Allister confesó el consejo que le dio a Franco Mastantuono

Tití Fernández reveló los mensajes que le envió el ex presidente Alberto Fernández para Messi durante el Mundial de Qatar

Sin lugar en la Fórmula 1, Jack Doohan dejaría Alpine y podría competir contra otro destacado piloto argentino

TELESHOW
Ailén Cova llevó a su

Ailén Cova llevó a su hija Alaia por primera vez a la cancha a ver a Alexis Mac Allister: “El amuleto”

El reproche de Emilia Attias a Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Me hago responsable”

La sorprendente confesión de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó con un beso en vivo

La inesperada declaración de Chino Leunis a Damián Betular que descolocó al cocinero al aire de Masterchef

La emotiva reflexión de José María Listorti junto a Mario Pergolini: “No sé si todos tienen esa fortuna”

INFOBAE AMÉRICA

Helen Garner ganó el Premio

Helen Garner ganó el Premio Baillie Gifford por sus diarios

EN VIVO: se inicia el American Business Forum con la presencia de Trump, Milei, Machado y otras figuras internacionales

El plan de Montevideo para recuperar su casco histórico y convertirlo en un lugar valioso para el turismo

Subastarán la casa del narco mexicano Gerardo González Valencia en Punta del Este: la base es un tercio del precio que pago él

Encuentran un original olvidado del famoso rinoceronte de Durero en 1515