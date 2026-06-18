Desmantelaron un punto de venta de droga en Tandil y detuvieron a una mujer

Una investigación de varios meses permitió a las fuerzas de seguridad allanar un comercio de la calle Misiones al 1900

Un operativo llevado adelante por fuerzas de seguridad permitió desarticular un punto de venta de drogas en el barrio La Movediza y detener a una mujer identificada como principal responsable de la actividad ilícita. El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Misiones al 1900, tras una investigación que se prolongó durante más de cuatro meses.

El inmueble funcionaba bajo la apariencia de un comercio minorista del rubro almacén, utilizado como fachada legal para encubrir la comercialización de estupefacientes. Durante el allanamiento, efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Tandil secuestraron una cantidad significativa de cocaína, cuyo valor en la venta al menudeo se estima en casi 2,5 millones de pesos. Además de la sustancia, se incautaron balanzas de precisión, recortes de nylon y otros elementos empleados para el fraccionamiento y distribución de la droga.

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Secuestraron estupefacientes, balanzas y otros materiales que evidenciarían la actividad de narcomenudeo

La detenida, una mujer de 30 años identificada como Ávalos Domínguez, de nacionalidad paraguaya, fue señalada como la responsable del punto de venta y permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las diligencias procesales correspondientes. La causa está bajo la órbita del Juzgado Federal N° 1 de Azul, a cargo del doctor Gabriel Di Giulio, quien ordenó el allanamiento una vez evaluadas las pruebas reunidas durante los meses de tareas de inteligencia y vigilancia sobre el domicilio.

Detuvieron a una mujer y confiscaron cocaína por un valor aproximado de 2,5 millones de pesos

El operativo contó con la intervención directa de la Fiscalía de Tandil, encabezada por el doctor Marcos Silvagni, quien supervisó las acciones junto a los efectivos policiales especializados en la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas. La coordinación entre las distintas dependencias permitió la neutralización de este punto de venta, que operaba en una zona residencial y utilizaba un comercio legal como pantalla.

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Las autoridades remarcaron que el éxito del procedimiento radica en la labor investigativa sostenida, que permitió confirmar la operatoria delictiva pese al intento de ocultamiento mediante el uso de una fachada comercial. La investigación judicial continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.

Otros allanamientos por narcomenudeo en Tandil

Cuatro allanamientos realizados en distintos barrios de Tandil permitieron desarticular una red de venta al menudeo de drogas y derivaron en la detención de dos personas. Los procedimientos se desarrollaron en domicilios de las calles Expedición al Desierto al 300, Maritorena 86, Urquiza 1031 y Machado 36, en el marco de investigaciones por infracción a la Ley 23.737.

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La causa fue impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 22, dirigida por el doctor Adrián Peiretti, junto a las colaboradoras Florencia Molina y Carrizo, quienes coordinaron las pesquisas que culminaron en los cuatro operativos simultáneos. Las órdenes de allanamiento fueron autorizadas por los juzgados de garantías N°1, a cargo del doctor José Alberto Moragas, y N°3, encabezado por el doctor Juan José Suárez.

Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Tandil, con apoyo del grupo especializado GAD y la Jefatura Departamental Tandil, llevó adelante los procedimientos. Durante los operativos, los efectivos secuestraron dosis de cocaína listas para su comercialización, marihuana, metanfetamina, una balanza de precisión digital, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

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Como resultado, fue detenido Yonatan Darío Gonnet, de 28 años, y posteriormente se formalizó la detención de Diego José Santiago Curti, de 38. Ambos permanecen a disposición de la Justicia y se aguarda su traslado a una unidad penitenciaria mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades destacaron que los procedimientos respondieron a una labor de inteligencia previa y permitieron atacar distintos focos de venta de estupefacientes en la ciudad, reafirmando la coordinación entre las áreas judiciales y policiales para abordar el narcomenudeo en la región, de acuerdo con la información publicada por El Diario de Tandil.

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