Aviación y navegación con Starlink: claves para ampliar la capacidad de datos

El proceso para adquirir datos extra varía según el tipo de plan contratado. (Imagen ilustrativa Infobae)

La posibilidad de adquirir datos adicionales para diversos planes de Starlink representa una alternativa flexible para los usuarios que requieren mayor capacidad de conexión, tanto en servicios terrestres como marítimos y de aviación. La gestión de estos recursos se realiza fácilmente a través del sitio web o la aplicación de Starlink, permitiendo al usuario seleccionar, activar o desactivar opciones según sus necesidades.

Este mecanismo resulta esencial para quienes buscan mantener la continuidad del servicio en situaciones donde los datos incluidos en el plan base resultan insuficientes o en contextos de movilidad, como embarcaciones y aeronaves.

PUBLICIDAD

Cómo comprar y gestionar datos adicionales en Starlink

El proceso para adquirir datos extra varía según el tipo de plan contratado. Los usuarios pueden acceder a esta opción principalmente en los planes de Itinerante Ilimitado (especialmente si se utiliza el Modo marítimo), Prioridad Local, Prioridad Global y en los planes de Aviación General, tanto locales como globales.

La posibilidad de adquirir datos adicionales para diversos planes de Starlink representa una alternativa flexible para los usuarios que requieren mayor capacidad de conexión.

Para habilitar datos adicionales en el Modo marítimo, el usuario debe ingresar a la sección de “Suscripciones” en la web o la app, elegir la línea de servicio y activar la opción correspondiente dentro del apartado de datos. Al hacerlo, la facturación se realiza por gigabyte utilizado y la prioridad de red aumenta respecto al servicio itinerante convencional.

PUBLICIDAD

El Modo marítimo permanece activo hasta que el usuario decida desactivarlo, y su uso es obligatorio para la conectividad en aguas internacionales, es decir, más allá de las 12 millas náuticas de la costa.

La activación o desactivación del Modo marítimo se puede hacer en cualquier momento desde la cuenta, y los cargos aparecerán en el siguiente ciclo de facturación. Es importante señalar que si la cuenta está configurada con una red personalizada (como VPN, filtros de contenido o routers externos), esto podría impedir el acceso a las funciones de gestión de datos, por lo que se recomienda conectarse a una red diferente en estos casos.

PUBLICIDAD

La activación o desactivación del Modo marítimo se puede hacer en cualquier momento desde la cuenta. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de los planes de aviación, para habilitar datos extra es necesario iniciar sesión en el panel de Starlink, dirigirse a la sección de suscripciones, seleccionar la línea correspondiente y activar la opción de datos adicionales. La suscripción o anulación puede demorar entre 15 y 30 minutos en hacerse efectiva, y si el consumo mensual se supera durante ese periodo, el exceso será facturado.

Las cuentas que no pertenecen a empresas tienen un límite de recarga de hasta 25 terabytes por ciclo de facturación sin costos adicionales. El seguimiento del consumo se puede realizar desde la aplicación, donde también es posible exportar los datos en formato CSV. Este límite de recarga se restablece automáticamente cada mes en la fecha de facturación.

PUBLICIDAD

Planes de aviación general Starlink: características, datos y cobertura

A partir del 16 de abril de 2026, los planes de Starlink Aviation han experimentado cambios orientados a simplificar los precios, aumentar la cantidad de datos disponibles y clarificar los nombres de los servicios para reflejar con mayor precisión el tipo de vuelo de los clientes.

Las cuentas que no pertenecen a empresas tienen un límite de recarga de hasta 25 terabytes por ciclo de facturación sin costos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los planes principales de aviación general son dos: el plan local y el plan global, ambos con una capacidad mensual de 50 GB. El plan local tiene un costo mensual de 200 dólares estadounidenses, mientras que el plan global cuesta 1.000 dólares al mes. Ambos permiten adquirir bloques adicionales de 50 GB; en el plan local, cada bloque adicional cuesta 25 dólares, y en el global, 100 dólares.

PUBLICIDAD

La velocidad máxima permitida en movimiento varía entre los planes: el local admite hasta 480 km/h, mientras que el global permite hasta 720 km/h. En cuanto a la cobertura, el plan local abarca tierra, aguas territoriales y hasta 12 millas náuticas, mientras que el global se extiende tanto a zonas terrestres como oceánicas.

La adquisición y activación del servicio requiere la verificación de identidad del usuario, detalles de la aeronave, cumplimiento de normativas y la presentación de información sobre la propiedad del equipo y del avión.

PUBLICIDAD

Los planes principales de aviación general son dos: el plan local y el plan global, ambos con una capacidad mensual de 50 GB. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quienes ya eran clientes de los planes antiguos, la migración se realiza automáticamente. El plan Aviation 300MPH pasa a ser Aviación General Local 50 GB y el Aviation 450MPH se convierte en Aviación General Global 50 GB. Los datos incluidos aumentan de 20 a 50 GB y se simplifica la tarifa de datos adicionales. Los nombres de los planes ahora reflejan de manera más precisa el tipo de vuelo.

La cobertura, el hardware y la configuración de los equipos no han sufrido cambios. Los clientes del antiguo Aviation 300MPH experimentan una reducción en el precio mensual, mientras que quienes tenían el Aviation 450MPH mantienen el costo pero disponen de más datos incluidos.

PUBLICIDAD

Gestión del consumo y notificaciones para usuarios de Starlink

Ambos planes de aviación general incluyen 50 GB mensuales, aunque el consumo real puede variar según el tipo de actividad realizada. Acciones como la transmisión de video, grandes descargas y videollamadas consumen más datos que la navegación básica.

Para mantener informado al usuario, el sistema envía notificaciones cuando se alcanza el 80% y el 100% del límite mensual de datos. Si el usuario agota el cupo sin habilitar datos adicionales, el servicio se restringe al portal de la cuenta, desde donde podrá comprar más datos si lo desea.

PUBLICIDAD

Starlink utiliza una red de satélites en órbita terrestre baja (LEO). A diferencia del internet satelital tradicional, esta órbita más cercana reduce drásticamente la latencia. STARLINK

La habilitación de bloques adicionales se puede realizar tanto en la web como en la aplicación, ingresando a la sección de “Suscripciones” y activando la opción de datos adicionales en la línea de servicio correspondiente. Los cobros por estos bloques se aplican en cada ciclo de facturación hasta que el usuario los desactive de manera manual.

El consumo puede consultarse en el portal de la cuenta, aunque es posible que la factura refleje una cantidad de datos menor a la registrada en el monitor, ya que no se facturan los datos utilizados por el sistema para tareas como actualizaciones de software.

Los datos incluidos en cada plan se restablecen automáticamente en la fecha de facturación mensual.

Los clientes del antiguo Aviation 300MPH experimentan una reducción en el precio mensual. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cambios de plan y condiciones de facturación en Starlink

Para cambiar de plan, el usuario debe crear un ticket de soporte e incluir información como el pasaporte emitido por el gobierno, el número de cola de la aeronave y el tipo de aeronave (según el código ICAO o IATA).

En cuanto a la estructura de facturación, el plan local de 50 GB de aviación general se desglosa en un cargo de 175 dólares por el acceso prioritario a la red y la conectividad en movimiento, y un cargo de 25 dólares por los 50 GB de datos mensuales. Por su parte, el plan global factura 900 dólares por el acceso prioritario a la red y la conectividad global, y 100 dólares por los 50 GB de datos.

Ambos planes están disponibles en una amplia gama de países y territorios, incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, entre otros.