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Tarjetas microSD para celulares: qué pasó con esta tecnología que guardaba fotos

Actualmente, solo unos pocos modelos de gama baja continúan incluyendo ranuras para microSD

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microSD - celulares - tarjeta microSD - tecnología - 17 de junio
El diseño de los teléfonos móviles también influyó en el abandono de las microSD. (Gemini)

Durante años, las tarjetas microSD fueron protagonistas en la experiencia de almacenar fotos y archivos en celulares. Sin embargo, esta tecnología que marcó una época en los dispositivos móviles cayó en desuso a medida que los teléfonos evolucionaron, ofreciendo más capacidad interna y nuevas soluciones de seguridad y conectividad.

Actualmente, solo unos pocos modelos de gama baja continúan incluyendo ranuras para microSD, mientras que la mayoría de los usuarios opta por otras alternativas para guardar y transferir información.

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Evolución del almacenamiento en celulares y el desplazamiento de las microSD

La presencia de ranuras para tarjetas microSD fue un factor decisivo en la compra de celulares durante buena parte de la última década. La posibilidad de ampliar el almacenamiento hasta 128GB resultaba fundamental en equipos como el Huawei P8, el Honor 4X o el Sony Xperia Z3, cuando la memoria interna rara vez superaba los 32GB.

Las tarjetas SD y MicroSD sirven como almacenamiento.
La presencia de ranuras para tarjetas microSD fue un factor decisivo en la compra de celulares durante buena parte de la última década.

El sistema operativo Android, desde la versión 2.2 Froyo en 2010, permitió mover aplicaciones a memorias externas, facilitando la gestión del espacio disponible.

Con el paso del tiempo, los avances tecnológicos cambiaron el panorama. Actualmente, existen teléfonos de gama media con 512GB y hasta 1TB en la gama alta. Incluso los modelos más accesibles ofrecen 64GB o 128GB, lo que reduce la necesidad de almacenamiento externo.

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Además, las velocidades de lectura de las memorias internas modernas superan ampliamente a las de las microSD tradicionales, haciendo menos atractivo su uso.

microSD - celulares - tarjeta microSD - tecnología - 17 de junio
Durante años, las tarjetas microSD fueron protagonistas en la experiencia de almacenar fotos y archivos en celulares. (Gemini)

Razones detrás del abandono de la ranura microSD en teléfonos modernos

El diseño de los teléfonos móviles también influyó en el abandono de las microSD. El concepto unibody, donde la carcasa y el cuerpo forman una sola pieza, hizo posible construir equipos más delgados y resistentes al agua y al polvo.

Estas características, muy valoradas por los usuarios, son incompatibles con la presencia de una ranura para tarjetas externas, ya que comprometen la integridad del diseño y la protección frente a agentes externos.

Por otro lado, la seguridad tuvo un papel relevante en este cambio. Los teléfonos actuales cifran de manera nativa la memoria interna para proteger los datos del usuario. Si bien es posible encriptar tarjetas microSD, esta práctica no se ha extendido y puede generar problemas de compatibilidad si el usuario olvida desencriptar la tarjeta antes de extraerla, dificultando su uso en otros dispositivos.

Una tarjeta SD negra con etiqueta roja y blanca, una moneda plateada de diez centavos y una tarjeta microSD negra se encuentran sobre una mesa de madera.
Una característica fundamental de una tarjeta microSD es su capacidad de almacenamiento, la cual define cuántos datos (fotos, videos o aplicaciones) puede guardar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usos actuales de las tarjetas microSD fuera del ámbito de los celulares

Si bien las microSD ya no son habituales en los teléfonos, mantienen su utilidad en otros dispositivos. Son esenciales en cámaras de vigilancia, cámaras fotográficas y consolas de videojuegos, donde su pequeño tamaño y capacidad siguen siendo ventajas.

En el ámbito de los celulares, el uso de estas tarjetas disminuyó gracias a alternativas más cómodas y rápidas, como el almacenamiento en la nube y la transferencia directa de archivos entre el teléfono y la computadora.

A esto se suman nuevas soluciones como los SSD portátiles, que permiten almacenar y transferir videos en calidad 4K a velocidades que alcanzan los 1.000 MB/s. Además, los teléfonos actuales pueden leer el contenido de tarjetas de memoria a través de lectores conectados al puerto USB-C, ampliando las opciones sin necesidad de una ranura dedicada en el dispositivo móvil.

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En el ámbito de los celulares, el uso de estas tarjetas disminuyó gracias a alternativas más cómodas y rápidas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Hoy es poco común encontrar teléfonos con ranura para microSD, y aquellos que la incluyen suelen pertenecer a la gama baja o media-baja. La tendencia indica que esta tecnología, que en su momento fue primordial para guardar fotos y ampliar la capacidad de los celulares, ha sido desplazada por el aumento de la memoria interna y las nuevas herramientas de almacenamiento y transferencia de datos.

Finalmente, las microSD siguen presentes en otros dispositivos, pero su ciclo en el universo de los smartphones parece haber llegado a su fin.

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