Narendra Modi reportó “avances significativos” en el tratado entre India y Estados Unidos tras su reunión con Donald Trump

Donald Trump (der.) se estrecha la mano con el primer ministro indio, Narendra Modi, durante una reunión en la Cumbre del G7 celebrada en Evian-les-Bains (Francia), el 17 de junio de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El primer ministro de India, Narendra Modi, informó este jueves sobre “avances significativos” en las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo comercial, tras reunirse con el presidente Donald Trump en el marco de la cumbre del G7 en Évian, Francia. Fue el primer encuentro cara a cara entre ambos desde febrero de 2025 en Washington.

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores indio detalló que los mandatarios expresaron su satisfacción por el progreso de las conversaciones para lograr un “acuerdo comercial bilateral provisional” y ordenaron a sus equipos avanzar hacia un pacto “comercialmente significativo lo antes posible”.

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El presidente Trump declaró en Évian que ambas partes se encontraban “muy cerca” de un acuerdo y calificó a Modi como “un negociador muy duro, uno de los más duros, de hecho”.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, visitará India la próxima semana para una nueva ronda de negociaciones. Washington y Nueva Delhi buscan elevar el comercio bilateral a USD 500.000 millones para 2030, impulsando rondas sucesivas de diálogo para resolver diferencias sobre acceso a mercados y aranceles.

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El entendimiento inicial se alcanzó en febrero, pero las negociaciones se ralentizaron después de que el Tribunal Supremo de EEUU anulara las medidas arancelarias implementadas por Trump. Tras el fallo, la administración estadounidense abrió investigaciones sobre prácticas comerciales desleales de varios países, incluida India, e impuso un arancel general del 10%. El ministro de Comercio de India, Piyush Goyal, afirmó a inicios de junio que ya se había completado “alrededor del 99%” de la primera fase del acuerdo.

Donald Trump (der.) asiste a una reunión bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi, durante la Cumbre del G7 celebrada en Evian-les-Bains (Francia), el 17 de junio de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

En el ámbito internacional, Modi instó a Trump a garantizar la seguridad de los marineros indios tras la muerte de tres tripulantes de ese país en una operación estadounidense a un buque mercante frente a la costa de Omán el 10 de junio. El pedido se enmarca en la implementación del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

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India sufrió el impacto del conflicto, con interrupciones en el suministro de energía debido al cierre del estrecho de Ormuz por parte del régimen iraní, un paso marítimo clave para el transporte de petróleo y gas. Modi advirtió que las consecuencias de la guerra podrían prolongarse en el tiempo. “Las interrupciones en las cadenas de suministro de combustible, fertilizantes y alimentos causadas por la crisis… seguirán afectando al Sur Global durante un período considerable”, afirmó.

A su vez, Modi anunció el miércoles que el tratado de libre comercio (TLC) con el Reino Unido entrará en vigor el 15 de julio de 2026, un día después de su reunión bilateral con el primer ministro británico, Keir Starmer, al margen de la cumbre del G7.

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“Encantado de constatar que el Acuerdo Integral de Comercio y Economía entrará en vigor el 15 de julio de 2026. Este acuerdo impulsará significativamente nuestro comercio bilateral y nuestras inversiones”, expresó Modi en su cuenta en la red social X. El mandatario indio subrayó que el tratado abrirá “numerosas oportunidades para los agricultores, trabajadores, empresas emergentes e innovadores” y dará un fuerte impulso a los lazos económicos entre ambas naciones.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, se dan la mano mientras asisten a una reunión bilateral al margen de la cumbre del G7, celebrada en Evian-les-Bains (Francia), el 16 de junio de 2026 (REUTERS/Isabel Infantes)

El anuncio siguió a la reunión celebrada en Nueva Delhi a principios de junio entre el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, y el secretario de Empresa británico, Peter Kyle, quienes aceleraron los preparativos para la implementación del pacto, sellado en julio del año pasado.

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Según estimaciones del Gobierno británico, el acuerdo podría aumentar el intercambio bilateral anual en 25.500 millones de libras (unos USD 32.400 millones) y elevar el PIB en casi 5.000 millones de libras (cerca de USD 6.350 millones) para cada país. Se considera el acuerdo comercial bilateral más importante que firmó Londres tras su salida de la Unión Europea y uno de los más completos en la historia de Nueva Delhi.

El tratado prevé la eliminación de gravámenes sobre más del 90% de los bienes comercializados entre ambos países. Entre las disposiciones de mayor impacto destaca la reducción a la mitad del arancel al whisky escocés, que pasará del 150% al 75%, una demanda histórica de la industria británica para acceder al mayor mercado mundial de este destilado.

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(Con información de EFE)