Black Friday: guía de compras básica de tecnología para noviembre

El Black Friday 2025 se consolida como el evento clave para ofertas tecnológicas y compras online en todo el mundo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Black Friday se ha consolidado como uno de los mayores eventos comerciales del año, con ofertas que atraen a millones de consumidores interesados en actualizar sus dispositivos tecnológicos, sorprender a sus seres queridos o aprovechar los descuentos para un autoregalo.

El 28 de noviembre de 2025, junto a los días previos y siguientes en algunos comercios, marcarán el inicio de las promociones más esperadas del comercio electrónico, abriendo la puerta a una variedad de alternativas dispuestas para diferentes perfiles de usuario.

Sin embargo, el incremento de las compras online también trae consigo riesgos de seguridad que resulta fundamental conocer antes de realizar cualquier transacción.

Opciones de regalo para el Black Friday

Un celular o un par de audífonos siempre son una compra segura, continuamente los usuarios deben actualizar sus dispositivos y hay varias opciones según las necesidades de cada persona:

Las mejores opciones de celulares y audífonos para regalar en Black Friday incluyen modelos realme y Sonos de última generación. (Imagen ilustrativa Infobae)

realme GT 7 : pensado para quienes priorizan desempeño y velocidad, este smartphone insignia enfoca su potencia en una experiencia fluida tanto para videojuegos como para el uso multitarea. Su batería de larga duración, carga ultrarrápida y sistema de cámaras impulsado por IA garantizan rendimiento continuo y calidad en imágenes.

realme 14 Pro : Con un diseño de pantalla OLED curva de 6,77 pulgadas y triple cámara avanzada, esta opción resulta conveniente para quienes buscan fotografía, rendimiento y un diseño distintivo sin incurrir en un gasto elevado.

Sonos Ace : audífonos de alta gama que apuestan por la comodidad y el diseño elegante, integrando tecnologías como TrueCinema y seguimiento dinámico de la cabeza. Permiten además doble sincronización para compartir la experiencia sonora.

realme Air Buds 7 y 7 Pro: dirigidos a quienes desean una experiencia auditiva envolvente y herramientas prácticas como la traducción simultánea en 34 idiomas, estos audífonos incorporan cancelación de ruido adaptativa y gran autonomía.

En caso de querer mejorar el sistema de audio en casa, hay alternativas ideales como estas:

Sonos Arc Ultra : una barra de sonido que incorpora Dolby Atmos para crear un entorno inmersivo, ideal tanto para películas como para música. Sus mejoras impulsadas por IA elevan la claridad de diálogos y aseguran un audio envolvente.

Sonos Sub 4: subwoofer diseñado para ofrecer graves potentes y precisos. El diseño anti-vibración y la conectividad mejorada permiten una integración perfecta con otros productos Sonos, optimizando noches de cine o sesiones musicales.

La barra de sonido Sonos Arc Ultra y el subwoofer Sonos Sub 4 destacan entre las alternativas para mejorar el audio en el hogar durante Black Friday. (SONOS)

Para modernizar televisores antiguos o mejorar el rendimiento de los que ya se tienen, los dispositivos de streaming son ideales, como el caso de Roku, donde es posible descargar varias aplicaciones en pantallas que no cuentan con acceso a internet o que ya lo hacen de manera deficiente:

Roku Streaming Stick y Roku Streaming Stick Plus : soluciones asequibles y fáciles de usar, ideales para transformar cualquier pantalla en centro de entretenimiento con calidad HD o 4K y control remoto por voz.

Televisores AOC y Noblex con Roku: ofrecen funciones destacadas como la personalización de la pantalla de inicio, actualizaciones automáticas y una aplicación móvil que convierte el dispositivo en un centro de control del televisor.

Para los usuarios de PC, ya sean trabajadores, jugadores o estudiantes, hay varias alternativas si el dispositivo ya necesita una actualización:

Procesadores AMD Ryzen y tarjetas Radeon : la gama Ryzen 7, Ryzen 9 y Radeon RX atiende tanto a gamers competitivos como a profesionales que priorizan la velocidad de respuesta y la capacidad de multitarea.

Laptops equipadas con AMD: modelos como Asus Vivobook, Acer Aspire Lite, Lenovo Legion y HP Pavilion ofrecen combinaciones inteligentes de portabilidad, autonomía y rendimiento gráfico, permitiendo encontrar un dispositivo que responda a necesidades diversas y presupuestos variados.

Procesadores AMD Ryzen y laptops equipadas con AMD se posicionan como las mejores alternativas para actualizar computadoras en Black Friday. (Imagen ilustrativa Infobae)

Precauciones para compras seguras en Black Friday

Páginas web y aplicaciones falsas

Los usuarios deben tener precauciones frente a sitios que imitan portales oficiales de reconocidas marcas. Uno de los focos más comunes son páginas con dominios casi idénticos a los originales y aplicaciones fraudulentas publicadas incluso en tiendas “oficiales”, que solicitan accesos peligrosos y contienen códigos maliciosos destinados a robo de datos y suplantación de identidad.

En 2024, se detectaron más de 120.000 dominios falsos vinculados a promociones de Black Friday y más de 400 aplicaciones maliciosas retiradas de las tiendas digitales, según un estudio de la Universidad de Melbourne.

Phishing en correos, mensajes y redes sociales

El aumento de mensajes falsos, correos electrónicos y anuncios en redes sociales durante esta época merece especial atención. Muchas de estas comunicaciones simulan pertenecer a empresas reconocidas y buscan que el usuario ingrese sus credenciales bancarias o descargue archivos infectados.

Más del 60% de las estafas en la semana del Black Friday 2024 provino de correos apócrifos, de acuerdo con el Centro Europeo de Ciberseguridad. Desconfiar de enlaces no verificados y ofertas excesivas minimiza el riesgo de ser víctima de phishing.

El aumento de compras online en Black Friday incrementa los riesgos de seguridad y exige precauciones ante fraudes digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros fraudes digitales

Sorteos y encuestas falsas, plataformas de pago fraudulentas e influencers no legítimos comprenden otras modalidades detectadas por autoridades internacionales.

Los delincuentes prometen premios a cambio de datos personales o simulan ser intermediarios de reembolsos para obtener información sensible. Utilizar plataformas de pago conocidas, evitar transferencias directas a cuentas desconocidas y comprobar la legitimidad de los influencers a través de medios oficiales ayuda a blindar cada compra.