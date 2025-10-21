Tecno

Bajan las compras en línea en Colombia: el gasto promedio es de $190.000

Antes, la mayoría de las compras en línea se enfocaba en productos de alto valor como tecnología o turismo, pero ahora los usuarios recurren al e-commerce para adquirir alimentos, artículos del hogar y productos para mascotas

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Antes, las compras en línea
Antes, las compras en línea se enfocaban en productos de alto valor como tecnología o turismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compras en línea de los colombianos han disminuido, según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).

Durante el segundo trimestre de 2025, el ticket promedio de compra digital se situó en COP 191.850, lo que representa una caída del 7,6% frente al mismo periodo de 2024 y una disminución del 6,9% respecto al primer trimestre de este año.

En otra palabras, un colombiano gasta aproximadamente 200.000 pesos en una compra a través comercios digitales. No hay datos oficiales relacionados con sus compras totales.

María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la CCCE, destacó a Infobae que antes de la pandemia el ticket promedio en línea superaba los $350.000.

En temporadas turísticas o de
En temporadas turísticas o de descuentos, el ticket promedio aumenta por la demanda de artículos costosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta disminución, sin embargo, refleja que el comercio electrónico es ahora parte de las compras cotidianas”, explicó.

La líder este gremio añade que antes, la mayoría de las compras digitales se centraba en productos o servicios de alto valor, como turismo o tecnología, mientras que ahora los usuarios acceden a e-commerce para adquirir productos del mercado, artículos para el hogar o para sus mascotas.

Añadió que en temporadas de turismo o grandes ofertas, el ticket puede aumentar debido a la alta demanda de artículos de mayor precio. Estos datos se actualizan cada trimestre, midiendo el monto total transaccionado y la cantidad de compras para reflejar las tendencias de consumo digital en el país.

El ticket promedio se calcula al dividir el volumen total de ventas por el número de transacciones realizadas.

Muchos consumidores aún prefieren comprar
Muchos consumidores aún prefieren comprar en tiendas físicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 24% de los colombianos con internet hacen compras en línea

Por motivo del eCommerce Fest, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) compartió un dato revelador tomado del DANE: actualmente, el 24% de los colombianos que utilizan internet efectúan compras en línea, lo que equivale a cerca de 9,38 millones de compradores. El resto de los consumidores sigue prefiriendo el comercio físico para realizar sus compras.

La presidenta ejecutiva del CCCE, María Fernanda Quiñones, destaca que aún hay un largo camino por recorrer en cuanto a transformación digital.

Aunque el dato mencionado corresponde a la población que ya tiene acceso a internet, todavía existe un gran número de colombianos sin conectividad o sin las habilidades digitales necesarias.

Uno de los mayores retos
Uno de los mayores retos es promover el uso productivo de internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Actualmente, solo el cinco por ciento del comercio minorista en el país se realiza a través de canales digitales, mientras que el promedio en Latinoamérica ronda el quince por ciento y, a nivel global, oscila entre el 25% y el 30%, recoge la ejecutiva.

Quiñones señala que uno de los principales retos es lograr que más personas adopten internet como herramienta de productividad, y no solo como medio de entretenimiento o conexión social.

Si bien la infraestructura ha avanzado y la cobertura de conectividad ha crecido, la verdadera apropiación digital requiere que los colombianos descubran el potencial del comercio en línea para su vida diaria y profesional, reflexiona Quiñones.

Estas dinámicas presentan desafíos en
Estas dinámicas presentan desafíos en la protección de datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gamificación: una nueva tendencia en el comercio digital

La incorporación de dinámicas de juego en los servicios digitales se está consolidando como una estrategia eficaz para fidelizar y retener clientes.

Elementos como recompensas, sistemas de puntos, ruletas de premios o barras de progreso generan experiencias interactivas, entretenidas y recurrentes, convirtiendo el consumo en una actividad atractiva y constante.

Sin embargo, la implementación de estas dinámicas implica retos importantes relacionados con la protección de los datos personales de los usuarios.

Algunas plataformas extranjeras recopilan información
Algunas plataformas extranjeras recopilan información sin estar sujetas a la legislación local. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, la entidad monitorea que las empresas establecidas en Colombia cumplan con la normativa local de protección de datos.

No obstante, existen plataformas extranjeras, no sujetas a la legislación nacional, que también capturan información personal.

Quiñones subraya que, en estos casos, el consumidor debe informarse sobre las políticas de privacidad de cada plataforma, ya que el comercio electrónico es un entorno global en el que las reglas pueden variar según el país de origen del sitio.

Temas Relacionados

Compras en líneaComercio electrónicoCámara Colombiana de Comercio ElectrónicoTecnologíaColombia-Noticias

Últimas Noticias

Historiador Yuval Noah: “la IA es la primera tecnología que puede tomar decisiones por sí misma”

A su juicio, la presencia de la IA en todos los ámbitos de la vida social es solo cuestión de tiempo

Historiador Yuval Noah: “la IA

Así es la ‘Xbox portátil’ que todos esperaban: 512 GB de almacenamiento y Windows 11 Home integrado

Los jugadores podrán acceder a Xbox Game Pass, Steam y otras tiendas desde una sola interfaz, creada para unificar el gaming de PC y consola en un mismo dispositivo portátil

Así es la ‘Xbox portátil’

Esta es la manera adecuada de limpiar una air fryer luego de ser usada

El mantenimiento regular asegura el buen funcionamiento, evita olores y preserva el sabor de los alimentos, con recomendaciones sobre productos y métodos adecuados para cada componente, según expertos y fabricantes

Esta es la manera adecuada

Paso a paso para duplicar la pantalla de un iPhone en un Smart TV sin aplicaciones y gratis

Usuarios pueden compartir videos, fotos y presentaciones desde un teléfono de Apple a televisores compatibles con AirPlay, siempre que ambos estén enlazados a la misma red WiFi y estén cerca físicamente

Paso a paso para duplicar

Con tutoriales falsos en TikTok para obtener Windows, Netflix o Photoshop están robando datos personales

En caso de infección, se aconseja cambiar todas las contraseñas, escanear el equipo y desconectarlo de la red ante actividad anómala

Con tutoriales falsos en TikTok
ÚLTIMAS NOTICIAS
El pedido de la madre

El pedido de la madre de la joven argentina que está desaparecida en España: “Voy a parar cuando vea que está bien”

Encuentran mosquitos por primera vez en Islandia y alertan que se adaptaron al frío de la región

Coqueluche en Argentina: aumentan los casos y recomiendan reforzar la vacunación en niños y adultos

Horror en Reconquista: mató a su ex pareja y a un amigo en una fiesta en su casa y su madre lo delató

Trabajadores del Garrahan iniciaron otra protesta exigiendo la aplicación de la ley de emergencia pediátrica

INFOBAE AMÉRICA
Graciela Iturbide, Premio Princesa de

Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes, revela su visión íntima de la fotografía

China enfrenta el desgaste de su política de subsidios al consumo: “Toda la ciudad está en la miseria”

Un resplandor verde en murciélagos de América del Norte sorprende a la ciencia y abre incógnitas sobre la vida nocturna

Trump dijo que espera un “buen” acuerdo con Xi Jinping pero advirtió que el encuentro podría cancelarse

El líder golpista de Madagascar avanza con la formación de un Gobierno bajo control militar

TELESHOW
Emilia Clarke, la actriz de

Emilia Clarke, la actriz de Game of Thrones, de visita en Argentina: Cataratas del Iguazú, Salinas Grandes y glamping

Úrsula Corberó mostró con felicidad el avance de su embarazo: “Huhuhu”

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por visitar a sus hijas en pleno viaje de egresados: “Cuánto odio”

Linda Peretz se refirió a la relación de su hijo Tomás Rottemberg con Natalie Pérez: “Es divina”

Valentina Cervantes contó cómo lleva la relación a distancia con Enzo Fernández: “Traté de buscar un lugar para mí”