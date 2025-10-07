Tecno

Conoce cómo la inteligencia artificial puede buscar y comprar por ti: Mastercard revelael futuro del comercio digital

Una nueva generación de agentes digitales ya ejecuta tareas complejas, desde identificar las mejores ofertas hasta completar compras con credenciales tokenizadas, y acelera la digitalización del comercio en la región

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
La inteligencia artificial redefine las
La inteligencia artificial redefine las compras en América Latina, de acuerdo con voceros de Mastercard - (Imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial emerge como agente transformador en el comercio electrónico de América Latina y el Caribe. Actualmente, los usuarios ya pueden delegar en asistentes digitales el proceso completo de búsqueda y compra de productos, lo que marca el avance del comercio agéntico (modelo de transacciones digitales en el que la gestión es realizada por agentes de IA en nombre del usuario).

Esta tendencia plantea una nueva etapa en la que los agentes inteligentes pueden ejecutar acciones, razonar, planificar y efectuar pagos en nombre de sus usuarios con una intervención mínima.

Qué es la IA agéntica y para qué sirve

A diferencia de los sistemas de IA tradicionales, que únicamente responden a instrucciones, la IA agéntica permite a los agentes fijar objetivos, adaptarse a las circunstancias y tomar decisiones autónomas.

Plataformas impulsadas por inteligencia artificial
Plataformas impulsadas por inteligencia artificial transforman el comercio electrónico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque ya se encuentra activo en plataformas de comercio electrónico, anticipando cambios profundos en la forma en la que consumidores y empresas interactúan en los procesos de compra digital en la región.

De acuerdo con voceros de Mastercard, la experiencia de compra facilitada por IA incluye pasos invisibles para el usuario, pero fundamentales para la seguridad y la confianza de la transacción.

El usuario interactúa con un chatbot para recibir recomendaciones, mientras que el agente digital explora reseñas, compara precios y extrae información, que finalmente se muestra en tiempo real. Al decidir la compra, el agente procede a efectuar el pago mediante la tecnología de tokenización, completando el ciclo de compra de manera automática.

Mastercard presentó Agent Pay para el comercio digital

Para impulsar esta transformación, Mastercard lanzó este año Agent Pay, una solución que integra capacidades agénticas a los pagos digitales. Este programa permite a agentes verificados realizar compras en nombre de consumidores y empresas utilizando tokens agénticos, que se basan en la infraestructura de tokenización aplicada en pagos sin contacto y billeteras digitales.

Los agentes digitales están revolucionando
Los agentes digitales están revolucionando la experiencia online al buscar, comparar y pagar productos - REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo

Según Guida Sousa, vicepresidenta senior de Pagos Digitales de Mastercard para Latinoamérica y el Caribe, “los pagos impulsados por IA no son solo una tendencia, representan una transformación”.

Sousa añadió que el objetivo es construir una infraestructura que permita a los consumidores y desarrolladores capacitar agentes digitales para actuar en su representación bajo los principios de confianza, transparencia y precisión.

Cuáles son los controles en seguridad de Mastercard

Detrás de cada transacción gestionada por agentes de IA, Mastercard implementa controles en cuatro instancias: captura de la orden con consentimiento del usuario, autenticación de identidades usando tokenización y credenciales seguras como Payment Passkeys, visibilidad de la operación para los comercios y acceso a datos mejorados para los emisores.

Este flujo se combina con la monitorización antifraude de la compañía, lo que busca garantizar que los pagos efectuados correspondan con precisión a las intenciones del usuario.

El comercio agéntico integra agentes
El comercio agéntico integra agentes inteligentes que gestionan pagos y transacciones automáticamente, abriendo nuevas oportunidades para empresas y consumidores en América Latina y el Caribe - REUTERS/Maxim Shemetov

En el ámbito de la innovación, Mastercard ha dispuesto herramientas adicionales para los agentes del ecosistema, como kits de integración de API, sistemas de registro y verificación de agentes, y servicios de personalización para la experiencia del consumidor.

Además, Mastercard Advisors ofrece consultoría enfocada en emisores, adquirentes y comercios que desean incorporar inteligencia artificial en sus procesos de pago.

Cómo es el comercio digital en América Latina y el Caribe

Actualmente, más del 40% de las transacciones de Mastercard en América Latina y el Caribe ya están tokenizadas. Esta adopción masiva refleja el incremento de la confianza en los pagos digitales, ya que millones de personas pueden pagar online sin revelar los números de sus tarjetas tradicionales.

Plataformas impulsadas por inteligencia artificial
Plataformas impulsadas por inteligencia artificial transforman el comercio electrónico - (Imagen ilustrativa Infobae)

Los consumidores reciben el potencial de simplificar compras complejas y los negocios pequeños pueden delegar tareas en agentes digitales, desde la búsqueda de insumos hasta la negociación de proveedores y la gestión de pagos internacionales.

Para las pymes, el comercio agéntico representa una vía para automatizar la adquisición de insumos, administrar pagos en operaciones transfronterizas y competir ofreciendo experiencias digitales optimizadas y seguras. Programas como Agent Pay y la tokenización permiten a estas empresas adaptarse al cambio tecnológico y acelerar su transformación digital.

A nivel global, todos los tarjetahabientes Mastercard en Estados Unidos tendrán acceso a Agent Pay a finales de 2025, mientras que la expansión a otros mercados, incluido América Latina y el Caribe, se prevé para 2026.

El objetivo institucional de Mastercard es convertir el “checkout” digital en un acto tan ágil y fiable como el pago sin contacto, asegurando una integración responsable de la IA y elevando el estándar del comercio electrónico en la región.

De acuerdo al vicepresidenta senior de Pagos Digitales de Mastercard, la creciente adhesión de consumidores y empresas a soluciones digitales está promoviendo la confianza en los pagos electrónicos y consolidando un entorno donde la IA puede automatizar y proteger cada etapa del proceso de compra.

Temas Relacionados

MastercardAgente IAComercio digitalMundo FintechLo último en tecnología

Últimas Noticias

Magis TV descargar en TV Samsung, lo más buscado y lo más peligroso

Uno de los aspectos más preocupantes reside en la solicitud de permisos críticos que la plataforma exige al momento de la instalación en dispositivos con sistema operativo Android

Magis TV descargar en TV

Yape Gaming, la nueva función de la app para hacer recargas en videojuegos: así puedes usarla

Desde su implementación, cerca de 3 millones de usuarios en Perú han realizado compras de este tipo a través de la app

Yape Gaming, la nueva función

América Latina registra dos intentos de secuestro de datos por minuto: aumenta el ransomware

En la región se registró más de 1,1 millones de intentos de ransomware en los últimos doce meses, lo que la consolida como una de las principales zonas de ataque para el cibersecuestro de datos

América Latina registra dos intentos

Elon Musk ofrece salarios de 16 mil dólares al mes para expertos en videojuegos e IA

La compañía xAI ha puesto en marcha el entrenamiento de un modelo para generar un videojuego completamente desarrollado por la propia IA. El magnate sudafricano anunció que el título estará listo para su estreno antes que finalice el 2026

Elon Musk ofrece salarios de

Empresa ofrece pagar a usuarios que graben robos con sus cámaras de seguridad: imágenes serán usadas para entrenar una IA

La empresa tecnológica Eufy lanzó una campaña que pagaba a usuarios por videos de robos reales o recreados para entrenar su inteligencia artificial

Empresa ofrece pagar a usuarios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Grupo PIER: cómo trabajan los

Grupo PIER: cómo trabajan los voluntarios que llevan salud y educación a comunidades aisladas de Catamarca

Los textiles, en alerta: por menos consumo y récord de importaciones, cerraron 380 empresas y se perdieron 11.500 empleos

Un delincuente de 23 años intentó asaltar a un jubilado y murió tras un tiroteo con un policía

El Gobierno porteño realizó otro desalojo en un antiguo mercado que estaba usurpado hace 14 años en Palermo

Quién era Daiana Mendieta, la joven de 22 años hallada muerta en un aljibe en Entre Ríos

INFOBAE AMÉRICA
Emmanuel Macron está ante la

Emmanuel Macron está ante la mayor crisis de su mandato: ¿nuevo primer ministro, adelanto de elecciones o dimisión?

Establecer metas personales nocturnas, la sencilla estrategia que reduce el estrés y mejora el ánimo

El mensaje de Netanyahu en el segundo aniversario de la masacre de Hamas: “Seguiremos actuando para lograr todos los objetivos de la guerra”

El presidente de Taiwán advirtió que una posible invasión china amenazaría a Estados Unidos

Hamas busca “retirar todos los obstáculos” para un alto el fuego en Gaza tras el inicio de contactos en Egipto

TELESHOW
Gabriela Sari se refirió a

Gabriela Sari se refirió a los rumores de romance con Facundo Pieres: “Tenemos buena onda”

Calu Rivero volvió con sus hijos a Nueva York, la ciudad donde vivió 3 años: “Hoy camino sin maquillaje”

Pampita celebró el otoño con sus hijos en Estados Unidos: calabazas, laberintos y tradición

La amistad inesperada entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes: entrenamiento compartido en el mismo edificio

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”