ChatGPT Go ya disponible en España por 9,99 euros: lo que debes saber de la suscripción más económica

ChatGPT Go es una opción más barata que ChatGPT Plus, cuyo precio mensual es de 23 euros. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

OpenAI ha lanzado en España su plan de suscripción más accesible para ChatGPT, llamado ChatGPT Go, con un precio de 9,99 euros al mes. Este plan está diseñado para quienes comienzan a usar el chatbot de manera cotidiana y llegan rápidamente a los límites de la versión gratuita.

ChatGPT Go amplía el acceso a las funciones más populares de la inteligencia artificial, aunque mantiene ciertas restricciones y no incluye herramientas avanzadas disponibles en opciones superiores.

La suscripción a ChatGPT Go representa una alternativa más económica frente a ChatGPT Plus, cuyo coste mensual es de 23 euros.

Ahora, los usuarios en España pueden elegir una opción intermedia que ofrece más prestaciones que la versión gratuita, pero a un precio menor que la suscripción premium.

ChatGPT Go es el nuevo plan accesible de OpenAI para quienes quieren más funciones a un costo menor. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué características tiene ChatGPT Go

ChatGPT Go es el nuevo plan de suscripción económica lanzado por OpenAI, pensado para quienes buscan acceder a más funciones de ChatGPT a un precio asequible. Incluye todas las características de la versión gratuita, junto con varias mejoras.

Entre las principales ventajas de ChatGPT Go se encuentra el acceso ampliado al modelo GPT-5, permitiendo un mayor uso de la versión más avanzada del sistema. Además, ofrece la posibilidad de generar más imágenes, ideal tanto para proyectos laborales como personales.

Los usuarios también pueden subir y analizar una mayor cantidad de archivos, como documentos u hojas de cálculo, facilitando el trabajo colaborativo y la gestión de información.

Este plan ofrece una memoria conversacional ampliada, permitiendo respuestas más personalizadas y coherentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra función es el acceso extendido a las herramientas de análisis de datos, incluyendo el uso más frecuente de Python para la exploración y resolución de problemas.

ChatGPT Go dispone asimismo de una memoria conversacional más amplia, lo que permite mantener respuestas más personalizadas y coherentes a lo largo de diferentes intercambios.

Por último, el plan permite organizar tareas y proyectos, así como crear y editar GPTs personalizados, adaptando la inteligencia artificial a las necesidades específicas de cada usuario.

Los límites de uso son más altos que en la versión gratuita, aunque pueden ajustarse según la demanda del sistema.

ChatGPT Plus es la suscripción premium que brinda una experiencia más avanzada que la versión gratuita. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué incluye ChatGPT Plus

ChatGPT Plus es el plan de suscripción premium de OpenAI que ofrece una experiencia más completa en comparación con la versión gratuita.

Al suscribirse a ChatGPT Plus, los usuarios reciben acceso prioritario incluso durante los periodos de mayor demanda, lo que reduce las interrupciones y garantiza mayor disponibilidad del servicio.

Entre sus principales ventajas destaca el acceso ampliado a GPT-5, el modelo más avanzado de OpenAI, capaz de comprender texto, imágenes y audio. También incluye la posibilidad de seguir usando GPT-4o, el modelo anterior, para quienes prefieren esa versión.

Los usuarios de pago pueden crear y usar GPTs personalizados según sus necesidades. /File Photo

ChatGPT Plus proporciona respuestas más rápidas, permitiendo conversaciones ágiles y eficientes.

Además, integra funciones extra como la habilitación de conversaciones por voz, generación de imágenes, subida y análisis de archivos, así como el acceso a herramientas de investigación profunda (en países donde estén disponibles).

Los suscriptores también pueden crear y utilizar GPTs personalizados, adaptando la experiencia a sus necesidades específicas.

Para mantener la calidad del servicio, ChatGPT Plus establece ciertos límites de uso, como topes en la cantidad de mensajes, especialmente durante momentos de alta demanda. Estas restricciones pueden ajustarse según las condiciones del sistema.

El plan más caro en España es ChatGPT Pro, con un costo de 229 euros al mes (incluye IVA). (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué trae ChatGPT Pro

El plan personal más costoso en España es ChatGPT Pro, con un precio de 229 euros mensuales (incluye 39,74 euros de IVA).

Este plan ofrece acceso completo a ChatGPT, incluyendo el uso de GPT-5 con razonamiento profesional, mensajes y cargas ilimitadas, así como una creación de imágenes más rápida y sin límites.

Además, ChatGPT Pro proporciona memoria y contexto máximos, acceso extendido a investigación en profundidad y un modo agente avanzado.

Los usuarios pueden gestionar proyectos, tareas y GPTs personalizados de forma ampliada, generar vídeos de manera avanzada con Sora, y disfrutar de un agente Codex mejorado. Por último, el plan permite el acceso preferente a la previsualización e investigación de nuevas funciones.