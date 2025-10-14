Tecno

Apple elimina el “+” y renueva su servicio de streaming como Apple TV

La implementación del cambio de nombre coincide con el anuncio del lanzamiento en streaming de ‘F1: La película’

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Según ha explicado Apple, este
Según ha explicado Apple, este ajuste responde a “una nueva y vibrante identidad”. REUTERS/Dado Ruvic

Apple ha dado un paso en la redefinición de su servicio de streaming. La compañía ha decidido abandonar la nomenclatura “Apple TV+” para adoptar el nombre Apple TV, una modificación que unifica la denominación de su producto de streaming con la del dispositivo y la aplicación para contenidos audiovisuales.

Este cambio se presenta en medio de uno de sus anuncios más importantes del año: el estreno global en streaming de ‘F1: La película’, la producción deportiva más exitosa en taquilla a nivel mundial.

Apple TV: nueva identidad para el servicio de streaming

La compañía ha anunciado que el servicio, que hasta ahora se conocía como Apple TV+, modificará su nombre a Apple TV. De esta manera, la plataforma de streaming adopta una denominación alineada con los demás dispositivos y la aplicación homónima, simplificando así las marcas de la empresa para los consumidores.

REUTERS/Dado Ruvic
REUTERS/Dado Ruvic

Según ha explicado Apple, este ajuste responde a “una nueva y vibrante identidad”, que busca fortalecer su presencia en el espacio del contenido audiovisual y ofrecer una experiencia más integrada.

La implementación del cambio de nombre coincide con el anuncio del lanzamiento en streaming de ‘F1: La película’. Con el estreno programado para el 12 de diciembre de 2025, la cinta protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski llegará a millones de suscriptores bajo la marca renovada.

Antes de su debut en Apple TV, la película se encuentra disponible para la compra en plataformas digitales participantes, entre las que destacan la aplicación de Apple TV y Amazon Prime Video.

La película es protagonizada por
La película es protagonizada por Brad Pitt. (Apple)

Uno de los motivos que subyacen al cambio de nomenclatura podría anticipar transformaciones de mayor calado en la plataforma, como la posible llegada de un nuevo dispositivo o la adquisición de los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en Estados Unidos.

El impacto de ‘F1: La película’ en la estrategia de Apple TV

El estreno de ‘F1: La película’ se ha convertido en un evento de relevancia para Apple, ya que la cinta ha alcanzado cifras de asistencia y recaudación sin precedentes en el cine deportivo. Desde su lanzamiento en salas el 27 de junio de 2025, el largometraje debutó en lo más alto de la taquilla mundial y superó los 629 millones de dólares de recaudación. Estos números han convertido a la producción protagonizada por Brad Pitt en el filme deportivo más taquillero de todos los tiempos.

Además de este logro, la cinta ha sido reconocida como el largometraje original más taquillero del año. También ha celebrado el mayor estreno para una película original de acción real en Estados Unidos en los últimos cinco años.

La relevancia de la película se extiende al propio Brad Pitt, quien ha encontrado en este proyecto el mayor éxito comercial de su carrera. El estilo característico del actor, así como algunos elementos icónicos del filme, generaron tendencias más allá del cine. Entre los casos notorios, se popularizó el uso de pegatinas en los AirPods Max, producto visible en varias escenas de la producción.

APPLE
APPLE

Innovación tecnológica en la producción audiovisual de Apple

Apple ha apostado en este proyecto por la integración de tecnología avanzada aplicada al cine de carreras. Una de las innovaciones más celebradas consiste en la utilización de una cámara especialmente diseñada para incorporarse en el chasis de los vehículos de Fórmula 1. Esta cámara, desarrollada por la compañía, permitió a los realizadores capturar ángulos inéditos y sumergir al espectador en la intensidad de la competición automovilística.

El dominio tecnológico que Apple ha consolidado en sus productos estrella, como el iPhone, se ha trasladado al entorno cinematográfico. Los avances tecnológicos de la empresa han posibilitado la ejecución de tomas previamente inalcanzables y han marcado tendencia en la manera en que se realizan rodajes, donde los dispositivos móviles de la marca adquieren un papel cada vez más protagónico.

El productor Jerry Bruckheimer resumió la recepción de la película con las palabras: “Ha sido emocionante ver al público de todo el mundo disfrutar de ‘F1: La película’ en los cines”.

Un logotipo de Apple aparece
Un logotipo de Apple aparece en una tienda de Apple en París, Francia. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Reconocimiento recibido por el filme ‘F1: La película’

El éxito comercial se acompaña del reconocimiento por parte de la crítica y el público. ‘F1: La película’ ha recibido una valoración A del público a través de CinemaScore, al tiempo que ostenta una puntuación del 97% en Rotten Tomatoes. Estos indicadores confirman el impacto del largometraje entre los espectadores y califican la producción como una de las más auténticas en el género de carreras.

La filmación innovó al recrear con fidelidad el mundo de la Fórmula 1, un aspecto relevante para los seguidores de la categoría y para la comunidad internacional del cine deportivo.

Temas Relacionados

AppleApple TVStreamingLo último en tecnología

Últimas Noticias

El Google Pixel 10 Pro revoluciona la experiencia móvil con inteligencia artificial en cada función

La integración de la inteligencia artificial Gemini y el procesador Tensor G5 transforma la interacción diaria, anticipando necesidades, optimizando fotos y videos, y ofreciendo asistencia personalizada en tiempo real para cada usuario

El Google Pixel 10 Pro

Este es el nombre más lindo para hombre, según la inteligencia artificial

Luca destaca por ser un nombre breve, de sonido amable y moderno, que transmite elegancia y serenidad. Además, tiene la ventaja de pronunciarse fácilmente en diferentes idiomas

Este es el nombre más

Modo Goku en WhatsApp: cómo se activa fácil y rápido

Los usuarios pueden generar imágenes con inteligencia artificial inspiradas en este personaje de Dragon Ball directamente en la app sin necesidad de acudir a plataformas de terceros

Modo Goku en WhatsApp: cómo

Guía para elegir un aire acondicionado que brinde confort y ahorre energía en casa

Antes de comprar este electrodoméstico, se debe analizar varios factores como el tipo de instalación, dimensión de los ambientes, nivel de ruido y eficiencia

Guía para elegir un aire

Solo 250 archivos bastan para corromper una IA: así actúa el data poisoning

Investigadores advierten que los modelos entrenados con datos públicos pueden ser vulnerables a textos diseñados para cambiar sus respuestas

Solo 250 archivos bastan para
ÚLTIMAS NOTICIAS
El plan criminal de Laurta:

El plan criminal de Laurta: entrenamientos en el río, la traición al remisero y un error que frustró su fuga

Del apoyo para las elecciones a la relación con China: 10 frases destacadas de Donald Trump en la cumbre con Javier Milei

Javier Milei le entregó a Donald Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados

Cómo reducir la exposición a microplásticos en casa: prácticas recomendadas por científicos

Bessent aclaró que no le pidió a la Argentina terminar el swap con China, pero apuntó a bases militares y centros de observación

INFOBAE AMÉRICA
El organismo electoral de Bolivia

El organismo electoral de Bolivia alertó que la falta de combustibles puede afectar la segunda vuelta presidencial

La polémica entre la Real Academia Española y el Instituto Cervantes se trasladó al Congreso de la Lengua Española

El régimen de Assad trasladó miles de cadáveres a una fosa secreta para ocultar sus crímenes de guerra en Siria

Al menos 14 muertos tras el colapso de una mina de oro en el sur de Venezuela

La OTAN debate reforzar las defensas del flanco oriental tras las incursiones rusas en el espacio aéreo

TELESHOW
Coni Mosqueira despidió la lactancia:

Coni Mosqueira despidió la lactancia: las imágenes íntimas del cierre de una etapa junto a su hijo

La escapada de Luli Fernández y su hijo Indalecio a las Cataratas del Iguazú luego de anunciar su separación

El enojo de Barby Franco tras las palabras de Mariana Brey sobre su vínculo con Fernando Burlando: “¡Suelte,señora!"

Jimena Barón y su pareja Matías Palleiro contaron cuándo mostrarán la cara de su bebé a 4 meses de su nacimiento

La reacción de Mauro Icardi tras el debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Look malvado”