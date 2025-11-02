Descubre si tu pareja te es infiel con este truco: solo necesitas su foto y un celular

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de citas son un camino que muchos infieles usan en la actualidad. Una opción que también los puede poner en evidencia por un método que permite descubrirlos mediante el uso de reconocimiento facial y unos cuantos datos adicionales.

Esto lo hace posible una aplicación conocida como Cheater Buster, que lleva tiempo ofreciendo una solución de caza infieles a través de datos y ubicaciones, pero que ahora integra la opción de reconocimiento facial a través de fotografías.

Cómo descubrir una infidelidad usando una foto

Originalmente lanzada como Swipebuster en 2016, la aplicación surgió de la necesidad de ofrecer respuestas directas a quienes anhelan confirmar o disipar dudas sobre la lealtad de sus parejas.

Para lograrlo, el usuario debe ingresar el nombre, la edad aproximada, la ubicación y, desde su última actualización, la fotografía de la persona en cuestión. El algoritmo, impulsado por inteligencia artificial, busca coincidencias rastreando perfiles en aplicaciones de citas, con Tinder como foco principal.

Carlos, Manuela y Milena (amores reales) - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance más llamativo llegó cuando la app incorporó tecnología de reconocimiento facial. Al subir una imagen, el sistema verifica perfiles similares visualmente, aunque se utilicen alias o nombres ficticios, superando así uno de los clásicos obstáculos de la búsqueda basada únicamente en texto. El resultado suelen ser coincidencias precisas, con una tasa de efectividad proclamada entre el 97 y el 99%.

Una vez hallado el perfil, el usuario puede acceder a detalles como la última vez que la persona estuvo conectada, la ubicación geográfica desde donde usó la aplicación, la fecha de creación de la cuenta e incluso si mantiene una suscripción premium (como Tinder Gold o Platinum).

Todo ello desde un panel sencillo y sin que se requiera una cuenta personal en Tinder. El servicio se ofrece a través de un pago de 20 USD.

En función de los resultados ofrecidos, el usuario puede adaptar los filtros: si los datos no son exactos, el sistema muestra perfiles con nombres y edades similares; incluso existe un modo que despliega todos los perfiles de una franja etaria, sin importar el nombre, aumentando las posibilidades de encontrar a la persona buscada.

Carlos, Manuela y Milena (amores reales) - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y dilemas de privacidad de este método

Usar apps como Cheater Buster puede implicar riesgos para la privacidad y la seguridad. Un estudio llamado ‘I’m not for sale’, asegura que gran parte de los usuarios jóvenes no dimensionan el alcance real de la entrega voluntaria o involuntaria de datos personales, especialmente en lo concerniente a la localización geográfica.

El principal debate emerge cuando las búsquedas se efectúan sin consentimiento. Expertos en privacidad advierten sobre el peligro de subir fotos de terceros a bases de reconocimiento facial. La legislación europea, por ejemplo, considera este tipo de acción —sin autorización expresa— como violación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), pues los datos biométricos son catalogados como información especialmente sensible.

Consultada por 404 Media, Eva Galperin, directora de ciberseguridad en la Electronic Frontier Foundation, alertó del potencial de estos servicios para usos de acoso y control por parte de exparejas o acosadores. “Una app que permita encontrar perfiles de citas y ubicaciones generales de una persona basándose únicamente en una foto es una herramienta excelente para los acosadores”. Aseguró.

La directiva remarcó que estos recursos, comercializados bajo el atractivo de “descubrir infieles”, pueden resultar ideales para situaciones de abuso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los desarrolladores de Cheater Buster defienden que su política de privacidad es minimalista y aseguran no almacenar datos sensibles más allá de un correo electrónico, puede existir una exposición generada y una amenaza significativa a la intimidad.

Además, la facilidad de acceso —basta con estar conectado a internet y poseer una cuenta de correo— multiplica el riesgo de uso indebido o masivo de la tecnología. No solo hay riesgo para quienes mantienen relaciones sentimentales, ya que cualquier persona con perfil en aplicaciones de citas puede convertirse en objetivo de un rastreo no autorizado.