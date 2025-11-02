Tecno

Descubre si tu pareja te es infiel con este truco: solo necesitas su foto y un celular

Este método tiene una tasa de efectividad de entre el 97 y el 99%

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de citas son un camino que muchos infieles usan en la actualidad. Una opción que también los puede poner en evidencia por un método que permite descubrirlos mediante el uso de reconocimiento facial y unos cuantos datos adicionales.

Esto lo hace posible una aplicación conocida como Cheater Buster, que lleva tiempo ofreciendo una solución de caza infieles a través de datos y ubicaciones, pero que ahora integra la opción de reconocimiento facial a través de fotografías.

Cómo descubrir una infidelidad usando una foto

Originalmente lanzada como Swipebuster en 2016, la aplicación surgió de la necesidad de ofrecer respuestas directas a quienes anhelan confirmar o disipar dudas sobre la lealtad de sus parejas.

Para lograrlo, el usuario debe ingresar el nombre, la edad aproximada, la ubicación y, desde su última actualización, la fotografía de la persona en cuestión. El algoritmo, impulsado por inteligencia artificial, busca coincidencias rastreando perfiles en aplicaciones de citas, con Tinder como foco principal.

Carlos, Manuela y Milena (amores
Carlos, Manuela y Milena (amores reales) - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance más llamativo llegó cuando la app incorporó tecnología de reconocimiento facial. Al subir una imagen, el sistema verifica perfiles similares visualmente, aunque se utilicen alias o nombres ficticios, superando así uno de los clásicos obstáculos de la búsqueda basada únicamente en texto. El resultado suelen ser coincidencias precisas, con una tasa de efectividad proclamada entre el 97 y el 99%.

Una vez hallado el perfil, el usuario puede acceder a detalles como la última vez que la persona estuvo conectada, la ubicación geográfica desde donde usó la aplicación, la fecha de creación de la cuenta e incluso si mantiene una suscripción premium (como Tinder Gold o Platinum).

Todo ello desde un panel sencillo y sin que se requiera una cuenta personal en Tinder. El servicio se ofrece a través de un pago de 20 USD.

En función de los resultados ofrecidos, el usuario puede adaptar los filtros: si los datos no son exactos, el sistema muestra perfiles con nombres y edades similares; incluso existe un modo que despliega todos los perfiles de una franja etaria, sin importar el nombre, aumentando las posibilidades de encontrar a la persona buscada.

Carlos, Manuela y Milena (amores
Carlos, Manuela y Milena (amores reales) - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y dilemas de privacidad de este método

Usar apps como Cheater Buster puede implicar riesgos para la privacidad y la seguridad. Un estudio llamado ‘I’m not for sale’, asegura que gran parte de los usuarios jóvenes no dimensionan el alcance real de la entrega voluntaria o involuntaria de datos personales, especialmente en lo concerniente a la localización geográfica.

El principal debate emerge cuando las búsquedas se efectúan sin consentimiento. Expertos en privacidad advierten sobre el peligro de subir fotos de terceros a bases de reconocimiento facial. La legislación europea, por ejemplo, considera este tipo de acción —sin autorización expresa— como violación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), pues los datos biométricos son catalogados como información especialmente sensible.

Consultada por 404 Media, Eva Galperin, directora de ciberseguridad en la Electronic Frontier Foundation, alertó del potencial de estos servicios para usos de acoso y control por parte de exparejas o acosadores. “Una app que permita encontrar perfiles de citas y ubicaciones generales de una persona basándose únicamente en una foto es una herramienta excelente para los acosadores”. Aseguró.

La directiva remarcó que estos recursos, comercializados bajo el atractivo de “descubrir infieles”, pueden resultar ideales para situaciones de abuso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los desarrolladores de Cheater Buster defienden que su política de privacidad es minimalista y aseguran no almacenar datos sensibles más allá de un correo electrónico, puede existir una exposición generada y una amenaza significativa a la intimidad.

Además, la facilidad de acceso —basta con estar conectado a internet y poseer una cuenta de correo— multiplica el riesgo de uso indebido o masivo de la tecnología. No solo hay riesgo para quienes mantienen relaciones sentimentales, ya que cualquier persona con perfil en aplicaciones de citas puede convertirse en objetivo de un rastreo no autorizado.

Temas Relacionados

InfielesCelularAplicaciones de citasAplicacionesInteligencia artificialReconocimiento facialTinderTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Una regla de seguridad para crear contraseñas ha quedado obsoleta: revisa tus claves y evita ataques

A esta nueva realidad, se suman malas costumbres de los usuarios como la reutilización de contraseñas

Una regla de seguridad para

Cómo identificar cuando alguien me está mintiendo, según la IA

Cambios en el ritmo del habla, movimientos oculares, sudoración y lenguaje corporal son claves identificadas por la inteligencia artificial para revelar comportamientos asociados al engaño

Cómo identificar cuando alguien me

Qué hace cada tecla F y cómo personalizarlas para trabajar más rápido

Las teclas de función, vigentes desde los años 80, potencian la experiencia digital con accesos directos, personalización avanzada y compatibilidad con herramientas modernas de productividad

Qué hace cada tecla F

Cómo crear una red WiFi para invitados: una solución de seguridad y rendimiento que todos deberían tener en casa

Esta opción impide que los visitantes accedan a dispositivos como ordenadores, impresoras o electrodomésticos inteligentes

Cómo crear una red WiFi

Estudio revela que el exceso de tiempo frente a pantallas aumenta riesgos cardiovasculares en niños

Investigadores advierten sobre posibles consecuencias para el corazón y el metabolismo de los más jóvenes, vinculadas a hábitos digitales diarios y nocturnos

Estudio revela que el exceso
DEPORTES
Giro en el caso que

Giro en el caso que conmocionó al automovilismo: revelan el motivo por el que un piloto que soñaba con llegar a la F1 asesinó a su padre

Godoy Cruz y San Martín de San Juan se miden en un clásico vital para salvarse del descenso: hora, TV y formaciones

River Plate buscará volver al triunfo como local en el Torneo Clausura ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Estudiantes sin Leandro Paredes en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La grave lesión en la cara que sufrió una figura de Vélez tras chocar con un rival en la derrota contra Talleres

TELESHOW
De la cocina a la

De la cocina a la Noche de Brujas: los concursantes de MasterChef armaron su propia fiesta de Halloween

El desopilante baile de Maxi López con Ian Lucas al ritmo de cumbia que se volvió viral

Nicki Nicole a plena diversión tras su separación de Lamine Yamal: shows, disfraces y salidas nocturnas

Gabriela Acher confiesa por qué elige el humor como estrategia de vida: “Te corre del lugar de víctima”

El salto sin red de Mica Lapegüe al unipersonal en teatro: “Me saca por completo de mi zona de confort”

INFOBAE AMÉRICA

Hallan más de 20 mil

Hallan más de 20 mil monedas que reescriben la historia medieval de Suecia

El Reino Unido despojará al príncipe Andrés de su último rango militar tras el escándalo Epstein

El paseo que cambió la historia del terror: cómo Stephen King creó a Pennywise, el payaso de “It”

Tres rasgos de personalidad que aumentan el riesgo de ansiedad, según la psicología

Investigadores descifraron el “Códice de Dresde”, el registro mítico de la astronomía maya