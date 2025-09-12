El truco definitivo para saber si recibes toda la velocidad de Internet por la que pagas

El planeta Tierra brilla con conexiones azules, un símbolo de la conectividad global impulsada por internet, tecnologías emergentes, inteligencia artificial y redes sociales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando cambiamos de tarifa o contratamos un nuevo servicio de telefonía, lo primero que solemos revisar son los gigas incluidos y la velocidad del ancho de banda que promete la compañía. Sin embargo, no siempre la oferta se ajusta a lo que realmente recibimos en nuestros dispositivos.

Por ello, realizar pruebas de velocidad de Internet es una práctica recomendable para verificar si el servicio corresponde a lo pactado en el contrato y, en caso contrario, contar con argumentos para reclamar.

La opción más sencilla y rápida la ofrece Google con su test gratuito de velocidad. Esta herramienta realiza una transferencia de aproximadamente 40 MB de datos y devuelve un resultado con la velocidad de descarga y de subida. Un punto a favor de este servicio es que no recopila ni envía datos personales, lo que garantiza un mayor nivel de privacidad al realizar la prueba.

Test de velocidad en Netflix. (foto: SoftandApps)

Otra alternativa muy utilizada es Speedtest de la empresa Ookla, disponible en versión web y como aplicación móvil. Además de mostrar la velocidad de subida y descarga, permite conocer el “ping”, es decir, el tiempo de respuesta entre el dispositivo y los servidores, lo que resulta clave para aplicaciones que requieren inmediatez, como las videollamadas o los videojuegos en línea. Cabe destacar que esta plataforma advierte que comparte información de los usuarios, lo cual implica una recopilación de más datos respecto a otras opciones.

Por su parte, Netflix cuenta con su propia herramienta llamada Fast, orientada a los usuarios que desean comprobar rápidamente si la velocidad es suficiente para ver series y películas en alta definición. Este test no solo muestra la velocidad de Internet, sino que también mide los tiempos de carga y ofrece detalles sobre la ubicación del servidor que procesa la conexión.

Cómo realizar correctamente los test

Para obtener resultados fiables, se recomienda conectar el dispositivo directamente al router mediante un cable de red. Esto evita pérdidas de señal o interferencias que suelen producirse en las conexiones WiFi, las cuales podrían alterar el resultado de la prueba.

Con el cable de red se mide mejor la velocidad del internet. EFE/José Méndez

Si se utiliza una aplicación móvil, también es posible comprobar la calidad de la conexión en diferentes zonas del hogar. Con esta práctica, los usuarios pueden identificar si existen habitaciones con señal más débil y, en consecuencia, reubicar el router o instalar repetidores de señal para mejorar la cobertura.

Es importante repetir los test en diferentes momentos del día, ya que la velocidad puede variar según la saturación de la red en horarios de mayor demanda. De esta manera, se obtiene un promedio más representativo de la calidad del servicio que ofrece la compañía telefónica.

¿Qué hacer con los resultados?

Una vez realizadas las pruebas, los usuarios cuentan con una referencia clara para saber si la velocidad recibida coincide con la contratada. Si existe una diferencia significativa y constante entre ambas, lo más recomendable es contactar con el servicio de atención al cliente de la compañía para abrir una reclamación.

En muchos países, los organismos reguladores establecen parámetros mínimos que deben cumplir los proveedores de Internet respecto a las velocidades que ofrecen en su publicidad. Si la empresa no resuelve la situación de forma voluntaria, el cliente puede acudir a estas instancias oficiales para denunciar el incumplimiento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, si los resultados son acordes al contrato, los test permiten confirmar que la conexión es estable y que se puede disfrutar sin inconvenientes de actividades como ver series y películas en streaming, jugar en línea, descargar archivos pesados o trabajar desde casa.

Una herramienta al alcance de todos

Medir la velocidad de Internet se ha convertido en un recurso esencial en la vida digital actual. La posibilidad de realizar estas pruebas desde el navegador o el teléfono móvil, en cuestión de segundos y sin conocimientos técnicos avanzados, empodera a los usuarios frente a las compañías y les permite tomar decisiones informadas sobre su servicio.

En un contexto en el que la conectividad es fundamental para el trabajo, el estudio y el entretenimiento, comprobar que se recibe lo contratado no es solo una cuestión de calidad, sino también de derechos como consumidores.