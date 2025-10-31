Tecno

Desactiva esta función del smartphone cuando salgas de casa para no poner en riesgo tu información personal, ni financiera

Una configuración errónea puede convertir cualquier móvil en blanco de ataques espía, robo de identidad y malware, sobre todo en sitios concurridos y sin autenticación

Guardar
Cómo la conexión automática a
Cómo la conexión automática a WiFi expone datos personales y financieros en espacios públicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de conexión automática a redes WiFi en teléfonos inteligentes puede exponer información personal y financiera cada vez que el usuario se conecta fuera de casa.

Las redes WiFi públicas y gratuitas, ubicuas en cafeterías, aeropuertos, hoteles y espacios de trabajo, se han convertido en un blanco frecuente para ciberdelincuentes, según explican expertos de empresas de ciberseguridad como Kaspersky.

Cuál es el peligro con las redes WiFi públicas

Estas redes permiten a cualquier persona ingresar sin autenticación, facilitando que hackers intercepten datos sensibles. Contraseñas, datos bancarios, correos electrónicos y mensajes privados pueden ser vulnerados con facilidad si alguien se conecta por descuido y sin protección.

Los errores comunes al usar
Los errores comunes al usar WiFi público: recomendaciones para blindar tus datos frente a ciberdelincuentes - (Imagen ilustrativa Infobae)

El peligro radica en que los atacantes pueden interponerse entre el dispositivo y el acceso a internet, recopilando información antes de que llegue a destino o inyectando malware mediante archivos compartidos o ventanas emergentes fraudulentas de actualización de software.

Qué función se debe desactivar en el teléfono para conservar privacidad

La mayoría de los incidentes se produce cuando el usuario deja activa la opción de conexión automática a redes WiFi. La comodidad de acceder de inmediato a cualquier punto disponible puede convertir el dispositivo en un objetivo fácil para quienes buscan apropiarse de datos confidenciales.

Los expertos de Kaspersky han advertido desde un comunicado: “La ausencia de requisitos de autenticación para establecer una conexión de red ofrece una oportunidad increíble a los hackers para obtener acceso sin restricciones a los dispositivos no seguros de la misma red”.

Especialmente en lugares como aeropuertos, la exposición a redes públicas incrementa el riesgo. Allí, donde miles de dispositivos buscan conectarse, la probabilidad de que un hacker encuentre un objetivo desprotegido aumenta.

Aeropuertos y cafeterías: así operan
Aeropuertos y cafeterías: así operan los ciberataques en las redes WiFi gratuitas de uso masivo - (Imagen ilustrativa Infobae)

No solo puede interceptar datos en tránsito, también acceder a documentos almacenados, registros de identidad o credenciales de acceso a plataformas bancarias y empresariales.

Cómo los criminales pueden espiar mi teléfono

Otro peligro relevante es la función de compartir archivos en red. Si se encuentra activa, los atacantes pueden transferir software malicioso al teléfono sin que el usuario lo perciba. Esto permite instalar programas espía, ransomware o virus capaces de controlar el dispositivo desde la distancia, comprometiendo no solo datos personales, también información almacenada en la nube o cuentas asociadas.

Algunos hackers manipulan los puntos de acceso para mostrar ventanas emergentes que imitan actualizaciones legítimas de software. Al aceptar estas notificaciones, los dispositivos quedan infectados sin que el usuario note cambios inmediatos, generando consecuencias que pueden abarcar desde el robo de identidad hasta fraudes financieros.

Especialistas en seguridad destacan que la popularización de redes WiFi públicas eleva estos riesgos, aunque insisten en que no es imprescindible dejar de usarlas por completo. Las víctimas más frecuentes suelen ser quienes no aplican medidas básicas de protección, por lo que existe margen de prevención si se actúa con cautela.

Ataques invisibles en redes abiertas:
Ataques invisibles en redes abiertas: cómo proteger tu privacidad con simples ajustes tecnológicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de seguridad para conectarse a una red WiFi

Para reducir el riesgo de exposición, se recomienda:

  • Desactivar la conexión automática a redes WiFi en el menú de configuración del smartphone. Así, el usuario conserva el control y valida manualmente cada acceso.
  • Utilizar una VPN (Red Privada Virtual) que cifra el tráfico y dificulta la interceptación de datos. Las principales apps de VPN pueden instalarse en minutos y ofrecen una barrera robusta contra intrusos.
  • Evitar acceder a sitios sensibles (bancarios, de compras o de gestión de contraseñas) mientras se usa WiFi público, y preferir siempre conexiones protegidas por contraseña o protocolos WPA2/WPA3.
  • Navegar solo en páginas cuyo enlace empieza con “https://”, lo que garantiza un nivel básico de cifrado.
  • Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones para disminuir vulnerabilidades que puedan aprovechar los atacantes.

Al implementar estas acciones, los usuarios limitan las oportunidades de los ciberdelincuentes, conservando tanto la privacidad como la integridad de su información personal y financiera al salir de casa y moverse por lugares públicos.

Temas Relacionados

WiFiSmartphoneCiberseguridadTeléfono MóvilRed WiFi públicaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo detectar si un videojuego es violento y apto para nuestros hijos

Existen sistemas de clasificación que permiten saber el contenido que tiene un videojuego y para qué edad es recomendado

Cómo detectar si un videojuego

Líder religioso pidió a sus feligreses dinero para comprar 2 iPhone 17 Pro Max como “voluntad divina”

Durante un sermón, el pastor solicitó a la congregación dinero para adquirir teléfonos de alta gama, afirmando que se trataba de una orden divina para comprar un dispositivo tanto para él como para su esposa

Líder religioso pidió a sus

¿Qué escucha el mundo? Shazam publica las canciones con mayor número de búsquedas

Si escuchas una canción que te gusta, puedes utilizar esta app para identificarla y luego explorar más canciones del mismo artista o género

¿Qué escucha el mundo? Shazam

Cinco videojuegos de terror que te harán saltar del susto en Halloween

Desde zombis hasta horrores psicológicos, los juegos de terror evolucionan hacia narrativas más profundas y realistas

Cinco videojuegos de terror que

Cuándo llegará a la Tierra el cometa 3I ATLAS, según la inteligencia artificial y expertos

El astrofísico Avi Loeb ha sugerido la posibilidad de tecnología extraterrestre en el cometa, aunque la comunidad científica descarta un origen artificial

Cuándo llegará a la Tierra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un experimento mostró cómo los

Un experimento mostró cómo los chimpancés pueden “razonar” de forma similar a los humanos

Vicentin: uno de los grupos que pujan por la cerealera dijo que consiguió las mayorías requeridas para quedarse con la empresa

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en noviembre 2025

Sigue el conflicto en el Hospital Garrahan: ocupan las oficinas centrales en protesta contra descuentos por días de paro

Bajan las tasas de créditos hipotecarios UVA: cuánto cobra cada banco

INFOBAE AMÉRICA
Un experimento mostró cómo los

Un experimento mostró cómo los chimpancés pueden “razonar” de forma similar a los humanos

El primer ministro del Reino Unido respaldó la expulsión de Andrés de la Casa Real en medio del escándalo Epstein

“Entrenemos para ser mejores”: El deporte y la banca se unen para inspirar una sociedad más empática y respetuosa

Así es el Palacio Lakshmi Vilas, la casa más grande del planeta donde solo viven cuatro personas

Artistas urbanos transforman residuos del transporte en alta costura

TELESHOW
La China Suárez y sus

La China Suárez y sus hijos celebraron Halloween con juegos y disfraces

Se conocieron las primeras imágenes de “Glaxo”, la película que protagonizará Lali Espósito

Benjamín Vicuña, entre la distancia y la tristeza: “No veo a mis hijos hace más de cuarenta días”

Nicole Neumann criticó la rigidez escolar en el sistema de faltas: “¡Hay una vida también!"

Wanda Nara y un mensaje implícito para Mauro Icardi: “Mood de las mamás que hacemos todo”